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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli
Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...
Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle
Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...
Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane
Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...
Kdo je nový přítel Vonnové? Společné foto sdílel už dávno, lyžování mu vzalo matku
Hvězda alpského lyžování Lindsey Vonnová je zamilovaná. Minulý týden potvrdila vztah s o jedenáct let mladším francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem. Ten se obdivem k olympijské šampionce nikdy...
Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?
Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...
Válečníci zase mají chemii i energii. Šlape duo Vyoral - Houška, Štěrba (ne)udivuje
Na jásání je ještě brzy, i když basketbaloví Válečníci vstoupili do nového ligového ročníku čtyřmi výhrami z pěti zápasů. Jedna věc je ale vidět už teď: v kabině je zpátky chemie, která v ní loni...
Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě
Ázerbájdžánské Baku hostí od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utká více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentuje šestičlenná výprava, ve...
ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě
V čínské Šanghaji se koná další tenisový turnaj mužů typu Masters, a to od 7. do 18. října 2026. Sledujte přímé přenosy online, v akci je i několik českých nadějí.
ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat
Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...
Bordeaux? V pardubickém hledáčku je pojistka osmifinále Ligy mistrů
Vypadá to skoro „doma“, ovšem postupovou definitivu ze základní skupiny Ligy mistrů ještě pardubičtí hokejisté nemají. Ve středu od 20.15 tak budou bojovat ve Francii - konkrétně na stadionu Bordeaux...
Finále je návykové, chceme ho zopakovat, říká trenér libereckých volejbalistek
V minulé sezoně, která byla jeho premiérovou v roli trenéra volejbalistek Dukly Liberec, přivedl Martin Hroch tým do finále extraligy a v něm proti Šelmám Brno k vedení 2:0 na zápasy. Na titul to...
Nedvěd po Anglii: Krok zpátky, ale pravda se ukáže později. Trenéři potřebují čas
I jemu porážka, a hlavně výkon českých fotbalistů na konci dlouhého podzimního reprezentačního bloku lehce poupravily celkový dojem. „V Anglii jsme prohráli nula tři, fyzicky ani mentálně jsme na tom...
Český vítěz Zlaté přilby: Rád dělám na dráze show. Plánuje dobýt i světový titul
Když na tiskovce po Zlaté přilbě Jan Kvěch dostal otázku, co mu po vítězství v letošním 78. ročníku přichystají doma v jižních Čechách, rozepnul si závodní vestu a coby patriot hrdě namířil prst na...
Wembley kus od Wembley. Žádný oblouk, devátá liga, ale gól tu dal i Caniggia
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Projdete kolem několika kebabáren a vyhlášené pákistánské restaurace, pak v úhledné zástavbě minete kostel svatého Augustina a rumunský supermarket. Když trochu popoběhnete, zvládnete tu cestu za půl...
Piráti hledají příbuzné obětí leteckého neštěstí. Na výročí odhalí pamětní desku
Dojemný skutek hokejových Pirátů Chomutov. Ve švýcarském Wasterkingenu už brzy odhalí pamětní desku věnovanou svým obětem leteckého neštěstí z roku 1956 – a ještě pátrají po příbuzných, aby se...
Vitík: Nemůžeme říkat, že je všechno super. Ale mentalita, atmosféra i tvář jsou lepší
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Díky národnímu mužstvu fotbalista Martin Vitík zase ví, jaké to je hrát zápas. Nejdřív tři minuty o víkendu ve Španělsku, v úterý v Anglii dokonce celé utkání. „Jestli se ptáte na to, že to pro mě...
Hertl zazářil čtyřmi body, Kulich přihrál na vítěznou trefu Buffala
Jeden z nejvydařenějších zápasů bohaté kariéry v hokejové NHL v úterý odehrál Tomáš Hertl. Zkušený centr vstřelil dva góly a u dvou dalších asistoval, díky čemuž dovedl Vegas k triumfu 6:2 na ledě...