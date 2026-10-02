K nehodě Gourny-Douatha, který do anglického klubu dorazil během letního přestupového období ze Salzburgu, došlo na Millhouse Woods Lane v Cottinghamu, šest kilometrů vzdáleném od centra Kingston upon Hull. Podle dostupných informací tam zasahovali policisté i záchranáři. Hull City potvrdil, že při události nebyl nikdo zraněn. Stejně jako 11. září v případě velšského reprezentanta Sorby Thomase. I jeho Land Rover Defender tehdy na stejné silnici skončil převrácený.
Opakující se nehody už přitáhly pozornost místních. Radní Phil Redshaw proto požádal o bezpečnostní prověření silnice. Upozornil na její úzký charakter a na několik nebezpečných situací, ke kterým tam podle něj v minulosti došlo.