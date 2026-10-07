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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
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Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli
Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...
Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane
Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...
Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku
Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...
Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu
Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....
Skvělá Bartůňková vyřadila Sabalenkovou! Postup slaví Muchová, Nosková i Lehečka
Dvacetiletá česká tenistka Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6:4 a 6:3....
Zlín - Slavia: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy, statistiky
Fotbalisté Slavie Praha se v 10. kole Chance Ligy představí na hřišti posledního Zlína. Zatímco obhájce titulu vede tabulku a v aktuální sezoně ještě neprohrál, domácí čekají na první ligové...
Čeferin vyhověl národním federacím a otočil, opět bude kandidovat do čela UEFA
Předseda evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovuzvolení do čela organizace, kterou vede od roku 2016. UEFA oznámila, že slovinský funkcionář přijal...
Jako kluk psal Messimu, ať ještě nekončí. O deset let později plakal při jeho rozlučce
Loučení Lionela Messiho s reprezentací mělo silný náboj. Po posledním utkání proti Beninu se kapitánův projev neobešel bez slz a hráčem s největšími emocemi byl bezesporu Enzo Fernández. Záložník se...
Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě
Ázerbájdžánské Baku hostí od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utká více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentuje šestičlenná výprava, ve...
Rozšíří se MS na 24 týmů? A co s Ruskem... Bříza o tlaku na velmoci i novém šéfovi
Mohl se stát nejmocnějším mužem světového hokeje, paradoxně ale pro Petra Břízu nehlasoval evropský politický spojenec – Švédsko. A tak se hokejová veřejnost už týden ptá: řítí se Mezinárodní...
ONLINE: Ilomaki posílá Kometu v Praze do vedení, Plzeň opět odskakuje Budějovicím
Netradičně ve čtvrtek pokračuje dvěma duely 9. kolo hokejové extraligy. Od 17:30 hodin hostí Plzeň na svém ledě České Budějovice, v 18:30 pak začíná šlágr mezi Spartou a Kometou. Obě utkání můžete...
Bartůňková porazila Muchovou, v Pekingu je v semifinále. Svrčina vyzrál na Norrieho
Nikola Bartůňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6:3, 6:0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. Dvacetiletá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou...
Kuriózní zákaz v Německu. Fanoušci Bochumi nemohou skákat na tribuně
Fanoušci VfL Bochum musí při domácích zápasech krotit jednu ze svých tradičních oslav. Klub jim zakázal skákání na východní tribuně, protože synchronizovaný pohyb stovek lidí vytváří takzvaný...
Jdeme správným směrem, řekl Trunda o reprezentaci. Věří v lepší výsledky
Přestože čeští fotbaloví reprezentanti úvodní čtyři zápasy elitní skupiny Ligy národů prohráli, předseda asociace David Trunda hodnotí první sraz pod novým trenérem Santim Deniou vesměs pozitivně....
Medveděv se šel omluvit zraněnému fanouškovi do nemocnice, přinesl i dárek
Ruský tenista Daniil Medveděv splnil svůj slib po nešťastném incidentu na turnaji v Pekingu. Poté, co míčkem zasáhl diváka do obličeje a byl diskvalifikován, se za zraněným fanouškem osobně vydal do...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Přichází United o talent? Mladík chtěl v 15 hrát Ligu mistrů, naštval se a řeší odchod
Je takřka jisté, že se o něm v příštích letech bude psát. Buď jako o velkém talentu, kterého si fotbalový Manchester United nechal utéct, nebo o klukovi, jenž si v šestnácti letech pokazil kariéru....
Macková zazářila v Soulu, po prvním kole vede turnaj evropského golfového okruhu
Česká golfistka Patricie Macková vede po prvním kole turnaj evropského okruhu LET Korea Championship. V Soulu zahrála sedm ran pod normu hřiště, na nejbližší soupeřky má náskok dvou úderů.