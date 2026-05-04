Loni při maratonu v Praze málem zemřel. Letos běžel znovu a navštívil své zachránce

Autor:
  12:33
Loni v květnu přijel pětapadesátiletý Paul z Irska do Prahy splnit si běžecký sen. Chtěl si užít atmosféru maratonu v městě, které si při předchozích návštěvách zamiloval. Jenže po několika stovkách metrů se závod změnil v boj o život. Paul zkolaboval a jeho srdce se zastavilo na dlouhých 47 minut.
Paul z Irska se v Praze setkal se zdravotníky, kteří mu zachránili život při...

Paul z Irska se v Praze setkal se zdravotníky, kteří mu zachránili život při loňském maratonu. | foto: Instagram/@___katkaves___

Pražský maraton 2026.
Pražský maraton 2026.
Pražský maraton 2026.
Pražský maraton jako show a zábava. Pohled na běžce na Karlově mostě.
19 fotografií

Paul měl tehdy obrovské štěstí. Díky duchapřítomným přihlížejícím, kteří okamžitě začali s resuscitací, a díky nasazení záchranářů a lékařů nakonec svůj nejtěžší závod vyhrál.

Teď o víkendu se Paul po roce do Prahy vrátil, aby dokončil to, co mu loni osud tak dramaticky přerušil. Znovu se postavil na start pražského maratonu. Na své zachránce však nezapomněl a při této příležitosti jim šel znovu poděkovat.

Mezi zdravotníky, kteří tehdy o jeho život bojovali, byla i lékařka záchranné služby Katarína Veselá. Na Instagramu nyní sdílela společnou fotografii se svým někdejším pacientem.

„Dnes je to rok a Paul nejen že žije, ale on běží maraton! A přišel se za námi podívat. Zajímavostí je, že zcela náhodou sloužíme ve stejném složení jako loni,“ napsala lékařka na sociální síti.

Šťastný konec by zřejmě nebyl možný bez lidí, kteří Paulovi pomohli jako první, než záchranná služba dorazila. „Paul to dal díky laikům, kteří začali ihned resuscitovat, díky skvělému týmu mých kolegů a díky mega borcům z kardia Všeobecné fakultní nemocnice Praha,“ ocenila Veselá všechny, kteří se na záchraně podíleli.

Pražský maraton vyhráli Tsegu a Jelimová, český titul obhájil Havlena

Když se Paula se při víkendovém setkání zeptala, zda teď slaví symbolické druhé narozeniny, odpověděl, že má narozeniny každé ráno, když otevře oči.

„Řekl, že slaví každičký den, který mu byl dán. A v tomhle je vzorem nám všem. Paul není jen příběh se šťastným koncem, ale člověk, od kterého se můžeme učit žít,“ napsala Katarína Veselá.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Chelsea vs. NottinghamFotbal - 35. kolo - 4. 5. 2026:Chelsea vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
4. 5. 16:00
  • 1.70
  • 4.12
  • 5.01
Cremonese vs. LazioFotbal - 35. kolo - 4. 5. 2026:Cremonese vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
4. 5. 18:30
  • 3.21
  • 3.28
  • 2.43
AS Řím vs. FiorentinaFotbal - 35. kolo - 4. 5. 2026:AS Řím vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
4. 5. 20:45
  • 1.58
  • 4.21
  • 6.11
Everton vs. Manchester CityFotbal - 35. kolo - 4. 5. 2026:Everton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4. 5. 21:00
  • 6.68
  • 4.82
  • 1.48
Sevilla vs. Real SociedadFotbal - 34. kolo - 4. 5. 2026:Sevilla vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
4. 5. 21:00
  • 2.58
  • 3.40
  • 2.90
Carolina vs. PhiladelphiaHokej - - 5. 5. 2026:Carolina vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
5. 5. 01:00
  • 1.72
  • 4.20
  • 4.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Dlouhý skauting talentu z Chorvatska se vyplácí. Hapal: Krivaka jsme svlékli donaha

Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát.

Dobro došli, tak jsem tady! Když chorvatský fotbalista Fabijan Krivak přicházel v zimě do Olomouce, tehdejší trenér Sigmy Tomáš Janotka předpovídal: „Mladý hráč s obrovským potenciálem. Není to hned...

4. května 2026  13:26

Zemřel legendární kůň Amant Gris, slavný smolař z Velké pardubické

Amant Gris ( s číslem 3) s žokejem Markem Stromským

V pondělí ráno zemřel sedmadvacetiletý kůň Amant Gris, který se proslavil svými výkony na Velké pardubické. Mohl se zapsat mezi dvojnásobné vítěze legendárního dostihu, pokaždé ale o triumf...

4. května 2026  13:24

Dobeš zařídil Montrealu postup, přechytal i Vasilevského. Hokejový bůh, zní z kabiny

Jakub Dobeš (75) z Montréal Canadiens jde po puku v zápase s Tampa Bay...

Osmadvacet pochytaných střel a holicí pěna v obličeji. S takovým výsledkem skončil po nedělním zápase český brankář Jakub Dobeš. Čtyřiadvacetiletý gólman zazářil v sedmém utkání série proti Tampě...

4. května 2026  13:05

Bránil Messiho, vyhrál tituly. Videoanalytik Zbrojovky má za sebou i exotické angažmá

František Ševinský (druhý zleva) rozšířil realizační tým Zbrojovky Brno v...

Stál u zrodu plzeňské fotbalové nadvlády, teď míří se Zbrojovkou zpět do ligy. František Ševinský působí v realizačním týmu Martina Svědíka jako videoanalytik, v jeho gesci je tak analýza zápasů,...

4. května 2026  13:01

Velká posila pro Třinec. Do obrany získal reprezentačního obránce Pyrochtu

Nadšený Filip Pyrochta slaví premiérovou trefu na světovém šampionátu.

Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pyrochta. Devětadvacetiletý bek, jenž startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní před...

4. května 2026  12:59

Loni při maratonu v Praze málem zemřel. Letos běžel znovu a navštívil své zachránce

Paul z Irska se v Praze setkal se zdravotníky, kteří mu zachránili život při...

Loni v květnu přijel pětapadesátiletý Paul z Irska do Prahy splnit si běžecký sen. Chtěl si užít atmosféru maratonu v městě, které si při předchozích návštěvách zamiloval. Jenže po několika stovkách...

4. května 2026  12:33

Vonnová se chystá na Met Gala. Poprvé od zranění chce vyrazit bez berlí

Lindsey Vonnová na předvečírku Met Gala, 2. května 2026

Lindsey Vonnová se pomalu vrací. Americká lyžařská legenda se už třetí měsíc zotavuje z vážného zranění nohy, které si přivodila při olympijském sjezdu v únoru, přesto se již pravidelně objevuje ve...

4. května 2026  12:10

Hokej mění za navádění letadel. Výdělek v profesní kariéře je lepší, říká Koblížek

Premium
Hokejový útočník Tomáš Koblížek z Chomutova se po posledním zápase první ligy s...

Až za pár let poletíte na dovolenou, je docela možné, že optimální výškovou hladinu vašeho letadla nebo správné rozestupy mezi stroji bude hlídat hokejista. Zní vám to bláznivě? Tomáš Koblížek, nyní...

4. května 2026

Zuberský házenkář Mořkovský se vrací do Polska. A zase s českými bramborami

Lukáš Mořkovský v dresu Zubří

Déja vu jaké nechceš. Stejně jako před třemi lety odchází spojka české házenkářské reprezentace Lukáš Mořkovský (24) ze Zubří do Polska s bramborovou extraligovou medailí. „Pokaždé míříte na nejvyšší...

4. května 2026  11:40

Standardky nám hodně pomohly. Plzeňský kouč Hyský chválí svého asistenta Bakoše

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje proti Denisu Višinskému z Plzně.

Rychle inkasovali, ale utkání po půli otočili a upevnili si třetí místo tabulky, kde mají pětibodový náskok před Jabloncem. V úvodním kole prvoligové nadstavby porazili plzeňští fotbalisté na domácím...

4. května 2026  11:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nejmladší účastník za 89 let. Francouzský teenager Seixas míří na Tour už letos

Paul Seixas slaví výhru v závodu Valonský šíp.

Francouzský cyklistický talent Paul Seixas bude startovat na Tour de France už letos. V devatenácti letech se tak stane nejmladším účastníkem slavného závodu za posledních 89 let, uvedla agentura AFP.

4. května 2026  11:23

Výjimečná přestřelka, patnáct gólů! S tím jsme do zápasu ale nešli, zní z Colorada

Hokejisté Colorada slaví gól do sítě Minnesoty.

Moc často se nestává, že by se v zápase play off tak často měnilo skóre. Hokejisté Colorada a Minnesoty se ale postarali o pořádně vzrušující mač. Patnáct gólů, férově rozprostřených do celého...

4. května 2026  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.