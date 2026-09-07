K děsivé nehodě došlo během závodu China GT v Šanghaji. Millroy se stal součástí hromadné kolize a jeho vůz se během okamžiku ocitl v plamenech.
Situaci navíc komplikovalo, že u havárie v tu chvíli nebyli žádní bezpečnostní komisaři ani hasiči.
Naštěstí zrovna projížděl kolem Hartog. Jakmile spatřil obrovskou ohnivou kouli, okamžitě zastavil, vyskočil z vozu a rozběhl se k hořícímu Ferrari.
Nejprve se snažil dostat k Millroyovi přes dveře na straně řidiče. To se mu nepodařilo. Mladý Nizozemec proto popadl hasicí přístroj a začal bojovat s plameny. Poté se mu ale povedlo dostat k soupeři z druhé strany a pomoci mu ven z hořícího vraku.
Millroy později přiznal, že si z nehody téměř nic nepamatuje. „Jsem stále naživu, a to výhradně díky jednomu muži,“ napsal šestatřicetiletý Brit. A přidal ještě silnější vzkaz. „Jednoho dne povím našim třem dětem tenhle příběh a Loek bude i v jejich očích největším superhrdinou v historii,“ uvedl.
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Millroy měl po nehodě zlomených pět žeber, klíční kost, ruku a prst a také pohmožděnou plíci. Přesto sám připustil, že následky mohly být mnohem horší.
Podle Hartoga přitom o žádné hrdinství nešlo. „Když jsem uviděl, jak se auto přede mnou mění v ohnivou kouli, napadlo mě, že řidič se z něj sám nedostane. Na přemýšlení nebyl čas,“ líčil.
„Bylo to děsivé a chvílemi jsem pochyboval, že se mi podaří Ollieho dostat ven. Ale jsem si jistý, že spousta lidí by se zachovala stejně.“
Millroyův tým FIST Auto kvůli průběhu záchranné akce ostře kritizoval organizátory China GT a oznámil, že se dalších závodů série nebude účastnit.
„Našeho jezdce zachránil z hořícího auta Loek Hartog bez ohledu na svou bezpečnost. Jsme Loekovi za tento hrdinský akt nesmírně zavázáni,“ vydal v prohlášení tým.
Organizátoři následně přiznali nedostatky v organizaci, záchranné a lékařské reakci a slíbili prošetření celé nehody.