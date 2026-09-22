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Pedersen pomohl krajanům na MS. V aukci vydražil cennosti z Tour a zaplatil jim cestu

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  13:00
Mads Pedersen z Lidl-Trek se raduje z vítězství bodovací klasifikace na...

Mads Pedersen z Lidl-Trek se raduje z vítězství bodovací klasifikace na italském Giru | foto: Reuters

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Mads Pedersen ukázal, že být šampionem neznamená jen vyhrávat závody. Dánský cyklista se rozhodl pomoci dvěma mladým krajanům, kteří kvůli omezenému rozpočtu původně neměli odcestovat na mistrovství světa v kanadském Montrealu. Do aukce věnoval cenné předměty z letošní Tour de France a získané peníze pomohly jejich účast financovat.

Dánská cyklistická federace měla pro závod mužů do 23 let původně peníze pouze na čtyři závodníky, přestože si účast na šampionátu vybojovalo šest Dánů. Vysoké náklady na cestu, ubytování a další výdaje spojené s cestou do Kanady tak ohrožovaly start Kevina Biehla a Emila Nymanda.

Situaci pomohla vyřešit aukce, do které výrazně přispěl právě Pedersen. Rozhodl se věnovat několik cenných předmětů spojených se svým letošním vystoupením na Tour de France.

Nejcennější položkou byl podepsaný zelený dres, který Pedersen během Tour vozil. Vydražil se za 2950 eur, což byla suverénně nejvyšší nabídka v celé aukci. Podepsaná zelená helma pak vynesla dalších 1810 eur.

Pedersen navíc sestavil speciální balíček. Obsahoval zelené rukavice, zelené ponožky a další dres. K tomu přidal také zeleného plyšového medvídka z francouzského závodu. Za tento balíček někdo zaplatil dalších 1470 eur.

Celkem se tak v aukci podařilo vybrat 6230 eur, tedy více než 150 tisíc korun. Po odečtení provize aukční společnosti zůstalo přibližně 5200 eur.

Peníze pak pomohly pokrýt cestu a ubytování Biehla s Nymandem v Montrealu.

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Oba mladí Dánové tak nakonec mohli do Kanady odcestovat a doplnit svou reprezentaci do plného počtu šesti závodníků. „Jsou to dva závodníci, které jsem vždy chtěl mít v týmu, ale rozpočet nám v tom dříve bránil. Nyní se podařilo najít řešení, a proto můžeme nominaci rozšířit,“ ocenil jejich účast reprezentační trenér Michael Mörköv.

Na mistrovství světa nechybí ani samotný Pedersen. Po odstoupení týmového kolegy z Lidl-Trek Mattiase Skjelmoseho bude jediným lídrem dánského týmu. Pedersen se předčasně odhlásil z Vuelty, aby se mohl naplno zotavit z virového onemocnění a připravit se právě na světový šampionát.

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Živě7:6, 3:4
  • 1.30
  • -
  • 3.40
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Živě6:3, 4:1
  • 1.05
  • -
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Živě5:0
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  • -
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22. 9. 13:30
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