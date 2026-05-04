Paul měl tehdy obrovské štěstí. Díky duchapřítomným přihlížejícím, kteří okamžitě začali s resuscitací, a díky nasazení záchranářů a lékařů nakonec svůj nejtěžší závod vyhrál.
Teď o víkendu se Paul po roce do Prahy vrátil, aby dokončil to, co mu loni osud tak dramaticky přerušil. Znovu se postavil na start pražského maratonu. Na své zachránce však nezapomněl a při této příležitosti jim šel znovu poděkovat.
Mezi zdravotníky, kteří tehdy o jeho život bojovali, byla i lékařka záchranné služby Katarína Veselá. Na Instagramu nyní sdílela společnou fotografii se svým někdejším pacientem.
„Dnes je to rok a Paul nejen že žije, ale on běží maraton! A přišel se za námi podívat. Zajímavostí je, že zcela náhodou sloužíme ve stejném složení jako loni,“ napsala lékařka na sociální síti.
Šťastný konec by zřejmě nebyl možný bez lidí, kteří Paulovi pomohli jako první, než záchranná služba dorazila. „Paul to dal díky laikům, kteří začali ihned resuscitovat, díky skvělému týmu mých kolegů a díky mega borcům z kardia Všeobecné fakultní nemocnice Praha,“ ocenila Veselá všechny, kteří se na záchraně podíleli.
Když se Paula se při víkendovém setkání zeptala, zda teď slaví symbolické druhé narozeniny, odpověděl, že má narozeniny každé ráno, když otevře oči.
„Řekl, že slaví každičký den, který mu byl dán. A v tomhle je vzorem nám všem. Paul není jen příběh se šťastným koncem, ale člověk, od kterého se můžeme učit žít,“ napsala Katarína Veselá.