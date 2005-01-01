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Jedna velká fotbalová éra končí. Lionel Messi se loučí s argentinskou reprezentací. Svůj poslední zápas odehraje v noci na středu proti Beninu a uzavře více než dvě desetiletí dlouhou kapitolu. Od neslavného debutu až po titul mistra světa prožil v národním dresu kariéru plnou rekordů, triumfů, zklamání i individuálních ocenění.
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Messiho reprezentační příběh začal 17. srpna 2005 zápasem proti Maďarsku. Šlo o poněkud nešťastný debut. Osmnáctiletý talent přišel na hřiště jako náhradník, po několika desítkách sekund však dostal červenou kartu. Brzy si ale napravil chuť. Ten rok stihl čtyři další zápasy. Navíc ještě před debutem mezi dospělými ovládl s Argentinou MS do 20 let.
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Ve svém druhém reprezentačním roce už se Messi předvedl naplno. V sedmi zápasech dal dva góly a vyrazil i na své první mistrovství světa. V Německu skóroval proti Srbsku a Černé Hoře. Sen o titulu se ale rozplynul, když Argentina skončila ve čtvrtfinále po penaltovém rozstřelu s domácím výběrem.
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V roce 2007 už se z nadějného mladíka stávala jedna z argentinských hvězd. Messi ten rok odehrál 14 zápasů a vstřelil šest branek. Na turnaji Copa América pomohl týmu až do finále, kde ale jeho Argentina podlehla Brazílii 0:3. Messi však byl vyhlášen nejlepším mladým hráčem turnaje.
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Za seniorskou reprezentaci v roce 2008 odehrál osm utkání a vstřelil dva góly, největší radost mu ale přinesl olympijský turnaj. V Pekingu Argentina dokráčela až ke zlatu a Messi získal první velkou trofej v národních barvách.
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V roce 2009 Argentina pod vedením legendárního Diega Maradony prožívala kvalifikaci na MS. Messi nastoupil v deseti zápasech a dal tři branky. Na klubové scéně mezitím prožil fenomenální rok s Barcelonou a poprvé v kariéře získal Zlatý míč i ocenění FIFA pro nejlepšího fotbalistu světa.
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Na MS 2010 v Jihoafrické republice měla Argentina velké ambice. Messi během roku v deseti reprezentačních zápasech dvakrát skóroval, na samotném šampionátu ale gól nepřidal. Tým skončil po debaklu 0:4 s Německem ve čtvrtfinále. Messi přesto na konci roku obhájil Zlatý míč.
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V roce 2011 se Messi stal stálým kapitánem Argentiny a ve 13 zápasech zaznamenal čtyři góly. Domácí Copa América ale pro jeho tým skončila už ve čtvrtfinále s Uruguayí. Individuálně však argentinský kanonýr dál vládl světovému fotbalu a potřetí za sebou získal Zlatý míč.
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Rok 2012 byl jeden z nejlepších v jeho kariéře. Messi nastoupil jen k devíti reprezentačním zápasům, přesto nasázel 12 branek. Na konci roku získal čtvrtý Zlatý míč v řadě, což se před ním žádnému fotbalistovi nepodařilo.
Autor: ČTK
Zdravotní problémy omezily v roce 2013 Messiho počet startů, produktivitu ale nikoliv. V sedmi zápasech nastřílel šest branek. Argentina se tak naplno začala připravovat na světový šampionát v Brazílii, kam mířila s Messim jako kapitánem a největší hvězdou.
Autor: ČTK
V roce 2014 Messi ve čtrnácti reprezentačních zápasech nasázel osm branek a na MS v Brazílii dovedl Argentinu až do finále. Na turnaji skóroval čtyřikrát. Turnaj sice vyhrálo nakonec Německo, Messi ale získal Zlatý míč pro nejlepšího hráče celého mistrovství světa.
Autor: ČTK
Další šance na reprezentační trofej přišla v roce 2015 na Copa América. Argentina v čele s Messim prošla do finále, kde ale na penalty podlehla Chile. Messiho výkony během celého roku mu však následně vynesly už pátý Zlatý míč kariéry.
Autor: ČTK
V 11 zápasech v roce 2016 Messi vstřelil osm branek, překonal Gabriela Batistutu a stal se historicky nejlepším střelcem Argentiny. Po další finálové porážce na Copa América oznámil konec reprezentační kariéry. Rozhodnutí ale naštěstí pro Argentinu brzy vzal zpět. Na znamení nového začátku obarvil vlasy na blond a doplnil hustý plnovous.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2017 Messi odehrál sedm reprezentačních zápasů a vstřelil čtyři góly, tři z nich si ale nechal na nejdůležitější chvíli. V rozhodujícím kvalifikačním utkání na MS 2018 sestřelil Ekvádor hattrickem a poslal Argentinu na šampionát do Ruska.
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Argentina se ale v roce 2018 na světovém šampionátu už od začátku trápila. Messi během roku odehrál pět utkání a vstřelil čtyři branky, na MS se trefil proti Nigérii. Tým nakonec postoupil ze skupiny, v osmifinále ale po divoké přestřelce 3:4 nestačil na pozdější mistry světa z Francie.
Autor: Profimedia.cz
Po několikaměsíční reprezentační pauze se Messi v roce 2019 vrátil, v deseti zápasech dal pět gólů a s Argentinou získal bronz na Copa América. Individuálně zažil další velký rok: získal svůj šestý Zlatý míč.
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Pandemie covidu-19 výrazně v roce 2020 zasáhla i sport. Messi přesto během roku stihl čtyři utkání, všechna v rámci kvalifikace na mistrovství světa v Kataru. Vstřelil jediný gól, z penalty rozhodl úvodní kvalifikační duel proti Ekvádoru.
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V roce 2021 skončilo jedno Messiho letité čekání. Dovedl Argentinu k triumfu na Copa América. Se čtyřmi góly byl nejlepším střelcem turnaje a byl vyhlášen i jeho nejlepším hráčem. Rok završil ziskem sedmého Zlatého míče.
Autor: ČTK
V roce 2022 přišel vrchol celé Messiho reprezentační kariéry. Argentina ovládla MS v Kataru. Messi dal na šampionátu sedm gólů, dva ve finále s Francií, a podruhé v kariéře získal Zlatý míč pro nejlepšího hráče mistrovství světa.
Autor: ČTK
Ani po životním triumfu Messi nezpomalil. V roce 2023 v osmi zápasech nastřílel osm branek a hattrickem proti Curaçau překonal hranici 100 reprezentačních gólů. Za výkony spojené především s triumfem na MS získal rekordní osmý Zlatý míč.
Autor: ČTK
V dalším roce Messi odehrál 11 utkání a vstřelil šest branek. Argentina na Copa América obhájila titul, když ve finále zdolala Kolumbii 1:0 po prodloužení. Zraněný Messi sice zápas nedohrál, pohár ale jako kapitán zvedl nad hlavu.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2025 dal Messi v pěti reprezentačních zápasech tři góly a Argentina dál potvrzovala pozici světové velmoci. Úřadující mistři světa si s předstihem zajistili postup na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, který se měl stát posledním MS jejich slavného kapitána.
Autor: Profimedia.cz
Letos na svém šestém mistrovství světa Messi znovu dovedl Argentinu až do finále, kde obhájci titulu podlehli Španělsku 0:1 po prodloužení. Messi získal Stříbrný míč pro druhého nejlepšího hráče turnaje. Posléze oznámil definitivní konec více než 21leté reprezentační kariéry.
Autor: ČTK