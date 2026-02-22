Dojemná pocta pro Mikloška. West Ham brankáře přivítal choreem i popěvkem

David Chuchma
  11:58
Fanoušci West Hamu vzdali hold brankáři Luďku Mikloškovi. Před domácím duelem 27. kola Premier League proti Bournemouthu si připomněli 36 let od jeho prvního startu v dresu londýnského klubu a na tribuně rozvinuli velkolepé choreo s jeho podobiznou.
Luděk Mikloško během svého působení ve West Hamu, kde odchytal 318 soutěžních...

Luděk Mikloško během svého působení ve West Hamu, kde odchytal 318 soutěžních zápasů a stal se jednou z nejvýraznějších postav klubové historie. | foto: Profimedia.cz

Fanoušci West Hamu rozvinuli před zápasem s Bournemouthem obří choreo s...
Fanoušci West Hamu rozvinuli před zápasem s Bournemouthem obří choreo s...
Luděk Mikloško během svého působení ve West Hamu, kde odchytal 318 soutěžních...
Luděk Mikloško v roce 2002, kdy navštívil stadion West Hamu
8 fotografií

Na stadionu zazněl i známý popěvek, který je s bývalým gólmanem neodmyslitelně spojen. „Óóó chlapáku, jaké je tvé jméno? Mé jméno je Ludo Mikloško!“ zpívali fanoušci před výkopem.

Při nástupu hráčů se na jedné z tribun objevila obří malba Mikloškova obličeje doplněná červenými a modrými fóliemi a výrazným nápisem „LUDO“. Atmosféru podtrhl i text ikonického chorálu, který fanoušci rozvinuli přes sektor.

Bývalý český reprezentant, jenž v dresu „Kladivářů“ odchytal 318 soutěžních utkání a dnes působí jako sportovní ředitel Baníku Ostrava, reagoval s dojetím. Poděkoval fanouškům za podporu i energii, kterou do přípravy pocty vložili, a přiznal, že pro něj podobná gesta znamenají víc, než dokáže slovy vyjádřit.

City na dostřel Arsenalu. Souček s West Hamem bez gólů, ztratily Chelsea i Villa

„Je pro mě emotivní, že stále zpíváte mé jméno, i tolik let poté, co už jsem pryč. Jsem na to nesmírně hrdý,“ uvedl. Připomněl také, že od jeho debutu uplynulo už 36 let, a označil jej za jeden z nejdůležitějších dnů svého života. „Byl to den, kdy jsem našel druhou rodinu,“ dodal.

Rodák z Prostějova zároveň otevřeně promluvil o svém zdravotním stavu. Přiznal, že se snaží zůstat silný a pozitivní, užívat si čas s rodinou a pracovat, dokud to půjde. V minulosti oznámil, že bojuje s rakovinou a rozhodl se nepokračovat v chemoterapii.

Slavný brankář Mikloško má rakovinu. Léčit se nebude, chce žít normální život

Samotný zápas příliš radosti nepřinesl. West Ham doma s Bournemouthem remizoval 0:0. V základní sestavě nastoupil i český reprezentační záložník Tomáš Souček, na hřišti se objevil také bývalý slávista El Hadji Malick Diouf.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Janov vs. TurínFotbal - 26. kolo - 22. 2. 2026: Janov vs. Turín //www.idnes.cz/sport
22. 2. 12:30
  • 2.34
  • 3.01
  • 3.74
Bohemians vs. DuklaFotbal - 23. kolo - 22. 2. 2026:Bohemians vs. Dukla //www.idnes.cz/sport
22. 2. 13:00
  • 1.73
  • 3.62
  • 5.24
Sparta vs. OstravaFlorbal - 23. kolo - 22. 2. 2026:Sparta vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
22. 2. 13:00
  • 1.10
  • 7.97
  • 26.80
Kanada vs. USAHokej - Finále - 22. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
22. 2. 14:10
  • 2.38
  • 3.81
  • 2.76
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 účastní hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program posledního dne i kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Dojemná pocta pro Mikloška. West Ham brankáře přivítal choreem i popěvkem

Luděk Mikloško během svého působení ve West Hamu, kde odchytal 318 soutěžních...

Fanoušci West Hamu vzdali hold brankáři Luďku Mikloškovi. Před domácím duelem 27. kola Premier League proti Bournemouthu si připomněli 36 let od jeho prvního startu v dresu londýnského klubu a na...

22. února 2026  11:58

Dala, dala, pětkrát dala. Jak Voborníková jásala a říkala: Brečím. Pořád. A ještě budu

Šťastná Tereza Voborníková je třetí v cíli závodu s hromadným startem. (21....

Od našeho zpravodaje v Itálii Český biatlon je po osmi letech na olympiádě opět medailový. V chumelenici posledního soutěžního dne v Anterselvě se zrodil bronz z kategorie nečekaných, tím víc však všemi oslavovaný. Tereza...

22. února 2026  11:16

16. den ZOH 2026 ONLINE: Program her vrcholí, běžkyně absolvují padesátku

Sledujeme online
Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají před sebou poslední den programu. Z českého týmu už jsou v akci jen běžkyně na lyžích, které čeká závod na 50 km klasickou technikou. Odpoledne...

22. února 2026  11:02

Skuhravý kritizoval i chválil. Umím vyhrát i špinavě, ale netěší mě to, přiznal

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Když jde o hru, je pedant. Chce, aby jeho tým fanoušky fotbalem bavil. V zápase s Pardubicemi ale trenér Slovácka Roman Skuhravý upřednostnil výsledek před uměleckým dojmem. „Zlepšuji se. Musím se...

22. února 2026  10:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.