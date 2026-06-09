Jednačtyřicetiletá legenda alpského lyžování dorazila do Monte Carla jako host týmu Red Bull Racing. Na prestižní závod zvolila odvážný bílý bandeau top, světlé kalhoty s vysokým pasem a celý model doplnila zeleným šátkem. Ještě podstatnější však je, že Vonnová už nepotřebovala berle ani hůlku.
Sportovkyně se o radostnou novinku podělila také na sociálních sítích, kde zveřejnila několik záběrů z monacké Velké ceny. „Jsem jen pár dní bez berlí a jsem vděčná za ten obrovský pokrok,“ napsala mimo jiné.
Fanoušci její příspěvek zahrnuli vzkazy podpory. V komentářích se objevovala srdíčka i slova obdivu a mnozí označili její cestu k uzdravení za „inspirativní“.
Vonnová se vážně zranila v polovině února, jen několik vteřin po startu olympijského sjezdu. Po hrozivém pádu si zlomila nohu a následně podstoupila pět náročných operací.
|
Sestry Kardashianovy, princezny i Trump junior: Kdo vyrazil do Monaka na formule?
Do rehabilitace se pustila téměř okamžitě a o průběh léčby se pravidelně dělí se svými sledujícími na sociálních sítích.
Přestože je její pokrok viditelný, léčba ještě nekončí. Na podzim ji čeká šestá operace, která by podle všeho měla být poslední.