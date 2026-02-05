Dostál byl tváří punkového večera v NHL. Ducks se spojili s kapelou Offspring

Speciální „Come Out and Play Night“ se v Anaheimu stal tradicí a výraznou roli v něm letos hraje právě Dostál. Patří k těm, kteří propojení hokeje a punku vnímají hodně osobně.
„Když jsem byl malý, doma se hodně poslouchal rock, punk i metal. Rodiče to pouštěli cestou na tréninky a k hokeji to prostě patřilo,“ vzpomíná Dostál. „Takže když dneska slyším Offspring v hale, vrací mě to zpátky do dětství.“
Spolupráce klubu s kapelou z Orange County vznikla původně jako jednorázový experiment. Ducks ale postupně začali víc pracovat s atmosférou v hale – a hudba se stala důležitou součástí zážitku. Punkové večery si rychle našly své publikum a dnes patří k nejvýraznějším tematickým zápasům sezony.
Pro Dostála nejde jen o hudební kulisu. „Hudba je pro nás součást přípravy. Posloucháme ji před tréninkem, před zápasem, v kabině. Pomáhá ti přepnout do správného módu,“ vysvětluje. „Tenhle typ hudby má energii, která se k hokeji skvěle hodí.“
Podle českého gólmana je rozdíl cítit i přímo na ledě. „Tyhle večery mají jinou energii. Fanoušci jsou hlasitější, všechno je intenzivnější. Člověk to vnímá od prvního střídání,“ popisuje.
Spojení punku a hokeje dává podle organizátorů i hráčů smysl. Oba světy staví na energii, rychlosti a určité dravosti. „Je to tvrdé, ale zároveň plynulé. Přesně jako hokej,“ zaznívá z obou stran.
Speciální pozornost vzbudila i Dostálova výstroj. Právě na „Come Out and Play Night“ poprvé představil unikátní masku, na jejímž designu se podíleli i členové kapely. „Dali jsme dohromady pár nápadů a nechal jsem jim v tom volnou ruku. Těším se, až to fanoušci uvidí,“ říká brankář.
Pro Ducks jde o víc než jen marketingový tah. Klub sledoval hlavně reakce v hale. „Ve chvíli, kdy dáme gól, spustí se song Offspring a celá arena reaguje jako jedno tělo – tehdy víme, že to funguje,“ píše klub na svém webu.
A Dostál to shrnuje jednoduše: „Offspring jsou světová kapela, Ducks jsou klub z Orange County. A já jsem rád, že u toho můžu být. Je to hlavně pro fanoušky – a přesně o to jde.“