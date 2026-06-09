Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

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  13:38
Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.
Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026 | foto: Profimedia.cz

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026
Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026
Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026
Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026
23 fotografií

Jednačtyřicetiletá legenda alpského lyžování dorazila do Monte Carla jako host týmu Red Bull Racing. Na prestižní závod zvolila odvážný bílý bandeau top, světlé kalhoty s vysokým pasem a celý model doplnila zeleným šátkem. Ještě podstatnější však je, že Vonnová už nepotřebovala berle ani hůlku.

Sportovkyně se o radostnou novinku podělila také na sociálních sítích, kde zveřejnila několik záběrů z monacké Velké ceny. „Jsem jen pár dní bez berlí a jsem vděčná za ten obrovský pokrok,“ napsala mimo jiné.

lindseyvonn

Monaco @f1 was ! Only a few days off crutches and soooo thankful for the progress

As always, thank you @redbullracing for being an amazing host. Was great to see a Redbull podium as well and congrats to Kimi and my friend Lewis on an incredible race!! Loved seeing so many skiers there too!! ⛷️

8. června 2026 v 17:59, příspěvek archivován: 9. června 2026 v 11:45
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Fanoušci její příspěvek zahrnuli vzkazy podpory. V komentářích se objevovala srdíčka i slova obdivu a mnozí označili její cestu k uzdravení za „inspirativní“.

Vonnová se vážně zranila v polovině února, jen několik vteřin po startu olympijského sjezdu. Po hrozivém pádu si zlomila nohu a následně podstoupila pět náročných operací.

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Do rehabilitace se pustila téměř okamžitě a o průběh léčby se pravidelně dělí se svými sledujícími na sociálních sítích.

Přestože je její pokrok viditelný, léčba ještě nekončí. Na podzim ji čeká šestá operace, která by podle všeho měla být poslední.

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