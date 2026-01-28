O celý výrobní proces se postarala česká firma Atexsport – od potisku až po šití v tuzemských dílnách. Právě domácí výroba je jedním z hlavních pilířů projektu, který propojuje české technické zázemí se zahraničním vizuálním pojetím.
Aleksandras Pogrebnojus patří v Litvě mezi výrazné osobnosti módní scény. Dlouhodobě se pohybuje v oblasti módy a designu a je známý svým osobitým stylem. Olympijská spolupráce s biatlonovou reprezentací představuje další z jeho projektů mimo tradiční prostředí.
Olympijské kombinézy už byly oficiálně představeny a litevští reprezentanti se v nich brzy postaví na start závodů. Česká firma, která za jejich výrobou stojí, dodává také reprezentacím Japonska, Belgie, Česka, Slovenska a Mexika.