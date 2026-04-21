Malinin ohromuje třemi salty v řadě. Moje svěřenkyně udělá čtyři, tvrdí Pljuščenko

Trojnásobný mistr světa Malinin aktuálně vystupuje v populární show Stars on Ice, kde má mimo jiné program na kombinaci skladeb Lose Yourself od Eminema a Jump Around od House of Pain. Právě jeho závěr se v posledních dnech stal hitem sociálních sítí. Na ledě v něm předvádí tři salta vzad za sebou, čímž si vysloužil obdiv fanoušků i odborné veřejnosti.
Výkon jednadvacetiletého Američana neunikl ani pozornosti legendárního krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka. Dvojnásobný olympijský vítěz a dnes trenér na něj reagoval na svém kanálu na Telegramu.
„Poslali mi video, jak americký supersportovec a génius Ilja Malinin v jedné show předvádí tři salta vzad za sebou. To je senzace! Jenže moje studentka, ruská krasobruslařka Ljuba Rubcovová, tohle dokázala mnohem dříve na našich show v lednu,“ uvedl jízlivě Pljuščenko.
Zároveň přidal i další srovnání. „A jen aby ukázala sílu ruských bruslařů z ‚Andělů Pljuščenka‘, Ljuba dokonce předvedla čtyři salta vzad za sebou. Nemůžete nás dohnat? Chcete to zkusit?“ napsal a ke svému vyjádření připojil i video své svěřenkyně.
Jeho slova ale mezi fanoušky vyvolala rozporuplné reakce. Zatímco část publika ocenila výkon mladé bruslařky, jiní kritizovali způsob, jakým se Pljuščenko snaží srovnávat svou akademii s aktuální světovou špičkou.
Ruský trenér se přitom k Malininovi nevyjádřil poprvé. Už v minulosti jeho talent ocenil, zároveň ale upozornil i na možné slabiny. „Samozřejmě obdivuji Iliův talent a přeji mu, aby naplnil svůj potenciál,“ uvedl před letošní olympiádou pro deník Sport Express. Zároveň však dodal, že klíčovou roli může sehrát psychická připravenost.