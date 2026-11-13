Osmatřicetiletá bývalá slalomářka a o dva roky mladší specialista na rychlostní disciplíny si řekli ano v červnu. Snímky ze svatby sdíleli na Instagramu 1. srpna a rovnou prozradili, že jejich syn Oscar, který se narodil v září 2025, bude mít sourozence. „Miminko číslo dvě je na cestě,“ napsali tehdy.
S odstupem nyní potvrdili i fakt, že se jejich rodina již rozrostla. Dcera, jejíž jméno zatím neprozradili, je na světě už téměř měsíc. Narodila se 17. října, pár to však oznámil až tento týden „A voilà, jsme čtyři…“ oznámili manželé na Instagramu. K příspěvku připojili hashtag „jsme v plném počtu“.
Mezi gratulanty se objevila řada známých jmen ze Světového poháru. Francouzský reprezentant Victor Muffat-Jeandet napsal „Královská volba“. Odkázal tím na francouzské rčení le choix du roi, které se používá, když se rodičům po synovi narodí dcera. „Úžasná a krásná maminka,“ přidala se bývalá slalomářka Francesca Marsagliaová. Reagovali i Mathieu Faivre a Stephanie Venierová.
O děti se v nadcházejících měsících bude zřejmě starat hlavně Noensová, která ukončila závodní kariéru po sezoně 2022/23. Muzatona naproti tomu čeká období závodů. Letos v lednu překvapil třetím místem ve sjezdu v Kitzbühelu. Na stupně vítězů se ve Světovém poháru prosadil podruhé v kariéře.
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