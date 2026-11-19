Šťastnou zprávu oznámili svým fanouškům na instagramu roztomilým videem. Mají na něm kšiltovky s nápisem MAMA a DAD (máma a táta) a těhotenství naznačují ukázáním dětských botiček. „Malý přijde brzy,“ napsali pod video.
Pro Sabinu půjde o první mateřskou zkušenost. Původem uzbecký zápasník Muradov již dítě má z předchozího vztahu se zpěvačkou Monikou Bagárovou. Jejich dcera Ruminka letos oslavila šesté narozeniny.
Karásková a Muradov se oženili loni. Kromě příprav na příchod miminka se manželé momentálně věnují i budování společného domova. Nedávno oznámili, že si koupili pozemek.
Samotný Muradov se pak rovněž chystá na závěr roku, kdy se v pražské O2 areně uskuteční jubilejní 100. galavečer organizace Oktagon MMA. O titul ve střední váze zabojuje s polským šampionem Krzysztofem Jotkem. V hlasování o souboji rozhodli sami fanoušci.