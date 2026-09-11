Právě společná fotografie slovenského obránce, slovinského brankáře a nizozemského mistra světa zaujala fanoušky nejvíce. Trojice na ní pózuje s fotbalovým dresem místního španělského velkoklubu a stáj snímek doprovodila jednoduchým vzkazem: „Vítáme dvě hvězdy Atlétika Madrid v naší garáži.“
Jejich setkání přitom náhodné nebylo, Red Bull má s madridským klubem velmi blízké vazby. Od ledna 2025 je oficiálním partnerem družiny Diega Simeoneho a zároveň jeho dodavatelem energetických nápojů. Spolupráce je zatím naplánovaná do června 2027.
„Věříme, že sport je kombinací oddanosti, tvrdé práce a velké dávky adrenalinu,“ uvedl při představení spolupráce Óscar Mayo, obchodní a provozní ředitel Atlétika.
Red Bull navíc s Atlétikem propojuje ještě jedna značka. Módní AlphaTauri, kterou rakouská společnost vlastní, se v roce 2025 rovněž stala partnerem madridského klubu. Obléká mužský i ženský A-tým, ale také rezervní mužstvo.
Setkání Hancka se čtyřnásobným šampionem F1 má navíc zajímavý fotbalový podtext. Nizozemský jezdec je dlouholetým fanouškem PSV Eindhoven, ke kterému ho přivedl jeho otec Jos. Hancko má ovšem blízko k jeho největšímu rivalovi, v letech 2022 až 2025 totiž působil ve Feyenoordu Rotterdam.
Oba kluby patří mezi největší soky v nizozemském fotbale. Bývalý sparťan však z Feyenoordu loni zamířil do Atlétika, kde podepsal smlouvu až do roku 2030. V madridské garáži tak tentokrát šla historická rivalita stranou.