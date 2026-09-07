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Na nic nečekal a běžel zachránit život. Nizozemec vytáhl jezdce z hořícího auta

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  13:02

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Ollie Millroy na silničním okruhu Road America. | foto: Profimedia.cz

Na závodní trati se většinou bojuje o vítězství, tentokrát ale šlo o něco mnohem důležitějšího. Třiadvacetiletý nizozemský jezdec Loek Hartog neváhal zastavit svůj vůz a vrhnout se k hořícímu Ferrari soupeře. Brita Ollieho Millroye vytáhl z vraku, čímž mu bez přehánění zachránil život.

K děsivé nehodě došlo během závodu China GT v Šanghaji. Millroy se stal součástí hromadné kolize a jeho vůz se během okamžiku ocitl v plamenech.

Situaci navíc komplikovalo, že u havárie v tu chvíli nebyli žádní bezpečnostní komisaři ani hasiči.

Naštěstí zrovna projížděl kolem Hartog. Jakmile spatřil obrovskou ohnivou kouli, okamžitě zastavil, vyskočil z vozu a rozběhl se k hořícímu Ferrari.

sportovnihlasky

Obrovský klobouk dolů! Nizozemský závodník Loek Hartog zastavil své Porsche uprostřed závodu, popadl hasicí přístroj a vytáhl britského jezdce Ollieho Millroye z jeho hořícího Ferrari během závodu China GT v Šanghaji. Millroy má pět zlomených žeber, zlomenou klíční kost a pohmožděnou plíci. ️

China GT

6. září 2026 v 20:23, příspěvek archivován: 7. září 2026 v 11:39
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Nejprve se snažil dostat k Millroyovi přes dveře na straně řidiče. To se mu nepodařilo. Mladý Nizozemec proto popadl hasicí přístroj a začal bojovat s plameny. Poté se mu ale povedlo dostat k soupeři z druhé strany a pomoci mu ven z hořícího vraku.

Millroy později přiznal, že si z nehody téměř nic nepamatuje. „Jsem stále naživu, a to výhradně díky jednomu muži,“ napsal šestatřicetiletý Brit. A přidal ještě silnější vzkaz. „Jednoho dne povím našim třem dětem tenhle příběh a Loek bude i v jejich očích největším superhrdinou v historii,“ uvedl.

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Millroy měl po nehodě zlomených pět žeber, klíční kost, ruku a prst a také pohmožděnou plíci. Přesto sám připustil, že následky mohly být mnohem horší.

Podle Hartoga přitom o žádné hrdinství nešlo. „Když jsem uviděl, jak se auto přede mnou mění v ohnivou kouli, napadlo mě, že řidič se z něj sám nedostane. Na přemýšlení nebyl čas,“ líčil.

„Bylo to děsivé a chvílemi jsem pochyboval, že se mi podaří Ollieho dostat ven. Ale jsem si jistý, že spousta lidí by se zachovala stejně.“

anxlol9

Respect to the hero

5. září 2026 v 20:52, příspěvek archivován: 7. září 2026 v 11:43
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Millroyův tým FIST Auto kvůli průběhu záchranné akce ostře kritizoval organizátory China GT a oznámil, že se dalších závodů série nebude účastnit.

„Našeho jezdce zachránil z hořícího auta Loek Hartog bez ohledu na svou bezpečnost. Jsme Loekovi za tento hrdinský akt nesmírně zavázáni,“ vydal v prohlášení tým.

Organizátoři následně přiznali nedostatky v organizaci, záchranné a lékařské reakci a slíbili prošetření celé nehody.

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