Mám skoro o 20 kilo víc a cítím se hezky, popsala Soukalová pocity před porodem

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  10:23
Gabriela Soukalová ve videoklipu k písni Teď budu mluvit já (2024)

Gabriela Soukalová ve videoklipu k písni Teď budu mluvit já (2024) | foto: Archiv G. Soukalové

Běžky nazula v olympijské Anterselvě i bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová.
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Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová se chystá na příchod druhého dítěte. Pár týdnů před porodem vyrazila s partnerem do společnosti na akci Noc s legendou, jejímž hostem byl Arnold Schwarzenegger. Na sociálních sítích pak fanouškům přiznala, že má oproti své běžné váze téměř o dvacet kilogramů více, přesto se cítí dobře.

„Nemyslela bych si, že to někdy řeknu, a už vůbec ne pár týdnů před porodem. Aktuálně mám už skoro o 20 kilo víc oproti své běžné váze. Navzdory tomu se cítím hezky ve svém těle,“ napsala někdejší česká biatlonová hvězda.

gabrielakoukalova

Nemyslela bych si, že to někdy řeknu a už vůbec ne pár týdnů před porodem Aktuálně mám už skoro + 20kg oproti své běžné váze. Navzdory tomu se cítím hezky ve svém těle♥️ Jsem mu vděčná za to, co všechno už za ty roky zvládlo, za to, že můžu nosit pod svým srdcem ten největší zázrak♥️
Ten pocit přeji z celého srdce každé ženě ♥️

Protože víte co je podle mě největší škoda ? Když člověk nevidí svou jedinečnost, krásu a slepě chce být jako někdo druhý. Přitom ten největší dar, který jsme dostali je naše autenticita, odlišnost, jedinečnost v každé naší podobě♥️

Pojďme si spolu říct ➡️ miluji se přesně taková/takový jaká/jaký jsem a to se vším co ke mně patří♥️ Děkuji sobě a svému tělu za to, že mi dává každý den dar pohybu♥️ A děkuji za to, že vidím svět tak jak ho chci vidět právě já, podle sebe♥️

Na závěr chci moc poděkovat @terezasabackova za krásné , které mám na téhle fotce.

#loveyourself #feelgood #beoriginal

22. června 2026 v 10:22, příspěvek archivován: 24. června 2026 v 10:15
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Soukalová zároveň poděkovala svému tělu za to, co během let zvládlo, i za možnost nosit pod srdcem druhé dítě. Fanouškům pak připomněla, že podle ní není důvod srovnávat se s ostatními. „Největší dar, který jsme dostali, je naše autenticita, odlišnost a jedinečnost v každé naší podobě,“ uvedla.

Pod příspěvkem se objevila řada povzbudivých reakcí. Fanoušci olympijské medailistce psali, že jí těhotenství sluší, a oceňovali její otevřenost i pozitivní pohled na proměny těla.

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Soukalová oznámila druhé těhotenství letos v březnu prostřednictvím videa na Instagramu. „Vypadá to, že se nám možná pomalu rýsuje budoucí biatlonová štafeta,“ napsala tehdy s nadsázkou.

Historicky nejúspěšnější česká biatlonistka ukončila profesionální kariéru v roce 2019 po zdravotních problémech. S partnerem Milošem Kadeřábkem už vychovává dceru Izabelu Gabrielu, narozenou v září 2021. Dvojice už dříve oznámila zasnoubení v závěru dokumentu Pravda se pořád vyplatí o životě Soukalové.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Ružomberok vs. MalženiceFotbal - - 24. 6. 2026:Ružomberok vs. Malženice //www.idnes.cz/sport
24. 6. 11:00
  • 1.37
  • 4.62
  • 7.21
Topo vs. KrumichTenis - - 24. 6. 2026:Topo vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
24. 6. 11:30
  • 2.10
  • -
  • 1.66
Slovácko vs. JihlavaFotbal - - 24. 6. 2026:Slovácko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
24. 6. 12:00
  • 1.31
  • 4.99
  • 8.22
Kopřiva vs. BuseTenis - - 24. 6. 2026:Kopřiva vs. Buse //www.idnes.cz/sport
24. 6. 12:30
  • 2.21
  • -
  • 1.66
Valentová vs. TomljanovićováTenis - - 24. 6. 2026:Valentová vs. Tomljanovićová //www.idnes.cz/sport
24. 6. 13:30
  • 2.13
  • -
  • 1.71
Sönmezová vs. BejlekTenis - - 24. 6. 2026:Sönmezová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
24. 6. 15:30
  • 1.56
  • -
  • 2.41
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