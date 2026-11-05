V prvním reklamním spotu se argentinský útočník pustil do šachů. ChatGPT požádal, aby mu doporučil zahájení partie, které by nejlépe odpovídalo jeho hernímu stylu. Umělá inteligence pro něj navrhla taktiku nazvanou Goat Horns neboli Kozí rohy. Název odkazuje na dva vysunuté pěšce na polích a6 a c6, kteří mají připomínat kozí rohy. Především však jde o slovní hříčku s označením GOAT (Greatest of All Time), tedy „nejlepší všech dob“, které se v souvislosti s Messim často používá.
Ve druhé reklamě se hvězda Interu Miami pustila do zcela jiného úkolu. ChatGPT použil při zařizování prázdné místnosti. Umělá inteligence mu navrhla, jak by mohl prostor vypadat, a ukázala tak další možnosti svého využití.
Obě videa Messi zveřejnil na svém Instagramu v rámci placené spolupráce se společností OpenAI.
Reklamní kampaň navazuje na představení nového interaktivního rozhraní ChatGPT, které společnost OpenAI uvedla 7. října. Novinka umožňuje uživatelům získávat názornější a interaktivnější odpovědi, ať už se chtějí naučit novou dovednost, nebo hledají inspiraci.
Přestože mu je už 39 let, Messi stále patří k nejproduktivnějším hráčům zámořské MLS. V ligové sezoně 2026 za Inter Miami 25 branek a přidal 11 asistencí. Letos na mistrovství světa dovedl coby kapitán argentinskou reprezentaci až do finále. Na začátku října se pak s působením v národním týmu rozloučil.