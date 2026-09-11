Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hancko a Oblak po boku Verstappena. Fotbalisté navštívili garáž Red Bullu

Autor:
  17:11
Dávid Hancko a Jan Oblak zavítali během premiérové Velké ceny Španělska na nový...

Dávid Hancko a Jan Oblak zavítali během premiérové Velké ceny Španělska na nový okruh Madring, kde se potkali také s hvězdou Red Bull Racing Maxem Verstappenem. | foto: @Oracle Red Bull Racing/ Instagram

Lando Norris projíždí zatáčkou La Monumental na okruhu Madring.
Lewis Hamilton projíždí zatáčkou La Monumental na okruhu Madring.
Brankář Jan Oblak (Atlético) inkasuje v 50. minutě druhý gól v utkání Ligy...
Viktor Gyökeres neproměňuje velkou šanci. Nestíhá ho slovenský obránce Hancko.
18 fotografií
Nečekané sportovní setkání v Madridu. Fotbalisté Dávid Hancko a Jan Oblak z tamního Atlétika zavítali před Velkou cenou Španělska formule 1 na nový okruh Madring, kde se potkali také s Maxem Verstappenem, hlavní tváří stáje Red Bull Racing.

Právě společná fotografie slovenského obránce, slovinského brankáře a nizozemského mistra světa zaujala fanoušky nejvíce. Trojice na ní pózuje s fotbalovým dresem místního španělského velkoklubu a stáj snímek doprovodila jednoduchým vzkazem: „Vítáme dvě hvězdy Atlétika Madrid v naší garáži.“

Jejich setkání přitom náhodné nebylo, Red Bull má s madridským klubem velmi blízké vazby. Od ledna 2025 je oficiálním partnerem družiny Diega Simeoneho a zároveň jeho dodavatelem energetických nápojů. Spolupráce je zatím naplánovaná do června 2027.

„Věříme, že sport je kombinací oddanosti, tvrdé práce a velké dávky adrenalinu,“ uvedl při představení spolupráce Óscar Mayo, obchodní a provozní ředitel Atlétika.

Red Bull navíc s Atlétikem propojuje ještě jedna značka. Módní AlphaTauri, kterou rakouská společnost vlastní, se v roce 2025 rovněž stala partnerem madridského klubu. Obléká mužský i ženský A-tým, ale také rezervní mužstvo.

Setkání Hancka se čtyřnásobným šampionem F1 má navíc zajímavý fotbalový podtext. Nizozemský jezdec je dlouholetým fanouškem PSV Eindhoven, ke kterému ho přivedl jeho otec Jos. Hancko má ovšem blízko k jeho největšímu rivalovi, v letech 2022 až 2025 totiž působil ve Feyenoordu Rotterdam.

Oba kluby patří mezi největší soky v nizozemském fotbale. Bývalý sparťan však z Feyenoordu loni zamířil do Atlétika, kde podepsal smlouvu až do roku 2030. V madridské garáži tak tentokrát šla historická rivalita stranou.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Ferrová vs. HavlíčkováTenis - Čtvrtfinále - 11. 9. 2026:Ferrová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 0:0
  • 1.18
  • -
  • 4.65
Třinec vs. KarvináFotbal - 8. kolo - 11. 9. 2026:Třinec vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 18.00
  • 8.50
  • 1.09
Mountfield HK vs. StraubingHokej - - 11. 9. 2026:Mountfield HK vs. Straubing //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.26
  • 5.60
  • 9.00
Chomutov vs. SlaviaHokej - 2. kolo - 11. 9. 2026:Chomutov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.50
  • 3.60
  • 2.40
Liberec vs. Herning Blue FoxHokej - 3. kolo - 11. 9. 2026:Liberec vs. Herning Blue Fox //www.idnes.cz/sport
11. 9. 18:00
  • 1.24
  • 6.66
  • 8.44
Siniaková, Townsendová vs. Montgomeryová, KruegerováTenis - Čtyřhra žen - finále - 11. 9. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Montgomeryová, Kruegerová //www.idnes.cz/sport
11. 9. 18:00
  • 1.09
  • -
  • 6.91
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Nádherné drama v horách. Dunbar vítězí z úniku, Mas přestál útoky s ledovým klidem

Aktualizujeme
Santiago Buitrago vede únik v 19. etapě Vuelty.

V první ze dvou náročných horských etap na závěr Vuelty slaví triumf Eddie Dunbar. Irský cyklista druhodivizního Pinarella se v 19. dějství dostal do denního úniku a na závěrečném výšlapu Peňas...

11. září 2026  11:59,  aktualizováno  17:18

Hancko a Oblak po boku Verstappena. Fotbalisté navštívili garáž Red Bullu

Dávid Hancko a Jan Oblak zavítali během premiérové Velké ceny Španělska na nový...

Nečekané sportovní setkání v Madridu. Fotbalisté Dávid Hancko a Jan Oblak z tamního Atlétika zavítali před Velkou cenou Španělska formule 1 na nový okruh Madring, kde se potkali také s Maxem...

11. září 2026  17:11

OBRAZEM: Pět gólů, červená i Chorého hrubka. Jak Slavia bojovala o výhru s Lens

Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3

Byli blízko své první výhře v Lize mistrů od září 2007. Ale zase to nevyšlo. Ač hráli v deseti, dvakrát šli do vedení, přesto nakonec slávističtí fotbalisté doma s Lens prohráli 2:3. Připomeňte si...

11. září 2026  16:22

Sázka na klubové a regionální vazby. Vítkovice věří, že našly cestu k úspěchu

Třinecký útočník Andrej Nestrašil atakuje ujíždějícího vítkovického obránce...

Hráči i trenéři spojeni s krajem by měli v nadcházející sezoně více než obvykle táhnout hokejisty Vítkovic v extralize. „Ano, chceme odchovance a hráče z regionu. Taková cesta je určitě nejlepší,“...

11. září 2026  15:54

Šílenství, psali o mně nesmysly. Elitní bek z NHL obrátil. Chci zůstat, ujišťuje Werenski

Hokejový obránce Zach Werenski z Columbusu hovoří s novináři.

„Bylo to šílené,“ pokynul Zach Werenski novinářům. Nejlepší obránce uplynulé sezony NHL vyvolal hned zkraje léta pořádný humbuk. „Chystá se odejít, požádal o výměnu,“ šířily se řetězově zprávy o...

11. září 2026  15:45

Buchlovské hory na rypáku. Slávista Sadílek ukázal fanouškům zlomený nos

Michal Sadílek si v zápase proti Lens přivodil zranění.

Michal Sadílek ukázal, že fotbal přináší i šrámy. Po utkání Slavie s Lens zveřejnil na Instagramu dvě fotografie svého obličeje, respektive svého zlomeného nosu. Na první je ještě před ošetřením, na...

11. září 2026  15:41

Syn zesnulé hokejové legendy míří do Česka. Lucas Demitra bude hrát za Třinec

Lucas Demitra v dresu Trenčína.

Slavné sportovní jméno bude nově k vidění na českých fotbalových trávnících. Lucas Demitra, syn zesnulého slovenského hokejového velikána Pavola Demitry, mění angažmá. Po působení v Rakousku se...

11. září 2026  15:27

Úvodní trénink F1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Russell před Antonellim

George Russell z Mercedesu během prvního tréninku na Velkou cenu Španělska F1.

Úvodní trénink před Velkou cenou Španělska na novém okruhu Madring vyhrál George Russell. Na druhém místě skončil Kimi Antonelli, jeho týmový kolega z Mercedesu a lídr šampionátu formule 1.

11. září 2026  15:14

Vyrazili spolu pozorovat sníh. Teď půjdou nejlepší kamarádi v derby proti sobě

Zleva Delgado Silva Helio Alberto Papalelé a Kaká

Na jedné straně Kaká, na druhé Papalelé. V sobotu proti sobě nastoupí v historicky prvním brněnském ligovém derby Zbrojovky s Artisem. Jako zarputilí fotbaloví rivalové. Přitom standardně společně...

11. září 2026  15:05

Musíš jít, potřebujeme peníze. Anaheim platí za chybu, sáhl k ráznému řešení

Chris Kreider v akci v dresu Anaheimu.

Bylo jasné, že někdo nemilou situaci odnese odchodem. Chris Kreider patřil k hlavním kandidátům, v jeho neprospěch hovořil fakt, že měl jednu z nejnákladnějších smluv. A skutečně, volba padla na něj....

11. září 2026  14:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mondo a Manolo. Dva tyčkaři, kteří mění historii. Čím ozdobí ultimátní šampionát?

Armand Duplantis a Emmanouil Karalis na Diamantové lize v Lausanne.

Od naší zpravodajky v Maďarsku Jistě to bude na Ultimate Championship jedna z nejsledovanějších disciplín. Na každém atletickém šampionátu, kde se objeví její vůdce, tomu tak je. Skok o tyči mužů. Pokud v sektoru bojuje Armand...

11. září 2026  14:36

Sparťané se inspirovali Japonci. Po utkání na Žižkově perfektně uklidili šatnu

Matěj Jurásek se v MOL Cupu proti Žižkovu premiérově střelecky prosadil za...

Na hřišti tentokrát postup slavila Sparta, po utkání MOL Cupu ale dostali hráči pochvalu také za počínání mimo fotbalový trávník. Hráči letenského klubu po zápase na Žižkově totiž pečlivě uklidili...

11. září 2026  14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet