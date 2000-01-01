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Lionel Messi odehrál svůj poslední zápas za argentinskou reprezentaci a po více než dvaceti letech se rozloučil s dresem, ve kterém prožil ty největší momenty kariéry. V posledním utkání proti Beninu přispěl k vítězství 3:0 gólem a dvěma asistencemi. Před zápasem i po něm mu posílali vzkazy bývalí spoluhráči, současní parťáci, trenéři i velcí soupeři. Co v nich napsali?
Autor: Profimedia.cz
NEYMAR. Nejprve s Messim válel v Barceloně, později se potkali také v PSG. Brazilská hvězda napsala dlouhý a velmi osobní vzkaz. „Kdo miluje fotbal, ten si tě během let užíval. Doufám, že si užiješ každou vteřinu zápasu a že ti všechny dnešní pocty udělají radost. Neděkuje jen Argentina. Celý svět ti děkuje za všechno, co jsi pro fotbal udělal,“ napsal Neymar. „Bylo pro mě ctí hrát proti tobě a ještě větší ctí tvořit historii po tvém boku,“ dodal.
Autor: Profimedia.cz
RONALDINHO. V Barceloně se potkali v době, kdy byl Argentinec ještě vycházející hvězdou, zatímco Ronaldinho patřil k nejslavnějším fotbalistům planety. „Bylo velké potěšení a radost být součástí tvého příběhu hned od prvního dne, brácho! Díky tobě jsme se usmívali a tak moc se fotbalem bavili!!! Tvé jméno je zapsáno v historii země i celého světa. Jen my sami víme, jakou radost jsme cítili, když jsme si splnili náš dětský sen reprezentovat celý náš národ a stát se mistry světa!!!! Dal jsi všechno své reprezentaci i své zemi… Naprosto tě chápu a vím, že všechno kolem rodiny nás nutí přehodnotit věci. Užij si život, brácho. Přeji ti jen to nejlepší, dnes i navždy,“ napsal Ronaldinho.
Autor: Profimedia.cz
LUIS SUÁREZ. Uruguayský útočník s Messim a Neymarem vytvořil v Barceloně slavné trio MSN a z dvojice spoluhráčů se postupně stali velmi blízcí přátelé i mimo fotbal. „Odcházíš a zanecháváš po sobě odkaz plný vzpomínek, velkých momentů a nezapomentuelných zážitků. Zapsal ses do historie jihoamerického i světového fotbalu. Všude, kam jsi přišel, jsi zanechal stopu. Vždycky jsi respektoval své soupeře a právě to tě dělá ještě větším. Gratuluji ti ke každému dosaženému úspěchu, protože ses nikdy nezvdal a mnohým z nás jsi ukázal, že když si chce člověk splnit své sny, může se mu to podařit. Jsi jasným příkladem jako HRÁČ, ale ještě více jako člověk, spoluhráč a kamarád. Díky, díky, díky! Navždycky ti budu vděčný, že jsem mohl být v tvé přítomnosti. MÁM TĚ MOC RÁD,“ napsal na Instagram Luis Suárez.
Autor: Profimedia.cz
RODRIGO DE PAUL. Během společného působení u argentinské reprezentace si Messi a De Paul vytvořili velmi blízké přátelství a jejich vztah pokračuje i v Interu Miami, kde se znovu potkali na klubové úrovni. „Chci mu říct, že ho miluji. Ví, že je můj bratr a že má obrovské srdce. Díky němu jsem se stal lepším člověkem, lepším sportovcem, lepším otcem a lepším přítelem.“
Autor: Profimedia.cz
ÁNGEL DI MARÍA: Společně s Messim prožil Di María bolestivé porážky i triumfy na Copa América a mistrovství světa. „Je to den, který nikdo nechtěl, aby přišel,“ napsal Di María. „Bude to velmi speciální den pro všechny. Děkuji mu na celý život,“ dodal.
Autor: Profimedia.cz
NICÓLAS OTAMENDI. Stejně jako Messi se i on proti Beninu loučil s argentinskou reprezentací. A právě Messi mu v posledním zápase připravil asistenci na gól. Už před utkáním Otamendi napsal rozsáhlý vzkaz. „Dnes končí jeden trénink, ale také se uzavírá obrovská část mého života. Odnáším si vzpomínky, které si navždy uchovám, a hrdost, která nikdy nezhasne,“ uvedl. Poté se obrátil přímo na Messiho: „Zítra bude velmi speciální den, protože bude dnem nejlepšího hráče všech dob. Bylo privilegium být součástí tvého příběhu, prcku.“
Autor: Profimedia.cz
EMILIANO MARTÍNEZ. Jejich společná cesta vyvrcholila triumfem na mistrovství světa a dvěma vítězstvími na Copa América. Ještě před utkáním Martínez zveřejnil fotografii, na které byl společně s Messim a dalšími klíčovými hráči argentinského týmu. „Poslední den s touto krásnou partou. Zítra chci vyhrát a rozloučit se s nejlepším,“ napsal. Martínez už při srpnovém oznámení Messiho konce v reprezentaci napsal: „Capi, slova nebudou stačit na všechno, co jsi pro nás a celý argentinský lid udělal. Zbývá jen ti poděkovat, že jsem se i díky tobě stal mistrem světa a dostal jsi mě tam, kam jsem si nikdy nepředstavoval.“
Autor: Profimedia.cz
ENZO FERNANDÉZ. Patří k mladé generaci, která vedle Messiho v argentinském národním týmu vyrostla. Ke třem společným fotografiím s Messim připsal pouze: „Navždycky díky.“ Po zápase už emoce neskrýval. „Budeme ho hodně postrádat,“ řekl Enzo. Kamery záložníka Manchesteru City zachytily, jak po Messiho posledním zápase plakal.
Autor: Profimedia.cz
FRANCO MASTANTUONO. Zatímco někteří spoluhráči v Messim viděli hlavně kapitána a kamaráda, pro mladého Argentince byl dlouhé roky především dětským idolem. Po zápase přiznal, jak těžké pro něj bylo loučení sledovat. „Byl jsem hodně dojatý, protože je mým idolem od dětství. Snažil jsem se na zápas dívat s úsměvem, i když jsem byl smutný. Nejradší bych mu řekl, aby zůstal, když vidím, v jaké je formě. Je to velký hráč a kapitán se vším všudy. Vždycky byl mou inspirací.“
Autor: Profimedia.cz
GIULIANO SIMEONE. Syn Diega Simeoneho, trenéra Atlética Madrid, zveřejnil společné fotografie s Messim a před utkáním jednoduše napsal: „Připraveni na zítřek.“ Přidal také symboly odkazující na Messiho ikonickou desítku. Krátký vzkaz ale dobře vystihl atmosféru v mužstvu. Argentinci chtěli poslední Messiho zápas vyhrát a dopřát svému kapitánovi rozloučení, které si zasloužil.
Autor: ČTK
EXEQUIEL PALACIOS. I on s Messim sdílel argentinský dres v éře největších úspěchů. „Mít možnost hrát po boku nejlepšího hráče všech dob je obrovská čest a zůstane mi to na celý život,“ řekl po zápase.
Autor: Profimedia.cz
LIONEL SCALONI. Jako trenér převzal tým v době, kdy Argentina čekala na velkou trofej, a společně s Messim následně vyhrál Copa América, Finalissimu i mistrovství světa. „Byl to sen, který jsem si mohl splnit. Nikdy jsem si nemyslel, že budu trenérem nejlepšího fotbalisty v historii,“ řekl po zápase Scaloni. Během loučení jen velmi těžko zadržoval slzy. „Do hlavy se mi vrací spousta věcí. Nemít ho v týmu bude smutné. Zanechává po sobě neuvěřitelný odkaz. Ten pocit, že ho máte na své straně, je nesrovnatelný. Takovou auru jsem u nikoho jiného v životě neviděl. Na fotbalových hřištích už to nikdy nebude jako dřív.“
Autor: Profimedia.cz
LUKA MODRIČ. Messiho odchod okomentoval také kapitán Chorvatska a jeden z hráčů, kteří se s argentinskou hvězdou během kariéry potkával opakovaně. Nezapomenutelné jsou především duely během Modričova působení v Realu. „Je to unikátní hráč a přeju mu hodně štěstí,“ uvedl Modrič. Zároveň přiznal, že proti Messimu často trpěl. Ať už v dresu Chorvatska, nebo právě v Madridu.
Autor: Profimedia.cz
K Messimu loučení se pochopitelně vyjádřila také Barcelona, klub, který z něj udělal světovou superstar. Její vzkaz připomínal jeho dlouhou cestu s argentinskou reprezentací a všechny momenty, které z něj udělaly jednu z největších postav fotbalové historie. „Od zlaté medaile v Pekingu v roce 2008 až po nezapomenutelnou kariéru, během níž jsi s reprezentací psal historii na každém kroku. Gratulujeme, Leo, že jsi dělával argentinský dres ještě ikoničtějším!“ vzkázal tým.
Autor: Reuters