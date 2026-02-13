Lyžař po nehodě ochrnul a jeho šance byly mizivé. Dnes je zpět na olympiádě

Autor:
  15:22
V roce 2018 se Samer Tawk stal prvním sportovcem, který reprezentoval Libanon v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách. O rok později ale ležel na nemocničním lůžku a nebylo jasné, zda ještě někdy bude chodit. Následovaly roky plné bolesti a náročné rehabilitace. Nyní tento sportovec prožívá velký návrat pod olympijské kruhy.
Samer Tawk při slavnostním zahájení ZOH Milán-Cortina 2026.

Samer Tawk při slavnostním zahájení ZOH Milán-Cortina 2026. | foto: Igor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial ČTK

Samer Tawk (v červené bundě) při slavnostním zahájení ZOH Milán-Cortina 2026.
Samer Tawk (v červené bundě) při slavnostním zahájení ZOH Milán-Cortina 2026.
Samer Tawk během závodu v únoru 2019. O dva měsíce později došlo k osudové...
Samer Tawk startoval na ZOH Pchjongčchang 2018 jako první libanonský běžec na...
5 fotografií

Rok 2018 byl pro Samera Tawka mimořádně úspěšný. V běhu na lyžích reprezentoval Libanon na olympijských hrách v Pchjongčchangu a v závodě na 15 kilometrů volnou technikou obsadil 105. místo.

Pro mladého Libanonce to však znamenalo velký úspěch. Stal se prvním olympijským reprezentantem své země v této disciplíně a těšil se, že si svůj olympijský zážitek zopakuje v roce 2022 v Pekingu.

samertawk.oly

stepping on my legs for the first time in three months ! i can't be happier .
.
.
#warriors #fearless #comeback #injury #rehabilitation #sunny #beautiful #day #firststeps #crosscountryskiing #walk #walking

14. srpna 2019 v 14:45, příspěvek archivován: 12. února 2026 v 12:29
oblíbit odpovědět uložit

Pak ale přišel 26. duben 2019 a nehoda, která mu změnila život. Během tréninku spadl z výšky čtrnácti metrů, dopadl na asfalt a utrpěl velmi těžká zranění. „Byl jsem mladý a bláznivý. Lyžoval jsem někde, kde jsem neměl,“ přiznal Tawk pro web DW.

Jeho sen se v jediném okamžiku rozplynul. Utrpěl mnohočetné zlomeniny horních i dolních končetin, frakturu pánve i vnitřní zranění. Levá noha navíc částečně ochrnula.

„Byl jsem úplně rozlámaný. Nejdřív jsem myslel na to, jestli vůbec přežiju. Pak na to, jestli budu mít nějaký handicap,“ popsal myšlenky, které mu v prvních dnech po nehodě běžely hlavou.

Samer Tawk (v červené bundě) při slavnostním zahájení ZOH Milán-Cortina 2026.

Rehabilitace byla dlouhá a vyčerpávající. Touhy vrátit se na lyže se však podle svých slov nevzdal ani na sekundu. Zpočátku se ale soustředil na to, aby byl znovu schopný chodit. A každý krok pro něj znamenal výzvu.

S každým sebemenším pokrokem sílila i víra, že se jednou může vrátit k závodění, ať už na olympiádě, nebo na paralympiádě. I když se upínal k myšlence na hry v Pekingu, realita byla neúprosná.

První dva roky po nehodě byly nejtěžší v jeho životě. Když se postavil na běžky, nedokázal ujet víc než pár metrů. Částečně ochrnutá levá noha to zkrátka nedovolovala. Trvalo víc než tři roky, než byl znovu schopný naplno trénovat.

Olympiáda plná převlékání. Trenér mění bundu země podle toho, koho právě vede

Přestože tomu lékaři příliš nevěřili, dnes sedmadvacetiletý Tawk znovu reprezentuje svou zemi na zimních olympijských hrách v Itálii.

„Přemýšlet o medaili je víc než snít. I kdybych se nikdy nezranil, bylo by to nemožné. Jsou země, které mají v běhu na lyžích mnohem větší historii a zázemí,“ říká Tawk. Pro něj je největším vítězstvím už to, že na hrách vůbec může být.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Viďmanová vs. GálfiováTenis - - 13. 2. 2026:Viďmanová vs. Gálfiová //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:30
  • 2.51
  • -
  • 1.52
Francie vs. ČeskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Francie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 21.00
  • 9.62
  • 1.13
Česko vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 2.08
  • 3.74
  • 3.04
St. Pölten vs. TáborskoFotbal - - 13. 2. 2026:St. Pölten vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 17:00
  • 1.92
  • 3.62
  • 3.17
Sakkariová vs. MuchováTenis - - 13. 2. 2026:Sakkariová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
13. 2. 17:30
  • 3.25
  • -
  • 1.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Po osmi letech zpět na olympijském pódiu! Adamczyková má stříbrnou medaili

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Eva Adamczyková slaví olympijské stříbro! V Livignu česká snowboardcrossařka zkompletovala svou sbírku cenných kovů z her, zlato jí ve finále uteklo o pouhé čtyři setiny. Z výhry se raduje...

13. února 2026  15:52

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. února 2026  16:19,  aktualizováno  13. 2. 15:49

ONLINE: Česko - Švédsko. Hokejistky čeká čtvrtfinále proti nepříjemným soupeřkám

Sledujeme online
České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku.

Klíčový zápas turnaje je tu. České hokejistky hrají olympijské čtvrtfinále, bojují o historicky první postup mezi nejlepší čtyři týmy pod pěti kruhy. V cestě jim stojí Švédky, suverénní vítězky...

13. února 2026  15:46

ONLINE: Česko - Francie. Hokejisté mění sestavu, hraje Flek, v brance Vladař

Sledujeme online
Hvězda českého týmu i NHL Martin Nečas. (12. února 2026)

České hokejisty po čtvrteční kruté porážce s Kanadou čeká druhý zápas na olympijských hrách. V pátek od 16.40 vyzvou v rámci skupiny A Francii, proti níž jsou jasnými favority. Do branky se poprvé na...

13. února 2026  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.