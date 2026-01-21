Výhra a úprk na toaletu. Tenistu Darderiho v Melbourne potrápily zažívací potíže

  14:43
Luciano Darderi si v úterý připsal první kariérní vítězství na tenisovém Australian Open. Příliš ale neslavil, po podání ruky se soupeřem a zamávání publiku rychle zmizel kvůli zažívacím potížím v útrobách.
Luciano Darderi, italský tenista hráč argentinského původu (Auckland, 14.1.2026)

Luciano Darderi, italský tenista hráč argentinského původu (Auckland, 14.1.2026) | foto: imago sportfotodienst / Andrew Cornaga/www.photosport.nzČTK

Luciano Darderi si v úterý připsal první kariérní vítězství na Australian Open,...
Chilský tenista Cristian Garín hraje bekhend v kvalifikaci Davis Cupu proti...
Chilský tenista Cristian Garín si stěžuje rozhodčímu, že ho v kvalifikaci Davis...
Cristian Garín z Chile ve čtvrtfinále Wimbledonu.
8 fotografií

Světová pětadvacítka porazila chilského soupeře a zároveň svého deblového parťáka Cristiana Garína 7:6, 7:5 a 7:6.

První komplikace přišly ve třetí sadě. Oba hráči si vyžádali přestávku na ošetření, zatímco Garín řešil puchýře, Darderi okamžitě zmizel z kurtu směrem na toaletu.

Italský hráč argentinského původu se sice ještě stihl vrátit, dohrát poslední gemy a zápas dotáhnout do vítězného konce, jeho problémy tím ovšem neskončily. Po závěrečném úderu rychle běžel k síti, poděkoval soupeři a bez otálení znovu opustil dvorec.

„Luciano Darderi sprintuje k síti… Vlastně běží spíš podat ruku, aby mohl pryč z kurtu,“ glosoval situaci během přenosu komentátor Mike Cation. Situaci se divil i jeho kolega a bývalý deblista Jamie Murray: „Tohle jsem ještě neviděl.“

Šaty, závoj a slunečník. Ósakaová pojala nástup na kurt jako módní show

Až po delší pauze se třiadvacetiletý Ital znovu objevil před diváky, v klidu poděkoval a zamířil na tiskovou konferenci.

„Byl to těžký zápas. S Cristianem máme stejného kondičního trenéra a hrajeme spolu čtyřhru,“ hodnotil na úvod Darderi. „V posledním setu jsem začal cítit bolest v žaludku, ale zvládl jsem to. Kdybych prohrál třetí set, byl by to velký problém.“

Zažívací potíže podle tenisty způsobila kombinace přípravku proti bolesti, horka a stresu. „Nevzal jsem si po konzumaci léku žádný gastroprotektivní přípravek,“ vyčítal si.

Ve druhém kole grandslamu ho čeká Sebastian Báez z Argentiny.

Muchovou nezastavila ani dešťová pauza. Do třetího kola postoupila po obratu

Karolína Muchová se hecuje ve druhém kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Pouze jedna česká tenistka figurovala ve středečním programu dvouher na Australian Open. Karolína Muchová si postup do třetího kola zajistila po výhře nad Američankou Alycií Parksovou 4:6, 6:4 a 6:3,...

21. ledna 2026  12:16

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

21. ledna 2026

