Messiho „GOAT India Tour“ odstartovala v sobotu na stadionu Salt Lake v Kalkatě, ale místo oslav světové fotbalové ikony přišel chaos. Fanoušci, kteří za lístky zaplatili částky přesahující běžný týdenní příjem, se svého idolu téměř nedočkali. Osminásobný držitel Zlatého míče se na stadionu zdržel sotva dvacet minut, přestože organizátoři slibovali zhruba tři čtvrtě hodiny.
Podle indických médií mnozí držitelé vstupenek Messiho neviděli ani naživo, ani na velkoplošných obrazovkách, přestože čekali celé hodiny. Frustrace rychle přerostla v otevřený vztek.
Rozezlení příznivci začali házet lahve, vyrvávat sedačky z tribun, přelézali zábrany, vtrhli na atletickou dráhu i k hřišti. Záběry agentury ANI ukazují, jak lidé házejí části stadionového vybavení na trávník.
„Akce byla strašně špatně zorganizovaná. Messi odešel rychle, asi se necítil bezpečně. Viděl jsem ho jen na okamžik,“ napsal jeden z fanoušků na sociálních sítích. Muž na akci cestoval více než 1 500 kilometrů. Jiný zklamaný návštěvník uvedl, že za vstupenku zaplatil v přepočtu přes tři tisíce korun, což je pro mnoho Indů extrémně vysoká částka.
Indická policie kvůli incidentu zadržela hlavního organizátora akce Satadrua Duttu. „Přijímáme kroky, aby toto selhání bylo potrestáno,“ uvedl podle serveru The Guardian šéf indické policie Rajeev Kumar, který rovněž prohlásil, že se pořadatel písemně zavázal k vrácení peněz za prodané vstupenky.
Reagovala také Mamata Banerjeeová, premiérka Západního Bengálska. Na sociálních sítích uvedla, že je „hluboce šokována a znepokojena“ průběhem akce. Omluvila se nejen fanouškům, ale i samotnému Messimu, oznámila také vznik vyšetřovací komise, která má určit odpovědnost a navrhnout opatření, aby se podobné události neopakovaly.
Indická fotbalová federace (AIFF) se od dění distancovala. Zdůraznila, že šlo o soukromou akci, o níž federace nebyla informována a nedala k ní žádné povolení. „Bezpečnost všech účastníků musí být absolutní prioritou,“ uvedla AIFF v oficiálním prohlášení.
Součástí Messiho turné mají být i koncerty, fotbalové kempy pro mládež, charitativní akce a padelový turnaj v několika městech. Do Indie dorazil společně s dlouholetými spoluhráči Luisem Suárezem a Rodrigem De Paulem. Už v sobotu Messi také na dálku odhalil svou 21 metrů vysokou sochu v Kalkatě.