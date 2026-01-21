Světová pětadvacítka porazila chilského soupeře a zároveň svého deblového parťáka Cristiana Garína 7:6, 7:5 a 7:6.
První komplikace přišly ve třetí sadě. Oba hráči si vyžádali přestávku na ošetření, zatímco Garín řešil puchýře, Darderi okamžitě zmizel z kurtu směrem na toaletu.
Italský hráč argentinského původu se sice ještě stihl vrátit, dohrát poslední gemy a zápas dotáhnout do vítězného konce, jeho problémy tím ovšem neskončily. Po závěrečném úderu rychle běžel k síti, poděkoval soupeři a bez otálení znovu opustil dvorec.
„Luciano Darderi sprintuje k síti… Vlastně běží spíš podat ruku, aby mohl pryč z kurtu,“ glosoval situaci během přenosu komentátor Mike Cation. Situaci se divil i jeho kolega a bývalý deblista Jamie Murray: „Tohle jsem ještě neviděl.“
Až po delší pauze se třiadvacetiletý Ital znovu objevil před diváky, v klidu poděkoval a zamířil na tiskovou konferenci.
„Byl to těžký zápas. S Cristianem máme stejného kondičního trenéra a hrajeme spolu čtyřhru,“ hodnotil na úvod Darderi. „V posledním setu jsem začal cítit bolest v žaludku, ale zvládl jsem to. Kdybych prohrál třetí set, byl by to velký problém.“
Zažívací potíže podle tenisty způsobila kombinace přípravku proti bolesti, horka a stresu. „Nevzal jsem si po konzumaci léku žádný gastroprotektivní přípravek,“ vyčítal si.
Ve druhém kole grandslamu ho čeká Sebastian Báez z Argentiny.