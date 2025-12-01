Fotbalista Provod představil svou módní kolekci, pomůže nemocným dětem

„Vždy jsem chtěl být na hřišti rozdílový, což je občas těžké. Ale být rozdílový mimo trávník je ještě těžší. Mou hlavní motivací této kolekce je tak najít další smysl, který fotbal může mít, další přesah mimo sport,“ řekl Provod na pondělním představení své módní kolekce ve fanshopu Slavie na stadionu v Edenu.
Součástí kolekce je i limitovaná edice sto kusů bomberů – krátkých rozepínacích bund – které je možné dražit na konkrétní pomoc třem dětem, jež neměly v životě takové štěstí. Jejich příběhy doputovaly do Nadačního fondu Slavia a vybral si je sám Provod.
Kolekce nabízí černé a béžové bombery, trika či mikiny, které jsou k dostání ve fanshopu Slavie a na klubovém e-shopu, přičemž část výtěžku zamíří na Nadační fond Slavie.
Příběhy dětí, kterým můžete pomoct
• Alberta Stejskalová: speciální škola pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile
• David Gluc: financování neurorehabilitací
• Lukáš Kalivoda: ambulantní neurorehabilitace - klinika ASTRA
„Měli bychom přemýšlet o tom, jak využít pozornost, kterou máme, k tomu, abychom dělali dobro. A aby fotbal zasahoval tam, kde to má význam a může pomoct,“ míní Provod.
A jak se na tvorbě módní kolekce záložník Slavie podílel? „Troufnu si říct, že významně. Chtěl jsem něco, co v našem fanshopu ještě není. Řešili jsme logo, dodavatele, technologii nášivek... A lví podíl na tom, že se vše povedlo uskutečnit, má moje manželka,“ doplnil Provod, jenž s půvabnou ženou Petrou vychovává rok a půl starou dceru Leu.
Gól pro naši Leontýnku. Paní Provodová o sladké trefě i proměně po zranění
Na limitovaném bomberu Winning najdete jeho iniciálu „P“, číslo dresu 17, rok založení Slavie 1892, mistrovský pohár či logo Tribuny sever.
Takových bomerů vzniklo celkem 100, z nichž 50 už si koupili členové klubu a dalších 50 je k dispozici veřejnosti formou online aukce. Ta trvá od pondělí 1. prosince do středeční půlnoci 10. prosince. Vyvolávací cena každého kusu je 10 000 Kč.
Každý vítěz obdrží vedle bomberu v originální krabici s podpisem Lukáše Provoda i pozvánku na besedu s ním, která se uskuteční v lednu.
Jednu limitovanou rozpínací bundu s číslem 1 dostal přímo na představení kolekce předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
„Z celého nápadu a projektu jsem nadšený. Jsem rád, že lidi v našem klubu takto přemýlšjí. Už před třemi lety jsme ve Slavii rozjeli CSR strategii Za hranice hřiště, od té doby ušli kus cesty a tohle je další dílek do našeho příběhu. Společenská odpovědnost už je v DNA Slavie. Chceme inspirovat a využívat sílu Slavie pro dobrou věc,“ doplnil Tvrdík s tím, že příští rok chystá klub podobný projekt s Janem Bořilem.
A svůj módní kousek z kolekce Difference už má i majitel Slavie Pavel Tykač. Ten dostal bomber s číslem 22. Proč? Podle počtu slávistických titulů.