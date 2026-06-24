Mám skoro o 20 kilo víc a cítím se hezky, popsala Soukalová pocity před porodem

„Nemyslela bych si, že to někdy řeknu, a už vůbec ne pár týdnů před porodem. Aktuálně mám už skoro o 20 kilo víc oproti své běžné váze. Navzdory tomu se cítím hezky ve svém těle,“ napsala někdejší česká biatlonová hvězda.
Soukalová zároveň poděkovala svému tělu za to, co během let zvládlo, i za možnost nosit pod srdcem druhé dítě. Fanouškům pak připomněla, že podle ní není důvod srovnávat se s ostatními. „Největší dar, který jsme dostali, je naše autenticita, odlišnost a jedinečnost v každé naší podobě,“ uvedla.
Pod příspěvkem se objevila řada povzbudivých reakcí. Fanoušci olympijské medailistce psali, že jí těhotenství sluší, a oceňovali její otevřenost i pozitivní pohled na proměny těla.
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Soukalová ukázala těhotenské bříško. Síla ženy spočívá v jemnosti, napsala
Soukalová oznámila druhé těhotenství letos v březnu prostřednictvím videa na Instagramu. „Vypadá to, že se nám možná pomalu rýsuje budoucí biatlonová štafeta,“ napsala tehdy s nadsázkou.
Historicky nejúspěšnější česká biatlonistka ukončila profesionální kariéru v roce 2019 po zdravotních problémech. S partnerem Milošem Kadeřábkem už vychovává dceru Izabelu Gabrielu, narozenou v září 2021. Dvojice už dříve oznámila zasnoubení v závěru dokumentu Pravda se pořád vyplatí o životě Soukalové.