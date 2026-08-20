Radostnou novinku oznámila bývalá švédská elitní lyžařka na Instagramu. Ve videu nejprve ukázala výhled na jezero a vzápětí zamávala rukou, na níž se třpytil zásnubní prsten.
„Odjíždím od jezera Como zasnoubená,“ napsala k příspěvku a přidala další snímky z projížďky lodí i romantické večeře. „Po všech těch slzách se nám podařilo udělat i jednu fotku,“ doplnila ke společnému záběru s partnerem.
Třicetiletá Švédka přiznala, že o chystané žádosti neměla tušení. „Sny se opravdu plní,“ dodala.
Páru okamžitě začaly přicházet gratulace. Poblahopřáli mu například světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis, švédský hokejista William Eklund či lyžařka Corinne Suterová.
Hörnbladová a Sandin jsou spolu několik let. Obránce Washingtonu působí v NHL od roku 2019 a v roce 2025 získal se švédskou reprezentací bronz na mistrovství světa.
Jeho snoubenka ukončila sportovní kariéru před dvěma lety. Někdejší velký talent švédského lyžování totiž trápila opakovaná zranění kolena. Mezi lety 2019 a 2022 podstoupila Hörnbladová sedm operací. Po jednom ze zákroků navíc dostala otravu krve a hrozila jí amputace nohy. Tu nakonec odvrátila urgentní operace.
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