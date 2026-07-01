Nečekané duo superhrdinů. Lionel Messi létal se Spider-Manem mezi mrakodrapy

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  13:40
Lionel Messi z Argentiny slaví gól proti Rakousku. Celkově šlo o jeho 17. trefu...

Lionel Messi z Argentiny slaví gól proti Rakousku. Celkově šlo o jeho 17. trefu v historii mistrovství světa, čímž se dostal na první místo tabulek. | foto: Reuters

Lionel Messi z Argentiny slaví gól proti Rakousku. Celkově šlo o jeho 17. trefu...
Lionel Messi z Argentiny slaví gól proti Rakousku. Celkově šlo o jeho 17. trefu...
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Lionel Messi je fotbalová superstar, jeden z nejlepších hráčů všech dob. Teď se slavný Argentinec objevil ve světě, kde je předpona „super“ téměř povinností. Zahrál si v upoutávce k chystanému filmu Spider-Man: Zbrusu nový den po boku herce Toma Hollanda.

V reklamě Messi vstoupí do kavárny, kde narazí na Hollanda v civilní roli Petera Parkera. Devětatřicetiletý fotbalista naznačí, že se zapojil do celoměstského pátrání po Spider-Manovi, a ukáže sledovací zařízení v telefonu.

Parker, viditelně nadšený ze setkání, se poté na chvíli vytratí. Když se vrátí, má už na sobě kostým slavného superhrdiny. Pak usmívající se hvězdu Interu Miami, která aktuálně září na mistrovství světa ve fotbale, vezme na improvizovaný výlet mezi mrakodrapy za pomocí pavučin.

Messiho nečekané cameo v upoutávce vyvolalo mezi fanoušky nadšení. Za den klip nasbíral na sociálních sítích miliony zhlédnutí. „Úžasné spojení, které nikdo nečekal,“ píše se v jednom z komentářů. „Nejlepší superhrdina potkal nejlepšího fotbalistu,“ shrnuje další.

Pro Messiho nejde zdaleka o první účinkování v reklamě. V minulosti se objevil například ve spotech značek Adidas, Lay’s nebo Pepsi. Před turnajem nechyběl ani v hvězdné reklamě značky Lego, kde si spolu s ním zahráli Cristiano Ronaldo, Vinícius a Kylian Mbappé.

Messi, Ronaldo, Mbappé i Vinícius u jednoho stolu. LEGO vsadilo na hvězdy
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Muchová vs. ČangTenis - 2. kolo dvouhry - 1. 7. 2026:Muchová vs. Čang //www.idnes.cz/sport
1. 7. 14:30
  • 1.12
  • -
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Siniaková vs. BartůňkováTenis - 2. kolo dvouhry - 1. 7. 2026:Siniaková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
1. 7. 15:30
  • 1.59
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Aue vs. JihlavaFotbal - - 1. 7. 2026:Aue vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
1. 7. 16:00
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  • 3.46
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Krejčíková vs. AndrejevováTenis - 2. kolo dvouhry - 1. 7. 2026:Krejčíková vs. Andrejevová //www.idnes.cz/sport
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  • 2.75
  • -
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Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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