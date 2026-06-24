Luxusní koníček norského kanonýra. Haaland cestuje se zavazadly za miliony

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  13:17
Erling Haaland

Erling Haaland | foto: Profimedia.cz

Erling Haaland má slabost pro luxusní cestovní tašky značky Herm&#232;s,...
Erling Haaland má slabost pro luxusní cestovní tašky značky Herm&#232;s,...
Erling Haaland má slabost pro luxusní cestovní tašky značky Herm&#232;s,...
Norští fotbalisté slaví výhru nad Senegalem.
36 fotografií
Norský kanonýr Erling Haaland aktuálně září na mistrovství světa, v posledních dnech se o něm ale nemluví jen kvůli výkonům na hřišti. Virální se stala jeho sbírka luxusních tašek Hermès, za které by se dal pořídit nejeden nový automobil.

Pětadvacetiletý útočník Manchesteru City v úvodních zápasech proti Iráku a Senegalu pokaždé dvakrát skóroval a dovedl Norsko ke dvěma vítězstvím a jistému postupu ze skupiny. Zároveň se stal nejlepším norským střelcem na světových šampionátech, když překonal Kjetila Rekdala.

Nechť jsou všichni Norové šťastní, zářil rozjetý Haaland. Bude nejlepším střelcem?

Právě zvýšená pozornost kolem norské hvězdy přivedla fanoušky i k jeho životu mimo fotbalový stadion. Video influencera Jacka Savoieho, který se zaměřuje na luxusní módní doplňky, rozebralo Haalandovu sbírku tašek Hermès a na Instagramu i TikToku dohromady nasbíralo přes jedenáct milionů zhlédnutí.

Savoie upozornil především na model Hermès HAC Birkin 50 Endless Road, se kterým Haaland přiletěl před úvodním zápasem proti Iráku. Velká cestovní taška z limitované edice z roku 2018 se prodává za více než 45 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes milion korun.

thesavoiedaily

ERLING HAALAND’S BIRKIN COLLECTION
#worldcup #erlinghaaland #hermesbirkin #hermes #hermeshac

16. června 2026 v 15:05, příspěvek archivován: 24. června 2026 v 11:32
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Na fotografiích z Haalandových cest se objevily i další výrazné kousky. Patří mezi ně černooranžová taška Hermès H Togo HAC Casaque Birkin 40, jejíž cena se pohybuje kolem 33 tisíc dolarů, a model Toile HAC Birkin 40 s plátěným tělem a koženým lemováním, nabízený přibližně za 37 tisíc dolarů.

Jeden z uživatelů sociálních sítí dokonce dohledal snímek, na němž Haaland nese jednu tašku Birkin uvnitř druhé. Jen několik zavazadel, která se podařilo na jeho fotografiích rozpoznat, má podle odhadů hodnotu přes 320 tisíc dolarů, tedy více než sedm milionů korun.

Erling Haaland má slabost pro luxusní cestovní tašky značky Hermès,...
Erling Haaland má slabost pro luxusní cestovní tašky značky Hermès,...

Haalandovu slabost pro francouzskou značku ostatně sledují lidé už delší dobu. Loni se například objevily informace, že měl pro partnerku Isabel Haugseng Johansen pořídit vzácný model Hermès Himalaya Birkin za zhruba 435 tisíc dolarů.

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