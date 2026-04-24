Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Autor:
  11:19
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci uvidí na dráze v nadcházejících měsících.
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách. Outfit z její spolupráce se značkou New Balance ladí do fialové a světle zelené. | foto: Sportegy / Jakub Pláteník

50 fotografií

Dvacetiletá Manuel, která se během posledních sezon zařadila mezi přední tváře české atletiky, vsadila na výraznou kombinaci barev. Nový outfit z její spolupráce se značkou New Balance ladí do fialové a světle zelené.

„Moc se mi líbí jeho barvy. Kombinace fialové a světle zelené mě prostě baví. Je pro mě důležité, v čem závodím. Nejen kvůli výkonu, ale i kvůli pocitu,“ popsala Manuel.

Líbí se vám nový závodní dres Lurdes Glorie Manuel?

celkem hlasů: 163

Nový dres představila během nedávného focení, které si podle svých slov velmi pochvalovala. „Jsou to chvíle, které si opravdu užívám. Kromě dresu jsme fotili i další outfity, které jsem si sama vybrala a připravila. Ráda vymýšlím různé pózy a úhly. Jsem už s fotografem sehraná, módní trendy vyloženě zbožňuji,“ přiblížila.

Manuel zažívá průlomové období své závodní kariéry. Po titulu juniorské mistryně světa a evropské šampionky přidala i zlato z halového mistrovství světa a do nové sezony vstupuje jako jedna z největších českých nadějí.

V následujících týdnech ji čeká nabitý program. Začátkem května se představí na Mistrovství světa štafet v Botswaně, domácím fanouškům se pak ukáže na červnové Zlaté tretře v Ostravě. Vrcholem sezony pro ni bude srpnový evropský šampionát v Birminghamu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Struff vs. MichelsenTenis - - 24. 4. 2026:Struff vs. Michelsen //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Nava vs. VacherotTenis - - 24. 4. 2026:Nava vs. Vacherot //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 3.07
  • -
  • 1.36
Hurkacz vs. MusettiTenis - - 24. 4. 2026:Hurkacz vs. Musetti //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 4.35
  • -
  • 1.20
Griekspoor vs. DžumhurTenis - - 24. 4. 2026:Griekspoor vs. Džumhur //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.16
  • -
  • 5.00
Plíšková vs. SakkariováTenis - - 24. 4. 2026:Plíšková vs. Sakkariová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 0:0
  • 1.39
  • -
  • 2.94
Svrčina vs. CretuTenis - - 24. 4. 2026:Svrčina vs. Cretu //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.16
  • -
  • 5.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách....

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci...

24. dubna 2026  11:19

Lacko: Motorsport býval jako box, dnes už není. Dakar nechci jet, bolí to

Most, 14.4. 2026, Stáj Buggyra se vrací do evropskéh seriálu závodních tahačů....

Pro letošek se zkušený závodník Adam Lacko stal obojživelníkem – v autě se bude prohánět v terénu, v tahači po asfaltu při epizodním comebacku do evropského šampionátu. A co legendární Dakar? Pilot...

24. dubna 2026  10:54

Pešán se Třinci nediví. Ocenil Sedlákovu odolnost, Žabka navrhoval: Ať je na tribuně

Pardubický útočník Lukáš Sedlák padá pod nohy třineckého obránce Patrika Kocha.

Svého kapitána po čtvrtém finále hájil. „Má těžkou roli, pere se s tím statečně,“ pronesl pardubický kouč Filip Pešán po prohře 2:4 na adresu Lukáše Sedláka, kterému třinečtí hokejisté nedají...

24. dubna 2026  10:44

Věřím, že jsme rychlejší než loni, líčí Pech před Šumavou. Nervózní zatím není

Václav Pech a Petr Uhel na Rally Hustopeče.

Se startovním číslem 6 v pátečních sedm hodin večer vyrazí plzeňský pilot Václav Pech se spolujezdcem Petrem Uhlem na Klatovský okruh, úvodní rychlostní zkoušku Rallye Šumava Klatovy 2026. Loni zde...

24. dubna 2026  10:27

Lutych–Bastogne–Lutych 2026: Trasa, favorité, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Tadej Pogačar slaví triumf na Lutych–Bastogne–Lutych.

V neděli je na programu cyklistického kalendáře nejstarší klasika Lutych–Bastogne–Lutych. Čtvrtý monument sezony nabídne opět souboj těch největších hvězd pelotonu včetně Tadeje Pogačara. Kdo si...

24. dubna 2026

Rubio by íránské fotbalisty na MS přivítal, leč varuje: Nesmějí přivézt bandu teroristů

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Vyjádření amerických představitelů směrem k íránským fotbalistům pokračují. Ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce tamní reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti na mistrovství...

24. dubna 2026  9:52

S Duklou ovládl 1. ligu, v Jihlavě hraje i o MS. Beránek: Vzpomínky se mi hned vybaví

Český útočník Ondřej Beránek si kryje puk před finským obráncem Mikkem...

Rodina a kamarádi ho zasypali žádostmi o lístky, které z předprodeje zmizely za pár minut. Hokejový útočník Ondřej Beránek je na Vysočině doma a v páteční odvetě proti Rakousku bude pod drobnohledem.

24. dubna 2026  9:17

Český Woods? Historická kuriozita. Ale šance na zlaté zrnko je, říká Uhlík

Petr Uhlík, prezident České golfové federace.

Před rokem a měsícem se stal novým prezidentem České golfové federace. Přitom kolem golfu se Petr Uhlík pohybuje přes 40 let – hraje ho, šéfuje hřišti na Konopišti, předsedal kontrolní komisi,...

24. dubna 2026

Atlanta znovu zdolala Knicks o bod, Toronto ukončilo nelichotivou sérii

Pivot Onyeka Okongwu z Atlanty zakončuje během zápasu proti New York Knicks.

Necelých 13 sekund zbývalo do konce poslední čtvrtiny, když C. J. McCollum trefil rozhodující střelu z odskoku a zařídil basketbalistům Atlanty vítězství 109:108 nad New Yorkem. V sérii prvního kola...

24. dubna 2026  8:48

Spor o místa pro liberecké fandy. Slovan o podmínkách Jablonce: Byly nestandardní

Momentka z podještědského derby mezi Libercem a Jabloncem.

Mezi fotbalovými týmy Jablonce a Liberce to před sobotním ligovým derby vře. Příčinou jsou místa pro liberecké fanoušky na jabloneckém stadionu. „Jako klub chceme zareagovat na výrazně zkreslené...

24. dubna 2026  8:16

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

David Kaše a Nicolas Hlava slaví vedení na ledě Jihlavy.

Byl to jen jeden výpadek favorita, nebo se baráž o hokejovou extraligu ještě může zdramatizovat? Hokejový Litvínov je po čtyřech letech prvním týmem z nejvyšší soutěže, který nemá jistou záchranu po...

24. dubna 2026  8:09

Syn řezníka, co zářil za volantem. Kresta slaví jubileum, připomeňte si jeho kariéru

Automobilový závodník Roman Kresta. (duben 2026)

Roman Kresta, jediný český jezdec působící v zahraničním továrním týmu v rally, slaví 50. narozeniny. Prohlédněte si na unikátních fotografiích jeho mimořádnou kariérou, kterou provázely velké...

24. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.