Ashton-Roberts z anglického Runcornu pracuje v oblasti kybernetické bezpečnosti a sám sebe nepovažuje za vrcholového sportovce. Přesto má za sebou výkony, na které by si netroufli ani mnozí zkušenější běžci.
Jen během dubna absolvoval maratony v Paříži, Bostonu a Londýně. V srpnu přidal Sydney, v říjnu Chicago a v neděli 1. listopadu se postavil na start slavného Newyorského maratonu. Svou výzvu chce završit v lednu příštího roku v indické Bombaji.
K mimořádnému úsilí ho motivuje především vzpomínka na maminku Jenny. Ta více než deset let trpěla onemocněním motorických neuronů, které pacienty postupně připravuje o schopnost pohybu, řeči a nakonec i dýchání.
„Přemýšlel jsem, jak z toho všeho udělat něco pozitivního, co nebude mít smysl jen pro mě. Chtěl jsem bolest, která přichází hlavně ve druhé polovině maratonu, proměnit v něco užitečného,“ svěřil se magazínu People.
Svým během proto podporuje organizaci MND Association, která pomáhá lidem se stejnou diagnózou. Rád by pro ni vybral zhruba 280 tisíc korun. Před startem v New Yorku už měl na kontě více než tři čtvrtiny cílové částky.
Z vlastní zkušenosti dobře ví, jak krutá nemoc dokáže být. Jeho maminka v posledních letech komunikovala s rodinou prostřednictvím tabletu připevněného k invalidnímu vozíku, ten však mnohdy nestačil. Ashton-Roberts proto doufá, že vybrané peníze pomohou zpřístupnit dalším nemocným moderní a komplexnější komunikační technologie.
Ani jeho sportovní cesta se přitom neobešla bez komplikací. Původně chtěl sérii zahájit už letos v lednu v Bombaji, kam kvůli závodu také odcestoval. V předvečer maratonu však náhle onemocněl a dokonce ztratil vědomí. Na start tak vůbec nenastoupil.
V dubnu si během pařížského maratonu natáhl lýtkový sval. Přesto pokračoval, střídavě běžel a kulhal. V jednu chvíli mu s protažením bolavé nohy pomohl náhodný kolemjdoucí. Brit pak dokázal závod dokončit.
O osm dní později ho čekal Boston, kde musel kvůli bolestem zastavovat u zdravotníků téměř každých 800 metrů. Trápení pokračovalo i v Londýně. Všechny tři maratony přitom absolvoval během pouhých dvou týdnů. Navzdory zdravotním problémům ani jeden nevzdal.
„Vím, že to, co dělám, už mamince nepomůže. Ale může to pomoci jiným lidem. A jsem si jistý, že právě za to by na mě byla hrdá,“ vysvětlil.
Sedmi maratony ovšem jeho plány nekončí. Už nyní přemýšlí o další, ještě osobnější výzvě. Chtěl by uběhnout přibližně 1157 kilometrů ze svého domova v Anglii až do Německa, kde jeho maminka žila a kde byla zpopelněna. „Teď jen přemýšlím, jak to celé uskutečnit,“ dodal.