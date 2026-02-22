Na stadionu zazněl i známý popěvek, který je s bývalým gólmanem neodmyslitelně spojen. „Óóó chlapáku, jaké je tvé jméno? Mé jméno je Ludo Mikloško!“ zpívali fanoušci před výkopem.
Při nástupu hráčů se na jedné z tribun objevila obří malba Mikloškova obličeje doplněná červenými a modrými fóliemi a výrazným nápisem „LUDO“. Atmosféru podtrhl i text ikonického chorálu, který fanoušci rozvinuli přes sektor.
Bývalý český reprezentant, jenž v dresu „Kladivářů“ odchytal 318 soutěžních utkání a dnes působí jako sportovní ředitel Baníku Ostrava, reagoval s dojetím. Poděkoval fanouškům za podporu i energii, kterou do přípravy pocty vložili, a přiznal, že pro něj podobná gesta znamenají víc, než dokáže slovy vyjádřit.
„Je pro mě emotivní, že stále zpíváte mé jméno, i tolik let poté, co už jsem pryč. Jsem na to nesmírně hrdý,“ uvedl. Připomněl také, že od jeho debutu uplynulo už 36 let, a označil jej za jeden z nejdůležitějších dnů svého života. „Byl to den, kdy jsem našel druhou rodinu,“ dodal.
Rodák z Prostějova zároveň otevřeně promluvil o svém zdravotním stavu. Přiznal, že se snaží zůstat silný a pozitivní, užívat si čas s rodinou a pracovat, dokud to půjde. V minulosti oznámil, že bojuje s rakovinou a rozhodl se nepokračovat v chemoterapii.
Samotný zápas příliš radosti nepřinesl. West Ham doma s Bournemouthem remizoval 0:0. V základní sestavě nastoupil i český reprezentační záložník Tomáš Souček, na hřišti se objevil také bývalý slávista El Hadji Malick Diouf.