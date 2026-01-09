Aspoň to rychle zabere. Messi prozradil oblíbený drink, fanoušky volba překvapila

Bývalá hvězda Barcelony či PSG dovedla v uplynulé sezoně Inter Miami k historickému titulu v MLS, ve finále proti Vancouveru (3:1) zapsal argentinský fotbalista dvě asistence.
|
Messi chystá nákup fotbalového klubu. Ale kterého? Trenérská kariéra ho neláká
Fotbal na chvíli odložil stranou, s rodinou tráví čas na Floridě. V rozhovoru pro Luzu TV se rozpovídal o řadě témat včetně svého oblíbeného drinku.
„Mám rád víno, rád si ho dám i se Spritem. Aspoň to pak rychle zabere,“ přiznal s úsměvem.
Zároveň dodal, že tato kombinace mu vyhovuje především v horkém Miami: „Je lehčí, pomáhá mi se lépe uvolnit. V tom vedru je to naprosto ideální.“
Kapitán argentinské reprezentace, v jejíchž barvách se letos v létě už pošesté představí na světovém šampionátu, má vlastní značku vína s názvem Lionel Collection.
Nabízí několik druhů, jedna lahev vyjde zhruba na sto dolarů (přibližně dva tisíce korun). I proto přišlo některým fanouškům paradoxní a úsměvné, že fotbalová ikona míchá víno s obyčejnou limonádou.