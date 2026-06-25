Přehlídka kolekce pro jaro a léto 2027 vsadila na surfařskou stylizaci, přesto právě silniční kolo patřilo na písčitém mole k jejím nejvýraznějším prvkům. Williams přitom vyšel z modelu Dogma F, který patří k nejznámějším závodním silničkám současnosti.
Kolo dostalo matný hnědý lak v barvách Louis Vuitton, kožené sedlo s typickým monogramem i sladěnou omotávku řídítek. Luxusní detaily doplňují chromované prvky, zlatý řetěz nebo výrazná třípaprsková kola.
Pod módním kabátem však zůstává plnohodnotná silnička. Karbonový rám a špičkové komponenty udržely hmotnost kola na 7,3 kilogramu včetně pedálů. Zakázkový kus tak má vedle výstavní hodnoty obstát i při jízdě.
Louis Vuitton zařadí kolo mezi své výjimečné výtvory a nabídne ho exkluzivně prostřednictvím vlastních obchodů. Cena zatím zveřejněna nebyla, vzhledem k použitému materiálu, zakázkovému zpracování a omezené dostupnosti však půjde o sběratelský kousek pro velmi úzký okruh zájemců.
Spolupráce navazuje na dřívější propojení obou značek. Pinarello bylo v minulosti součástí skupiny LVMH, pod kterou Louis Vuitton spadá. Italská firma se sice v roce 2023 dostala do rukou nového majitele, spojení světa luxusní módy a závodní cyklistiky ale zjevně zůstalo.
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