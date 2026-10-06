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Jak šel čas s Messim. Končil už před 10 lety, zkusil melír a dostal Argentinu na vrchol

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Fotočlánek   14:15
Lionel Messi slaví se Sergiem Agüerem na mistrovství světa hráčů do dvaceti let. Lionel Messi debutoval v reprezentaci v roce 2005. Ani ne po minutě byl vyloučen Lionel Messi v roce 2006 Lionel Messi v roce 2007 Lionel Messi v roce 2008 Lionel Messi v roce 2009 Lionel Messi v roce 2010 Lionel Messi v roce 2011 Lionel Messi v roce 2012 Lionel Messi v roce 2013 Lionel Messi v roce 2014 Lionel Messi v roce 2015
Jedna velká fotbalová éra končí. Lionel Messi se loučí s argentinskou reprezentací. Svůj poslední zápas odehraje v noci na středu proti Beninu a uzavře více než dvě desetiletí dlouhou kapitolu. Od neslavného debutu až po titul mistra světa prožil v národním dresu kariéru plnou rekordů, triumfů, zklamání i individuálních ocenění.

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Témata: Lionel Messi

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Čang vs. MacháčTenis - - 7. 10. 2026:Čang vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 6:7, 2:5
  • 65.00
  • -
  • -
Bartoň vs. SamuelTenis - 1. kolo - 7. 10. 2026:Bartoň vs. Samuel //www.idnes.cz/sport
7. 10. 11:00
  • 4.06
  • -
  • 1.19
Forejtek vs. KrumichTenis - Osmifinále - 7. 10. 2026:Forejtek vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
7. 10. 12:00
  • 1.86
  • -
  • 1.86
Kolář vs. RibecaiTenis - Osmifinále - 7. 10. 2026:Kolář vs. Ribecai //www.idnes.cz/sport
7. 10. 13:30
  • 1.72
  • -
  • 2.02
Frýdek-M. vs. PřerovHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Frýdek-M. vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:00
  • 1.75
  • 4.29
  • 3.67
Tappara vs. StorhamarHokej - 5. kolo - 7. 10. 2026:Tappara vs. Storhamar //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 1.33
  • 5.57
  • 6.80
Program a výsledky
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