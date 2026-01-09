Aspoň to rychle zabere. Messi prozradil oblíbený drink, fanoušky volba překvapila

Lionel Messi si po další náročné sezoně dopřává zasloužený odpočinek. A právě během volna nabídl fotbalovým fanouškům pohled do svého soukromí. Prozradil, jaký alkoholický nápoj má nejraději. Odpověď mnohé překvapila.
Lionel Messi s trofejí pro nejlepšího střelce základní části MLS před utkáním...

Lionel Messi s trofejí pro nejlepšího střelce základní části MLS před utkáním play off s Nashvillem. | foto: Sam Navarro-Imagn Images

Lionel Messi během zápasu v New Yorku.
Lionel Messi z Interu Miami smutní v osmifinále MS klubů proti PSG.
Lionel Messi v dresu Interu Miami
Lionel Messi z Interu Miami v zápase s New England Revolution.
Bývalá hvězda Barcelony či PSG dovedla v uplynulé sezoně Inter Miami k historickému titulu v MLS, ve finále proti Vancouveru (3:1) zapsal argentinský fotbalista dvě asistence.

Messi chystá nákup fotbalového klubu. Ale kterého? Trenérská kariéra ho neláká

Fotbal na chvíli odložil stranou, s rodinou tráví čas na Floridě. V rozhovoru pro Luzu TV se rozpovídal o řadě témat včetně svého oblíbeného drinku.

„Mám rád víno, rád si ho dám i se Spritem. Aspoň to pak rychle zabere,“ přiznal s úsměvem.

Zároveň dodal, že tato kombinace mu vyhovuje především v horkém Miami: „Je lehčí, pomáhá mi se lépe uvolnit. V tom vedru je to naprosto ideální.“

Kapitán argentinské reprezentace, v jejíchž barvách se letos v létě už pošesté představí na světovém šampionátu, má vlastní značku vína s názvem Lionel Collection.

Nabízí několik druhů, jedna lahev vyjde zhruba na sto dolarů (přibližně dva tisíce korun). I proto přišlo některým fanouškům paradoxní a úsměvné, že fotbalová ikona míchá víno s obyčejnou limonádou.

Jako za časů v reprezentaci. Bohačík slavil s vyplazeným jazykem: Ale necítil jsem se

Jaromír Bohačík se raduje s vyplazeným jazykem v závěru zápasu Ligy mistrů...

K dechberoucí podívané mělo čtvrteční vystoupení nymburských basketbalistů v Lize mistrů daleko. Vždyť i kouč Oren Amiel na tiskové konferenci konstatoval: „Někdy je lepší ošklivá výhra než umřít na...

9. ledna 2026  8:47

Ve čtyřiceti na OH? Není důvod nic měnit. Červenka má pořád vliv, důvěru i respekt

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Když reprezentační trenér Radim Rulík dostal otázku na Romana Červenku, bez váhání zavrtěl hlavou: „Naprostý profík. Neskutečně mu věřím.“ Čtyřicetiletého veterána čekají páté olympijské hry. Famózní...

9. ledna 2026  8:45

