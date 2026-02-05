Dostál byl tváří punkového večera v NHL. Ducks se spojili s kapelou Offspring

David Chuchma
  8:00
Český brankář Lukáš Dostál měl v NHL netradiční roli. Gólman Anaheimu Ducks byl tváří speciálního večera „Come Out and Play Night“, při němž se hokej v Honda Center propojuje s punkovou energií kapely Offspring – hudbou. Ta brankáře provází už od dětství a teď zní i během zápasů, v nichž hájí branku kalifornského klubu.
Český brankář Lukáš Dostál během speciálního večera Come Out and Play v dresu Anaheimu Ducks.

Český brankář Lukáš Dostál během speciálního večera Come Out and Play v dresu Anaheimu Ducks. | foto: Instagram @anaheimducks

Český brankář Lukáš Dostál během speciálního večera Come Out and Play v dresu...
Český brankář Lukáš Dostál během speciálního večera Come Out and Play v dresu...
Český brankář Lukáš Dostál během speciálního večera Come Out and Play v dresu...
Český brankář Lukáš Dostál během speciálního večera Come Out and Play v dresu...
Speciální „Come Out and Play Night“ se v Anaheimu stal tradicí a výraznou roli v něm letos hraje právě Dostál. Patří k těm, kteří propojení hokeje a punku vnímají hodně osobně.

„Když jsem byl malý, doma se hodně poslouchal rock, punk i metal. Rodiče to pouštěli cestou na tréninky a k hokeji to prostě patřilo,“ vzpomíná Dostál. „Takže když dneska slyším Offspring v hale, vrací mě to zpátky do dětství.“

It's really cool to see a shared vision come to life! The Come Out & Play Night mask makes it debut tonight. @dostyy_2 & @thegnudz approve! #FlyTogether

4. února 2026 v 2:31, příspěvek archivován: 4. února 2026 v 15:43
Spolupráce klubu s kapelou z Orange County vznikla původně jako jednorázový experiment. Ducks ale postupně začali víc pracovat s atmosférou v hale – a hudba se stala důležitou součástí zážitku. Punkové večery si rychle našly své publikum a dnes patří k nejvýraznějším tematickým zápasům sezony.

Dostál s Vladařem v NHL slavili výhry, Palát asistoval za Islanders

Pro Dostála nejde jen o hudební kulisu. „Hudba je pro nás součást přípravy. Posloucháme ji před tréninkem, před zápasem, v kabině. Pomáhá ti přepnout do správného módu,“ vysvětluje. „Tenhle typ hudby má energii, která se k hokeji skvěle hodí.“

Podle českého gólmana je rozdíl cítit i přímo na ledě. „Tyhle večery mají jinou energii. Fanoušci jsou hlasitější, všechno je intenzivnější. Člověk to vnímá od prvního střídání,“ popisuje.

Deset bodů za večer, to nedokázal ani Gretzky! Úžasný rekord slaví padesátiny

Spojení punku a hokeje dává podle organizátorů i hráčů smysl. Oba světy staví na energii, rychlosti a určité dravosti. „Je to tvrdé, ale zároveň plynulé. Přesně jako hokej,“ zaznívá z obou stran.

Speciální pozornost vzbudila i Dostálova výstroj. Právě na „Come Out and Play Night“ poprvé představil unikátní masku, na jejímž designu se podíleli i členové kapely. „Dali jsme dohromady pár nápadů a nechal jsem jim v tom volnou ruku. Těším se, až to fanoušci uvidí,“ říká brankář.

Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Pro Ducks jde o víc než jen marketingový tah. Klub sledoval hlavně reakce v hale. „Ve chvíli, kdy dáme gól, spustí se song Offspring a celá arena reaguje jako jedno tělo – tehdy víme, že to funguje,“ píše klub na svém webu.

Raper Snoop Dogg nesl pochodeň. Od olympioniků dostal titul a svezl se na rolbě

A Dostál to shrnuje jednoduše: „Offspring jsou světová kapela, Ducks jsou klub z Orange County. A já jsem rád, že u toho můžu být. Je to hlavně pro fanoušky – a přesně o to jde.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
