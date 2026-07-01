V reklamě Messi vstoupí do kavárny, kde narazí na Hollanda v civilní roli Petera Parkera. Devětatřicetiletý fotbalista naznačí, že se zapojil do celoměstského pátrání po Spider-Manovi, a ukáže sledovací zařízení v telefonu.
Parker, viditelně nadšený ze setkání, se poté na chvíli vytratí. Když se vrátí, má už na sobě kostým slavného superhrdiny. Pak usmívající se hvězdu Interu Miami, která aktuálně září na mistrovství světa ve fotbale, vezme na improvizovaný výlet mezi mrakodrapy za pomocí pavučin.
Who’s got next?#SpiderManBrandNewDay is in theatres July 31. Get tickets now. https://t.co/pBOeexngbU pic.twitter.com/92bWhRqZxX— Sony Pictures (@SonyPictures) June 30, 2026
Messiho nečekané cameo v upoutávce vyvolalo mezi fanoušky nadšení. Za den klip nasbíral na sociálních sítích miliony zhlédnutí. „Úžasné spojení, které nikdo nečekal,“ píše se v jednom z komentářů. „Nejlepší superhrdina potkal nejlepšího fotbalistu,“ shrnuje další.
Pro Messiho nejde zdaleka o první účinkování v reklamě. V minulosti se objevil například ve spotech značek Adidas, Lay’s nebo Pepsi. Před turnajem nechyběl ani v hvězdné reklamě značky Lego, kde si spolu s ním zahráli Cristiano Ronaldo, Vinícius a Kylian Mbappé.
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Messi, Ronaldo, Mbappé i Vinícius u jednoho stolu. LEGO vsadilo na hvězdy