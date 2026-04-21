Malinin ohromuje třemi salty v řadě. Moje svěřenkyně udělá čtyři, tvrdí Pljuščenko

  18:33
Krasobruslař Ilia Malinin znovu vzbudil pozornost fanoušků po celém světě poté, co v exhibičním programu předvedl tři salta vzad za sebou. Videa s jeho výkonem okamžitě obletěla sociální sítě a neunikla ani legendárnímu Jevgeniji Pljuščenkovi, který ale rozhodně nezůstal jen u pochvaly.
Ilia Malinin na závěrečné exhibici MS v Praze

Ilia Malinin na závěrečné exhibici MS v Praze | foto: Michal Sváček, MAFRA

Trojnásobný mistr světa Malinin aktuálně vystupuje v populární show Stars on Ice, kde má mimo jiné program na kombinaci skladeb Lose Yourself od Eminema a Jump Around od House of Pain. Právě jeho závěr se v posledních dnech stal hitem sociálních sítí. Na ledě v něm předvádí tři salta vzad za sebou, čímž si vysloužil obdiv fanoušků i odborné veřejnosti.

Výkon jednadvacetiletého Američana neunikl ani pozornosti legendárního krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka. Dvojnásobný olympijský vítěz a dnes trenér na něj reagoval na svém kanálu na Telegramu.

quint.queen

Ilia Malinin performing to "Jump Around" at Stars on Ice at Kia Center in Orlando, Florida, on April 18, 2026.

: @thekiacenter

#IliaMalinin #figureskating #backflip #ИльяМалинин #starsonice

19. dubna 2026 v 16:07, příspěvek archivován: 21. dubna 2026 v 16:04
„Poslali mi video, jak americký supersportovec a génius Ilja Malinin v jedné show předvádí tři salta vzad za sebou. To je senzace! Jenže moje studentka, ruská krasobruslařka Ljuba Rubcovová, tohle dokázala mnohem dříve na našich show v lednu,“ uvedl jízlivě Pljuščenko.

Zároveň přidal i další srovnání. „A jen aby ukázala sílu ruských bruslařů z ‚Andělů Pljuščenka‘, Ljuba dokonce předvedla čtyři salta vzad za sebou. Nemůžete nás dohnat? Chcete to zkusit?“ napsal a ke svému vyjádření připojil i video své svěřenkyně.

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Jeho slova ale mezi fanoušky vyvolala rozporuplné reakce. Zatímco část publika ocenila výkon mladé bruslařky, jiní kritizovali způsob, jakým se Pljuščenko snaží srovnávat svou akademii s aktuální světovou špičkou.

Ruský trenér se přitom k Malininovi nevyjádřil poprvé. Už v minulosti jeho talent ocenil, zároveň ale upozornil i na možné slabiny. „Samozřejmě obdivuji Iliův talent a přeji mu, aby naplnil svůj potenciál,“ uvedl před letošní olympiádou pro deník Sport Express. Zároveň však dodal, že klíčovou roli může sehrát psychická připravenost.

Tipsport - partner programu
Vavassori vs. MrvaTenis - - 21. 4. 2026:Vavassori vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 6:7, 5:3
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Jihlava vs. LitvínovHokej - Baráž - 21. 4. 2026:Jihlava vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.80
  • 5.40
  • 1.37
Bilbao vs. OsasunaFotbal - 33. kolo - 21. 4. 2026:Bilbao vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • 3.30
  • 4.40
Mallorca vs. ValenciaFotbal - 33. kolo - 21. 4. 2026:Mallorca vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 3.00
  • 2.90
Karviná vs. OstravaFotbal - Semifinále - 21. 4. 2026:Karviná vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
21. 4. 20:00
  • 2.27
  • 3.37
  • 3.03
Brighton vs. ChelseaFotbal - 34. kolo - 21. 4. 2026:Brighton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
21. 4. 21:00
  • 2.44
  • 3.68
  • 2.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

ONLINE: Jihlava - Litvínov 0:0, baráž se stěhuje na Vysočinu. Získají hosté mečbol?

Sledujeme online
Litvínovský útočník David Kaše trefuje pravý horní roh branky Adama Berana z...

Baráž o hokejovou extraligu pokračuje třetím zápasem. Jihlava se po úvodních dvou porážkách poprvé představuje doma a pokouší se sérii zdramatizovat, Litvínov naopak bojuje o mečbol. Utkání od 19...

21. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  19:05

Jablonec - Ml. Boleslav 1:0, domácí jsou prvním finalistou MOL Cupu. Rozhodl Jawo

Sledujeme online
Hráči Jablonce slaví vedení v semifinále MOL Cupu.

Domácí fotbalový pohár MOL Cup už zná prvního účastníka letošního finále. Po úterní výhře si 20. května o celkový triumf zahrají hráči Jablonce, kteří na domácím hřišti svalili bezzubou Mladou...

21. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  18:59

Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

Felikss Gavars proniká do útočného pásma přes Jiřího Ticháčka v zápase na MS do...

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně...

21. dubna 2026  18:54

Malinin ohromuje třemi salty v řadě. Moje svěřenkyně udělá čtyři, tvrdí Pljuščenko

Ilia Malinin na závěrečné exhibici MS v Praze

Krasobruslař Ilia Malinin znovu vzbudil pozornost fanoušků po celém světě poté, co v exhibičním programu předvedl tři salta vzad za sebou. Videa s jeho výkonem okamžitě obletěla sociální sítě a...

21. dubna 2026  18:33

Yamal, Sabalenková i česká hvězda. Kdo zazářil na sportovních Oscarech?

Laureus World Sports Award 2026

Pondělní večer v Madridu patřil udílení prestižních sportovních cen Laureus World Sports Awards 2026. Ocenění, které také bývá označováno jako „sportovní Oscary“, každoročně přitahuje ty největší...

21. dubna 2026  17:31

Budou mít Slovinci posilu díky Dončičovi? Američan se pochlubil: Pas už jsem dostal

Slovinská radost v podobě dua Luka Dončič (77) a Jaxson Hayes z Los Angeles...

Loni na podzim směle vyhlásil: „S Lukou Dončičem se mi hraje skvěle, chtěl bych s ním nastupovat i v reprezentaci!“ Nyní je vize amerického pivota Jaxsona Hayese z LA Lakers blízko k naplnění. „Už...

21. dubna 2026  16:39

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

Hradec má své jisté, o složení elitní šestky rozhodne i Slavia. Co potřebuje k titulu?

Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu Micka van Burena proti Slavii.

Když ve fotbalovém Hradci Králové dozněly oslavy víkendového vítězství nad Slavií (2:1), zástupci klubu si u vedení ligy ověřili, že senzační triumf přinesl ještě jeden sladký bonus: mužstvo si s...

21. dubna 2026  16:20

Na stadionu Slavie budou nově veřejně dostupné defibrilátory

Slavia má nově na svém stadionu pro fanoušky defibrilátory.

Fotbalová Slavia se snaží o zvýšení bezpečnosti fanoušků na stadionu. Když jde o život a selže srdce, důležitá je každá vteřina. Na stadionu v pražském Edenu tak byly nově nainstalovány Automatické...

21. dubna 2026  16:02

Hronek, Klapka a Chmelař. První posily ze zámoří mají doplnit českou reprezentaci

Jaroslav Chmelař s pukem na holi.

Do přípravy hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku by se v příštím týdnu měli zapojit útočníci Adam Klapka z Calgary a Jaroslav Chmelař z New York Rangers. Na šampionátu by se měl...

21. dubna 2026  15:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V taxíku s Beckerem a šaty na poslední chvíli. Kratochvíl zažil sportovní Oscary

David Kratochvíl

Už za svůj život prožil několik galavečerů pro nejlepší sportovce republiky. Hlavně po třech medailích z pařížské paralympiády a sedmi kovech z mistrovství světa. A právě tento úspěch Davida...

21. dubna 2026  15:41

Obrovský trapas maratonce. Začal slavit předčasně, v cíli ho předběhl soupeř

Joshua Jackson a Carson Mello v cíli maratonu v Delaware

Slavit předčasně se nevyplácí. Takové ponaučení si z nedělního maratonu v americkém státě Delaware odnesl běžec Carson Mello. O vítězství přišel kuriózním způsobem doslova na posledních metrech...

21. dubna 2026  15:28

