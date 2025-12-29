Miminko pod stromečkem. Pár českých olympioniků přivítal na Štědrý den syna

David Chuchma
  12:44
Reprezentační plavkyně Lucie Svěcená se stala poprvé maminkou. Společně s bývalým kanoistou Vítězslavem Gebasem přivítali na svět syna Sebastiena, a to přímo na 24. prosince. „Na Štědrý den k nám přišel ten největší dar. Narodil se Sebastien a naplnil naše srdce láskou, vděčností a pokorou víc, než se dá slovy popsat,“ napsala novopečená maminka.
Olympijská plavkyně Lucie Svěcená se pochlubila nejkrásnějším vánočním dárkem....

Olympijská plavkyně Lucie Svěcená se pochlubila nejkrásnějším vánočním dárkem. Na Štědrý den porodila syna Sebastiena, jehož otcem je bývalý kanoista Vítězslav Gebas. | foto: Instagram @lusi97

Lucie Svěcená patří mezi české plavecké talenty, má za sebou olympiádu i...
Lucie Svěcená
Lucie Svěcená v rozplavbě na 50 metrů motýlek.
Lucie Svěcená v rozplavbě na 50 metrů motýlek.
19 fotografií

Cesty obou sportovců se poprvé protnuly už na Letních olympijských hrách 2016 v Brazílii, tehdy se ale jejich životy ubíraly jiným směrem. K sobě si našli cestu až s výrazným časovým odstupem. Gebas měl z předchozího vztahu dceru, nyní se jeho rodina rozšířila o dalšího potomka.

V srpnu konec kariéry, v září svatba. Teď se Venierová pochlubila narozením potomka

Těhotenství oznámili partneři s velkým nadšením v průběhu roku. „Naše rodina se rozrůstá a my se nemůžeme dočkat, až tě poznáme,“ vzkazovali tehdy fanouškům přes sociální sítě. Vánoce jim daly dárek v té nejkrásnější možné podobě.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Štědrý den
title=Tipsport - partner programu
Sparta vs. KanadaHokej - - 29. 12. 2025:Sparta vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
29. 12. 15:10
  • 2.62
  • 4.14
  • 2.29
Frýdek-M. vs. Pardubice BHokej - 36. kolo - 29. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
29. 12. 17:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Chomutov vs. TřebíčHokej - 36. kolo - 29. 12. 2025:Chomutov vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
29. 12. 17:30
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Přerov vs. LitoměřiceHokej - 36. kolo - 29. 12. 2025:Přerov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
29. 12. 17:30
  • 2.44
  • 4.00
  • 2.40
Vsetín vs. JihlavaHokej - 36. kolo - 29. 12. 2025:Vsetín vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
29. 12. 17:30
  • 2.15
  • 4.00
  • 2.76
Tábor vs. ZlínHokej - 36. kolo - 29. 12. 2025:Tábor vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
29. 12. 18:00
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Sparťan Eneme se na africkém šampionátu zranil, slávista Ogbu zatím nenastoupil

Sparťanský záložník Santiago Eneme.

Nemilá zpráva přišla z mistrovství Afriky ke sparťanskému trenérovi Brianu Priskemu: Santiago Eneme kvůli zranění nedohrál nedělní zápas Rovníkové Guineje proti Súdánu. Eneme je jedním ze čtyř hráčů...

29. prosince 2025  13:31

Surová odveta. Lídr Islanders mstil mladou hvězdu, po sekeře ale sklízel pochvaly

Útočník Matt Barzal (13) z New York Islanders

I když se od Matta Barzala daleko víc čeká při tvorbě gólových akcí, tentokrát zastal roli tvrdého bodyguarda. Jedna z hlavních tváří hokejových New York Islanders vzala hokejku do obou rukou,...

29. prosince 2025

Miminko pod stromečkem. Pár českých olympioniků přivítal na Štědrý den syna

Olympijská plavkyně Lucie Svěcená se pochlubila nejkrásnějším vánočním dárkem....

Reprezentační plavkyně Lucie Svěcená se stala poprvé maminkou. Společně s bývalým kanoistou Vítězslavem Gebasem přivítali na svět syna Sebastiena, a to přímo na 24. prosince. „Na Štědrý den k nám...

29. prosince 2025  12:44

Nechtěli je na ledu, od bruslení v páru je odrazovali. Mrázkovi si tance vyvzdorovali

Premium
Momentka z volného tance sourozenců Mrázkových

V prosinci se podruhé stali mistry republiky, v lednu budou na mistrovství Evropy obhajovat 12. místo, do toho chystají svůj debut na olympijských hrách. Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi vlétli...

29. prosince 2025

Zbývá jen vyhrát Australian Open. Lehečka o úpravě tréninku i šoku z Alcaraze

Jiří Lehečka na tiskové konferenci před začátkem sezony 2026

V uplynulém roce ovládl hned první turnaj, na který vyrazil. A tak nyní Jiří Lehečka odcestoval do australského Brisbane jako obhájce titulu. „Vím, že mám na to, abych tam znovu uhrál hezký...

29. prosince 2025  11:37

Kdy skončím? Až dám tisíc gólů, řekl Ronaldo. Získal svou 40. individuální trofej

Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti...

Nejdřív se v sobotu dvakrát prosadil za an-Nasr. V neděli pak Cristiano Ronaldo na ceremoniálu v Dubaji, kde přebíral cenu pro nejlepšího fotbalistu Blízkého východu, prohlásil: „S fotbalem...

29. prosince 2025  11:22

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

28. prosince 2025  9:33,  aktualizováno  29. 12. 11:18

Turné čtyř můstků 2025/2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Roman Koudelka nad Innsbruckem

Jedním z atraktivních sportovních zpestření v povánočním období je Turné čtyř můstků. Tradiční seriál závodů ve skocích na lyžích se letos koná od 28. prosince do 6. ledna. Dva podniky zamíří do...

28. prosince 2025  17:49,  aktualizováno  29. 12. 11:12

Za jmění zlomená čelist. Jaký byl nápad postavit do klece celebritu proti profíkovi?

Ondřej Raška porazil Pavla Tótha v 1. kole

V reality show Love Island došel do finále, letošní Survivor dokonce vyhrál. V kleci ale vydržel jen jednu minutu a devatenáct sekund. Navíc si Pavel Tóth pravděpodobně přivodil zlomeninu čelisti....

29. prosince 2025  10:26

Deset let od Srničkovy smrti. Mrzelo ho, že nedosáhl na 50 reprezentačních startů

Pavel Srníček

Je to deset let, co fotbalový svět zasáhla smutná zpráva, že zemřel někdejší reprezentační brankář Pavel Srniček. Ve 47 letech podlehl následkům srdeční zástavy. Ta ho postihla 21. prosince, když si...

29. prosince 2025  10:25

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Reprezentantka se vrací domů. Kadlecová opouští Ameriku, posílí Chomutov

Česká basketbalová reprezentantka Valentýna Kadlecová.

K basketbalistkám Chomutova se vrací ze zámoří reprezentační křídelnice Valentýna Kadlecová. Jednadvacetiletá hráčka, jež rok a půl působila v zámořské univerzitní lize pod hlavičkou NCAA, si odbude...

29. prosince 2025  10:24

Knapíkův nekonečný příběh. Za operací musel až do Anglie. Najde konečně klid?

Jan Knapík pózuje s dresem po přestupu do Liberce-

Minulou zimu ho fotbalový Liberec přivedl jako posilu do zadních řad. Od té doby si však Jan Knapík kvůli zranění připsal jen dva ligové starty. Po operaci u specialistů v Anglii však už snad jeho...

29. prosince 2025  9:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.