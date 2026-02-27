Nadal se pochlubil debutem svého syna na lyžích a prosí Vonnovou o radu

  11:45
Rafael Nadal si po konci profesionální kariéry užívá radosti rodinného života. Místo boje o každý míč teď řeší první lyžařské oblouky svého potomka. Během pobytu ve španělských Pyrenejích vzal bývalý světový šampion manželku i jejich staršího syna na svah a o zážitky se podělil s fanoušky.

Na fotografiích zveřejněných na Instagramu je vidět, jak si rodina užívá dovolenou v lyžařském středisku Baqueira Beret.

Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion Rafael Nadal si s rodinou užívá zimní dovolenou ve španělských Pyrenejích.
Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal se svým synem při rozlučkovém ceremoniálu na Roland Garros
Maria Francisca Perello a Rafael Nadal (Paříž, 6. června 2022)
Lindsey Vonnová na tiskové konferenci před olympijskými hrami.
26 fotografií

Na jednom snímku Nadal sjíždí svah po boku manželky Marie Franciscy Perelló, na jiném se sklání k synovi a pomáhá mu najít rovnováhu na lyžích.

rafaelnadal

⛄️⛷️

¡Os comparto algunas más de nuestra semana familiar en la nieve!

@lindseyvonn we’re still learning… any advice for us?

26. února 2026 v 18:28, příspěvek archivován: 27. února 2026 v 10:21
oblíbit odpovědět uložit

Nechyběly ani momentky ze stavění sněhuláka a rodinné fotografie v zasněžené krajině. Antukový král tak po skončení kariéry vyměnil aspoň na chvíli kurty za sjezdovku a vyzkoušel si i roli lyžařského instruktora.

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Pozornost vzbudil také jeho vzkaz směrem k americké lyžařce Lindsey Vonnové. Nadal ji ve svém příspěvku označil a s nadsázkou připsal:

„Pořád se učíme… Nemáš pro nás nějakou radu?“ Vonnová reagovala bez váhání: „Tohle miluju!“ Krátká výměna potěšila fanoušky obou sportovních ikon.

Chceš si zahrát? Djokovič během finále Australian Open hecoval Nadala

Není to přitom poprvé, kdy Nadal Vonnovou veřejně oslovil. Po jejím těžkém pádu během olympijského sjezdu v Miláně a Cortině jí poslal povzbudivý vzkaz. „Lindsey, jsi velkou inspirací a příkladem vytrvalosti. Zůstaň silná a brzy se uzdrav,“ napsal tehdy na sociální síti X.

Od odchodu do sportovního důchodu v listopadu 2024 žije Nadal s rodinou převážně na Mallorce. Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion se věnuje své nadaci, projektům mimo tenis a především rodině.

