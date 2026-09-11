Podle olympijské medailistky se nějací lidé přes podvodné účty snaží kontaktovat její příznivce a vymámit z nich peníze. Vonnová proto fanoušky raději vyzvala k obezřetnosti.
„Prosím, mějte na paměti, že bych nikdy nikoho nežádala o peníze, finanční příspěvky, dárky ani osobní údaje a prostřednictvím svých účtů bych nikoho soukromě nekontaktovala,“ uvedla v prohlášení na sociálních sítích.
Zároveň připomněla, že její oficiální profily jsou ověřené na Instagramu, Facebooku, X, Threads, LinkedInu a TikToku. Jiné účty podle svých slov nemá.
Vonnová požádala fanoušky, kteří narazí na falešný profil nebo je někdo jeho prostřednictvím kontaktuje, aby účet nahlásili a pomohli tak k jeho odstranění.
Úspěšná alpská lyžařka má na sociálních sítích velký dosah. Na Instagramu ji sleduje přibližně 3,6 milionu lidí, na Facebooku má 1,9 milionu fanoušků a na síti X se počet jejích sledujících blíží milionu.
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Trojnásobná olympijská medailistka se stále zotavuje z vážného zranění dolní končetiny, které utrpěla na únorových olympijských hrách. Následně podstoupila pět náročných operací a na podzim by ji měla čekat šestá, podle všeho poslední. Zda bude ve své sportovní kariéře pokračovat, se zatím nerozhodla.