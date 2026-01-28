Litevští biatlonisté ukázali olympijské kombinézy. Vyráběla je česká firma

Autor:
  11:03
Litevští biatlonisté se na blížící se olympijské hry představí v nových závodních kombinézách. Ty vznikly ve spolupráci se známým litevským módním návrhářem Aleksandrasem Pogrebnojusem, zatímco samotná výroba od potisku po šití probíhala v českých dílnách.
Litevští biatlonisté už představili nové závodní kombinézy pro olympijské hry....

Litevští biatlonisté už představili nové závodní kombinézy pro olympijské hry. Design navrhl litevský návrhář Aleksandras Pogrebnojus, výroba a šití probíhaly v českých dílnách. | foto: Instagram @biathlonltu

Litevští biatlonisté už představili nové závodní kombinézy pro olympijské hry....
Litevští biatlonisté už představili nové závodní kombinézy pro olympijské hry....
Litevští biatlonisté už představili nové závodní kombinézy pro olympijské hry....
Litevští biatlonisté už představili nové závodní kombinézy pro olympijské hry....
16 fotografií

O celý výrobní proces se postarala česká firma Atexsport – od potisku až po šití v tuzemských dílnách. Právě domácí výroba je jedním z hlavních pilířů projektu, který propojuje české technické zázemí se zahraničním vizuálním pojetím.

Líbí se vám kombinézy litevských biatlonistů?

Aleksandras Pogrebnojus patří v Litvě mezi výrazné osobnosti módní scény. Dlouhodobě se pohybuje v oblasti módy a designu a je známý svým osobitým stylem. Olympijská spolupráce s biatlonovou reprezentací představuje další z jeho projektů mimo tradiční prostředí.

Olympijské kombinézy už byly oficiálně představeny a litevští reprezentanti se v nich brzy postaví na start závodů. Česká firma, která za jejich výrobou stojí, dodává také reprezentacím Japonska, Belgie, Česka, Slovenska a Mexika.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: výroba
Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. TáborskoFotbal - - 28. 1. 2026:Č. Budějovice vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.78
  • 3.33
  • 4.65
Jihlava vs. SlaviaHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Jihlava vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
28. 1. 16:30
  • 1.85
  • 4.21
  • 3.36
Frýdek-M. vs. PřerovHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
28. 1. 17:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Vsetín vs. TáborHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Vsetín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
28. 1. 17:30
  • 1.55
  • 4.80
  • 4.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Van der Poel s van Aertem v Ostravě? Organizátoři musejí nejdřív sehnat peníze

Wout van Aert na zasněžené trati cyklokrosového závodu v Molu, za ním se...

Lednové mistrovství republiky v cyklokrosu v Dolních Vítkovicích byla předzvěst mnohem větších závodů, které by fanoušci mohli vidět v Ostravě. Pokud vše dobře dopadne, elitní cyklokrosaři pojedou...

28. ledna 2026  11:23

Zákulisí Palátova trejdu: Výměnu chtěl i on, manažer o něj hodně stál. Roli hrála rodina

Ondřej Palát z New Jersey během rozbruslení před utkáním s Buffalem.

Zatímco on se o výměně definitivně dozvěděl ve večerních hodinách, velká část českého publika si zprávu přečetla až po probuzení. Český hokejista Ondřej Palát skončil v New Jersey, míří do Islanders....

28. ledna 2026  11:23

Litevští biatlonisté ukázali olympijské kombinézy. Vyráběla je česká firma

Litevští biatlonisté už představili nové závodní kombinézy pro olympijské hry....

Litevští biatlonisté se na blížící se olympijské hry představí v nových závodních kombinézách. Ty vznikly ve spolupráci se známým litevským módním návrhářem Aleksandrasem Pogrebnojusem, zatímco...

28. ledna 2026  11:03

Trenér Havíř o svém novém angažmá: Třebíčští kluci hokej nezapomněli

David Havíř ještě coby asistent v Mladé Boleslavi.

Vedení Horácké Slavie Třebíč před pár dny sáhlo k výměně na trenérském postu. Davida Dolníčka vystřídal bývalý dlouholetý extraligový obránce David Havíř, pro něhož je to úplně první hokejové angažmá...

28. ledna 2026  10:56

Na první gól čekal skoro padesát zápasů. Teď Ministr ví, že nebude muset do baráže

HELE, MLADEJ...Olomoucký hokejista Daniel Ministr (vlevo) poslouchá jakousi...

Téměř nekonečné čekání. Tedy lépe řečeno sedmačtyřicet zápasů. Ale i to je setsakramentsky dlouhá doba. Olomoucký hokejista Daniel Ministr by mohl vyprávět. Přesně tak dlouho mu totiž trvalo, než...

28. ledna 2026  10:28

Sdruženářky se bouří. Proti absenci ženského závodu na OH budou protestovat

Americká sdruženářka Annika Malacinská.

Sdruženářky budou v pátek na Světovém poháru v Seefeldu protestovat proti absenci ženských závodů v severské kombinaci na olympijských hrách. „Splnily jsme všechny podmínky, které Mezinárodní...

28. ledna 2026  9:59

Muradov měl na Slovensku další svatbu, zároveň tam získal trvalý pobyt

Sabina Karásková a Machmud Muradov (Liberec, 25. února 2023)

MMA zápasník Machmud Muradov a jeho partnerka Sabina Karásková se vzali. Kvůli vleklým problémům s úřady a spornému postupu pražské matriky nakonec svatbu uskutečnili na Slovensku, kde Muradov...

28. ledna 2026  9:50

Konec mistrů světa? Bez sporů, s úsměvy. Perušič bude zkoumat politiku a ekonomii

Plážový volejbalista Ondřej Perušič (vlevo) ukončil kariéru, jeho spoluhráč...

Konec kariéry, které obětovali roky života a hodiny dřiny, může být pro sportovce tíživý. Někoho přepadají slzy, jiného nostalgie, další kouše zklamání, protože ho donutily přestat například...

28. ledna 2026  9:39

Zlostný výlev Gauffové zachytily kamery. Jsme zvířata v zoo? zlobí se Šwiateková

Americká tenistka Coco Gauffová se zlobí ve čtvrtfinále Australian Open.

Po mizerném výkonu si chtěla vybít frustraci. Odkráčela do útrob stadionu, kde rozmlátila raketu. A video zachycující její záchvat hněvu teď koluje po sociálních sítích. Coco Gauffová se přitom...

28. ledna 2026  9:36

Djokovič prohrával 0:2, po zranění soupeře ale postupuje. Siniaková titul neobhájí

Aktualizujeme
Novak Djokovič (vlevo) diskutuje s Lorenzem Musettim po čtvrtfinále Australian...

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Velmi kuriózním způsobem do semifinále Australian Open prošel Novak Djokovič. Srbský tenista prohrával s Lorenzem Musettim 0:2 na sety, poté ale Ital kvůli zranění utkání skrečoval. Ve čtvrtfinále...

28. ledna 2026  8:52

Sága Lurvink: Stoper chce do Sigmy, a tak v Pardubicích trucuje. A vrátí se Zmrzlý?

Pardubický obránce Louis Lurvink (vpravo) hlavičkuje před Benjaminem Nyarkem z...

Sedm posil za zimní přestupové období fotbalové Sigmě nestačí. Po nenasytném posilování v ofenzivě se teď hanácký celek zaměřuje na defenzivu. A vlastně stále i na útok, neboť útočník Dembe se krátce...

28. ledna 2026  8:46

Pastrňák zařídil výhru Bostonu, gólman Vaněček uspěl nad bývalými spoluhráči

Český útočník David Pastrňák (první zleva) se raduje se svými bostonskými...

Ve velké formě hrající David Pastrňák bodoval v hokejové NHL už poosmé v řadě. Naposledy zapsal bilanci 1+1 poté, co v prodloužení rozhodl o vítězství Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Mezi střelce se v...

28. ledna 2026  7:14,  aktualizováno  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.