náhledy
Od roztomilých zvířat po abstraktní postavičky a mytické bytosti. Olympijští maskoti už desítky let zrcadlí kulturu hostitelských zemí, dobu svého vzniku i sny pořadatelů. Připomeňte si ty nejvýraznější tváře zimních her – od ikon minulosti až po moderní symboly technologií a tradic.
Autor: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš
Maskot zimních her v Grenoblu 1968 dostal jméno podle lyžařského postoje „schuss“. Jde o stylizovanou postavičku na lyžích s výraznou dvoubarevnou hlavou, na níž se objevovaly olympijské kruhy. Zajímavostí je, že organizační výbor tehdy častěji mluvil o „postavě“ než o maskotovi. Shuss navíc vznikl ve spěchu – jeho autorka měla na návrh pouhou jednu noc.
Autor: Profimedia.cz
Sněhulák Schneemandl s typickým červeným tyrolským kloboukem symbolizoval alpský region hostící zimní hry v roce 1976 v rakouském Innsbrucku. Jednoduchý maskot se stal velkým hitem a objevoval se v různých sportovních verzích, na suvenýrech i při propagačních akcích.
Autor: ČTK
Maskotem her v Lake Placid 1980 se stal mýval Roni, jehož jméno vybraly místní školní děti a vychází z jazyka původních obyvatel oblasti. Typické černo-bílé „brýle“ kolem očí odkazovaly na sportovní výstroj závodníků, v některých verzích se objevily i barvy olympijských kruhů. Zajímavostí je, že k propagaci her byli využiti dokonce i skuteční mývalové z místní zoo.
Autor: Instagram @lakeplacidlegacysites
Na zimních olympijských hrách v Sarajevu v roce 1984 se maskotem stal vlk Vučko, zvíře typické pro oblast Dinárských Alp. Díky různým výrazům dostal přátelskou podobu a pomohl změnit vnímání vlka jako výhradně nebezpečné šelmy. Vučko navíc vzešel z veřejné soutěže a stal se i hrdinou kresleného seriálu v tehdejších jugoslávských médiích.
Autor: ČTK
Zimní olympiáda v Calgary v roce 1988 přinesla vůbec první maskotskou dvojici v historii her. Lední medvědi Hidy a Howdy dostali jména podle přátelských pozdravů, které měly vystihnout pohostinnost regionu. V kovbojských kloboucích spojovali symbol severu Ameriky s typickým „westernovým“ duchem Kanady.
Autor: ČTK
Zimní olympijské hry v Albertville v roce 1992 měly neobvyklého maskota jménem Magique, který poprvé po letech nepředstavoval zvíře. Postavička ve tvaru hvězdy symbolizovala sny a fantazii, barvami navíc odkazovala na francouzskou trikolóru. Magique sehrál i praktickou roli – objevoval se ve výukových programech určených pro tisíce dobrovolníků her.
Autor: ČTK
Na zimních olympijských hrách v Lillehammeru v roce 1994 představovala Kristin jednu z prvních lidských maskotek v historii. Dívka v středověkém oděvu odkazovala na norskou princeznu ze 13. století, zároveň ale zosobňovala moderní hodnoty mladé generace, včetně vztahu k přírodě. Spolu s Haakonem symbolizovala propojení historie regionu se současností her.
Autor: ČTK
Čtveřice sněžných sov se objevila na zimních olympijských hrách v Naganu v roce 1998 jako symbol živlů i olympijského cyklu. Sukki, Nokki, Lekki a Tsukki představovaly oheň, vzduch, zemi a vodu a společně nesly označení Snowlets. Jejich jména vzešla z desetitisíců návrhů a měla fanoušky zvát k účasti na olympijských oslavách.
Autor: ČTK
Zimní olympijské hry v Salt Lake City v roce 2002 vsadily na trojici zvířecích maskotů inspirovaných přírodou a historií Utahu. Zajíc Powder, kojot Copper a černý medvěd Coal zosobňovali rychlost, obratnost a sílu, tedy olympijské heslo „rychleji, výše, silněji“. Jejich jména vybraly desetitisíce školáků a symbolicky odkazovala na sníh, nerostné bohatství i krajinu regionu.
Autor: Profimedia.cz
Italský Turín hostil v roce 2006 zimní olympijské hry s netradiční dvojicí maskotů v podobě sněhové koule a ledové kostky. Neve a Gliz svými tvary i barvami symbolizovali eleganci, harmonii a sílu, tedy základní vlastnosti zimních sportů. Jejich jména přímo vycházela z italských slov pro sníh a led.
Autor: Profimedia.cz
Maskoti zimních olympijských her ve Vancouveru v roce 2010 vycházeli z mýtů a fauny původních obyvatel západního pobřeží Kanady. Quatchi představoval legendárního sasquatche z lesů Britské Kolumbie, zatímco Miga byla mořská bytost spojující kosatku a vzácného „spirit bear“. Obě postavy zdůrazňovaly vazbu her na místní kulturu a přírodu.
Autor: ČTK
Zimní olympijské hry v Soči v roce 2014 reprezentovala trojice maskotů odkazující na tři stupně vítězů. Zajíc, lední medvěd a leopard vzešli z celonárodní soutěže a o jejich finální podobě rozhodlo veřejné hlasování v televizním pořadu. Jejich popularitu potvrdilo i to, že se objevili na pamětní ruské minci.
Autor: Profimedia.cz
Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu v roce 2018 symbolizoval bílý tygr Soohorang, tradiční ochránce Koreje. Jeho jméno spojovalo význam ochrany s odkazem na tygra i slavnou lidovou píseň regionu, kde se hry konaly. Maskot měl vyjadřovat přátelskost, energii a bezpečí pro sportovce i fanoušky.
Autor: Profimedia.cz
Maskotem zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022 se stal panda Bing Dwen Dwen, symbol síly, čistoty a radosti ze sportu. Ledový „skafandr“ připomínající astronauta odkazoval na technologie a budoucnost zimních sportů, barevný lem pak na moderní sportoviště. Srdce na dlani mělo vyjadřovat pohostinnost Číny vůči sportovcům i fanouškům.
Autor: ČTK
Dvojice hranostajů Tina a Milo provází zimní olympijské a paralympijské hry v Itálii v roce 2026. Tina se světlejší srstí vystupuje jako symbol olympiády, zatímco její mladší bratr Milo reprezentuje paralympijské hry. Jejich jména připomínají Milán a Cortinu d’Ampezzo a vyjadřují současný, energický italský duch.
Autor: Profimedia.cz