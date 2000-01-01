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Argentina v osmifinále fotbalového mistrovství světa prohrávala s Egyptem 0:2 a obhajoba titulu se jí vzdalovala. Pak ale znovu zasáhl Lionel Messi. Nejdříve přihrál na gól Cristianu Romerovi, poté sám vyrovnal. Výrazně tak přispěl k výhře 3:2 i postupu mezi nejlepší osmičku. Na svém šestém šampionátu připomněl, proč jeho dvacetiletá cesta mistrovstvími světa patří k největším fotbalovým příběhům.
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Na mistrovství světa 2006 v Německu byl Messi vycházející hvězdou. Bylo mu osmnáct let, přesto už v argentinském dresu naznačil, že se pyšní neobyčejným talentem.
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Svůj první gól na světových šampionátech vstřelil proti Srbsku a Černé Hoře. Argentina tehdy došla do čtvrtfinále, kde ji po penaltách zastavilo domácí Německo. Pro Messiho to byl začátek mimořádné cesty.
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O čtyři roky později přijížděl Messi do Jihoafrické republiky už jako jedna z největších hvězd světového fotbalu. Argentina pod vedením Diega Maradony vzbuzovala obrovskou pozornost a Messi byl její hlavní tváří.
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Na turnaji Messi sice neskóroval, ale patřil mezi tahouny týmu. Jenže cesta znovu skončila ve čtvrtfinále. A znovu u toho bylo Německo, které Argentinu smetlo 4:0.
Autor: ČTK
Šampionát v Brazílii v roce 2014 byl dlouho Messiho největší reprezentační jízdou. Vstřelil čtyři góly. Tým nakonec došel až do finále.
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Argentina byla poprvé od roku 1990 tak blízko světovému titulu. V rozhodujícím duelu však i tentokrát narazila na Německo, které vyhrálo 1:0 po prodloužení. Messi pak převzal ocenění pro nejlepšího hráče turnaje.
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Do Ruska v roce 2018 přijela Argentina s Messim jako kapitánem, ale šampionát se nevyvinul podle jeho představ. Messi sice vstřelil gól proti Nigérii a pomohl týmu k postupu ze skupiny, jenže celkově se Argentina trápila.
Autor: Profimedia.cz
V osmifinále narazila na Francii a po porážce 3:4 z turnaje vypadla. Francouzi později celý šampionát ovládli. Argentina skončila na 16. místě.
Autor: Profimedia.cz
V Kataru v roce 2022 se psal úplně jiný příběh. Messi dal na turnaji sedm gólů, zářil i ve finále proti Francii. Nakonec nad hlavu zvedl trofej pro mistry světa.
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Kromě vytouženého mistrovského titulu získal v roce 2022 Messi rovněž podruhé v kariéře ocenění pro nejlepšího hráče turnaje.
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Na mistrovství světa 2026 přijel Messi jako obhájce titulu a žijící legenda. A znovu ukazuje, že ani na prahu čtyřicítky nepatří do sportovního důchodu.
Autor: Reuters
Během turnaje se Messi vyhoupl na špici historických tabulek střelců světových šampionátů. V osmifinále proti Egyptu vstřelil Messi už svůj osmý gól na MS 2026 a celkově jednadvacátý na šampionátech. Na záda mu ovšem dýchá francouzský fenomén Kylian Mbappé (19 gólů).
Autor: Reuters