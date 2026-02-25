Tým aktuálně suverénně vede severní skupinu třetí ligy bez jediné ztráty bodu a sportovně má k postupu velmi blízko. Největší překážkou však nebyly výsledky na hřišti, ale finance.
Klub proto na začátku roku spustil rozsáhlou sponzorskou a dárcovskou kampaň s cílem získat do konce února 150 tisíc eur (zhruba 3,8 milionu korun), což byla podmínka pro podání licenční přihlášky.
Ještě před akcí přitom činil roční rozpočet ženského týmu jen 75 tisíc eur (asi 1,9 milionu korun). Sbírka ale předčila všechna očekávání - potřebná částka se podařila vybrat a klub svůj rozpočet prakticky ztrojnásobil. Licenční dokumenty tak mohou být oficiálně odeslány.
Malá obec, velký sen
SV Todesfelde pochází z obce s přibližně tisícovkou obyvatel a ve druhé bundeslize dosud nikdy nepůsobil. Podle předsedy klubu Holgera Böhma jde o výsledek společného úsilí celého regionu, píše německý server Bild.
„Čmelák je vlastně příliš těžký na to, aby létal – a přesto létá. Přesně takový je i náš příběh,“ uvedl Böhm s tím, že případný postup by posunul nejen tým, ale celý klub i obec na novou úroveň.
Hlavní trenér Henning Ammen zdůraznil, že úspěch je výsledkem práce i mimo palubovku. „Jako neporažený nováček třetí ligy se nyní hlásíme do druhé bundesligy. Je to silný signál a výjimečný moment. Hráčky i realizační tým budou dál tvrdě pracovat, aby tuto šanci využily,“ řekl.
Na začátku března bude jasno, kolik klubů splní licenční podmínky a zda se o postup bude hrát baráž. V Todesfelde zároveň počítají s pokračováním sponzorské kampaně, která má zajistit další rozvoj týmu i zázemí.
Vedení klubu věří, že každá další finanční podpora umožní nové investice a pomůže naplnit ambiciózní cíl – historický postup mezi německou házenkářskou elitu.