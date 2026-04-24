Dvacetiletá Manuel, která se během posledních sezon zařadila mezi přední tváře české atletiky, vsadila na výraznou kombinaci barev. Nový outfit z její spolupráce se značkou New Balance ladí do fialové a světle zelené.
„Moc se mi líbí jeho barvy. Kombinace fialové a světle zelené mě prostě baví. Je pro mě důležité, v čem závodím. Nejen kvůli výkonu, ale i kvůli pocitu,“ popsala Manuel.
Nový dres představila během nedávného focení, které si podle svých slov velmi pochvalovala. „Jsou to chvíle, které si opravdu užívám. Kromě dresu jsme fotili i další outfity, které jsem si sama vybrala a připravila. Ráda vymýšlím různé pózy a úhly. Jsem už s fotografem sehraná, módní trendy vyloženě zbožňuji,“ přiblížila.
Manuel zažívá průlomové období své závodní kariéry. Po titulu juniorské mistryně světa a evropské šampionky přidala i zlato z halového mistrovství světa a do nové sezony vstupuje jako jedna z největších českých nadějí.
V následujících týdnech ji čeká nabitý program. Začátkem května se představí na Mistrovství světa štafet v Botswaně, domácím fanouškům se pak ukáže na červnové Zlaté tretře v Ostravě. Vrcholem sezony pro ni bude srpnový evropský šampionát v Birminghamu.