Lásku k lyžím si nevypěstoval v horách, ale v nákupním centru. Právě v krytém areálu Ski Dubai udělal své první oblouky a postupně zde vyrůstal i jako závodník. „Tady jsem trénoval od dětství. I když jsem se nenarodil přímo v Emirátech, beru tuhle zemi jako domov a její barvy budu na olympiádě hrdě reprezentovat,“ říká pro server FIS Astridge.
|
Von Allmen ovládl sjezd v Crans Montaně, olympijská generálka Zabystřanovi nevyšla
Ještě před pár lety šlo spíš o dětskou fantazii než reálný plán. Zlom přišel ve chvíli, kdy Emiráty založily vlastní lyžařskou federaci a spustily program pro mladé talenty. Astridge se stal jedním z jeho členů a sen o olympiádě začal dostávat konkrétní obrysy.
Absenci hor nepovažuje za nepřekonatelný handicap. „Není to taková nevýhoda, jak si lidé myslí. I jiné země se dokážou prosadit bez ideálních podmínek. Důležité je zázemí a systém,“ vysvětluje mladý slalomář.
|
Královna bez velkých potřeb. Shiffrinová ve Špindlu bavila, co obnáší její život?
Astridge si uvědomuje, že na něj bude upřena pozornost a že může inspirovat další děti, které lyžují v podobně netypických podmínkách. „Rád s nimi trénuju a chci jim ukázat, že to není jen zábava pro víkend. Olympiáda nemusí být pohádka,“ dodává.
Emiráty na hrách nebude reprezentovat sám. V ženském slalomu se představí také Piera Hudsonová, která do reprezentačních barev této země přešla z Nového Zélandu.