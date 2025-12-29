Cesty obou sportovců se poprvé protnuly už na Letních olympijských hrách 2016 v Brazílii, tehdy se ale jejich životy ubíraly jiným směrem. K sobě si našli cestu až s výrazným časovým odstupem. Gebas měl z předchozího vztahu dceru, nyní se jeho rodina rozšířila o dalšího potomka.
V srpnu konec kariéry, v září svatba. Teď se Venierová pochlubila narozením potomka
Těhotenství oznámili partneři s velkým nadšením v průběhu roku. „Naše rodina se rozrůstá a my se nemůžeme dočkat, až tě poznáme,“ vzkazovali tehdy fanouškům přes sociální sítě. Vánoce jim daly dárek v té nejkrásnější možné podobě.