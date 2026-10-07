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I Ronaldo vyjádřil respekt. Co Messimu napsali Neymar, Ronaldinho a spol.?

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Fotočlánek   16:39aktualizováno  21:00
Lionel Messi se loučí s Argentinou. Cristiano Ronaldo se pokouší zastavit svého velkého rivala Lionela Messiho... Neymar JR a Lionel Messi v dresu Barcelony. Ronaldinho a Lionel Messi v barvách Barcelony. Luis Suárez a Lionel Messi při předávání Zlatého míče. Rodrigo De Paul se svým velkým kamarádem Lionelem Messim v dresu Interu Miami. Ángel Di María a Lionel Messi během zápasu argentinské reprezentace. Nicolás Otamendi s Lionelem Messim. Emiliano Martínez a Lionel Messi po finále mistrovství světa. Enzo Fernández s Lionelem Messim. Franco Mastantuono s argentinským kapitánem Lionelem Messim. Giuliano Simeone a Lionel Messi.
Lionel Messi odehrál svůj poslední zápas za argentinskou reprezentaci a po více než dvaceti letech se rozloučil s dresem, ve kterém prožil ty největší momenty kariéry. V posledním utkání proti Beninu přispěl k vítězství 3:0 gólem a dvěma asistencemi. Před zápasem i po něm mu posílali vzkazy bývalí spoluhráči, současní parťáci, trenéři i velcí soupeři včetně Cristiana Ronalda.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Plzeň vs. Č. BudějoviceHokej - 9. kolo - 8. 10. 2026:Plzeň vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.04
  • 13.00
  • 70.00
Chomutov vs. TáborHokej - 10. kolo - 8. 10. 2026:Chomutov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 2.90
  • 2.60
  • 2.80
Sparta vs. KometaHokej - 9. kolo - 8. 10. 2026:Sparta vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.00
  • 3.60
  • 2.25
Carolina vs. VancouverHokej - - 9. 10. 2026:Carolina vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
9. 10. 01:00
  • 1.51
  • 4.90
  • 5.55
Tampa vs. MinnesotaHokej - - 9. 10. 2026:Tampa vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
9. 10. 01:00
  • 2.12
  • 4.17
  • 2.99
Ottawa vs. PhiladelphiaHokej - - 9. 10. 2026:Ottawa vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
9. 10. 01:00
  • 1.96
  • 4.11
  • 3.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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