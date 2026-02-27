Na fotografiích zveřejněných na Instagramu je vidět, jak si rodina užívá dovolenou v lyžařském středisku Baqueira Beret.
Na jednom snímku Nadal sjíždí svah po boku manželky Marie Franciscy Perelló, na jiném se sklání k synovi a pomáhá mu najít rovnováhu na lyžích.
Nechyběly ani momentky ze stavění sněhuláka a rodinné fotografie v zasněžené krajině. Antukový král tak po skončení kariéry vyměnil aspoň na chvíli kurty za sjezdovku a vyzkoušel si i roli lyžařského instruktora.
Pozornost vzbudil také jeho vzkaz směrem k americké lyžařce Lindsey Vonnové. Nadal ji ve svém příspěvku označil a s nadsázkou připsal:
„Pořád se učíme… Nemáš pro nás nějakou radu?“ Vonnová reagovala bez váhání: „Tohle miluju!“ Krátká výměna potěšila fanoušky obou sportovních ikon.
Není to přitom poprvé, kdy Nadal Vonnovou veřejně oslovil. Po jejím těžkém pádu během olympijského sjezdu v Miláně a Cortině jí poslal povzbudivý vzkaz. „Lindsey, jsi velkou inspirací a příkladem vytrvalosti. Zůstaň silná a brzy se uzdrav,“ napsal tehdy na sociální síti X.
Od odchodu do sportovního důchodu v listopadu 2024 žije Nadal s rodinou převážně na Mallorce. Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion se věnuje své nadaci, projektům mimo tenis a především rodině.