Rok 2018 byl pro Samera Tawka mimořádně úspěšný. V běhu na lyžích reprezentoval Libanon na olympijských hrách v Pchjongčchangu a v závodě na 15 kilometrů volnou technikou obsadil 105. místo.
Pro mladého Libanonce to však znamenalo velký úspěch. Stal se prvním olympijským reprezentantem své země v této disciplíně a těšil se, že si svůj olympijský zážitek zopakuje v roce 2022 v Pekingu.
Pak ale přišel 26. duben 2019 a nehoda, která mu změnila život. Během tréninku spadl z výšky čtrnácti metrů, dopadl na asfalt a utrpěl velmi těžká zranění. „Byl jsem mladý a bláznivý. Lyžoval jsem někde, kde jsem neměl,“ přiznal Tawk pro web DW.
Jeho sen se v jediném okamžiku rozplynul. Utrpěl mnohočetné zlomeniny horních i dolních končetin, frakturu pánve i vnitřní zranění. Levá noha navíc částečně ochrnula.
„Byl jsem úplně rozlámaný. Nejdřív jsem myslel na to, jestli vůbec přežiju. Pak na to, jestli budu mít nějaký handicap,“ popsal myšlenky, které mu v prvních dnech po nehodě běžely hlavou.
Rehabilitace byla dlouhá a vyčerpávající. Touhy vrátit se na lyže se však podle svých slov nevzdal ani na sekundu. Zpočátku se ale soustředil na to, aby byl znovu schopný chodit. A každý krok pro něj znamenal výzvu.
S každým sebemenším pokrokem sílila i víra, že se jednou může vrátit k závodění, ať už na olympiádě, nebo na paralympiádě. I když se upínal k myšlence na hry v Pekingu, realita byla neúprosná.
První dva roky po nehodě byly nejtěžší v jeho životě. Když se postavil na běžky, nedokázal ujet víc než pár metrů. Částečně ochrnutá levá noha to zkrátka nedovolovala. Trvalo víc než tři roky, než byl znovu schopný naplno trénovat.
Přestože tomu lékaři příliš nevěřili, dnes sedmadvacetiletý Tawk znovu reprezentuje svou zemi na zimních olympijských hrách v Itálii.
„Přemýšlet o medaili je víc než snít. I kdybych se nikdy nezranil, bylo by to nemožné. Jsou země, které mají v běhu na lyžích mnohem větší historii a zázemí,“ říká Tawk. Pro něj je největším vítězstvím už to, že na hrách vůbec může být.