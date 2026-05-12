Nový sportovní pár? Lindsey Vonnová prý randí s o jedenáct let mladší lyžařem

  10:28
Více než rok po rozchodu s podnikatelem Diegem Osoriem je Lindsey Vonnová podle všeho znovu zamilovaná. Americká hvězda alpského lyžování má tvořit pár s o jedenáct let mladším francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.
Lindsey Vonnová a Matthieu Bailet v New Yorku

Lindsey Vonnová a Matthieu Bailet v New Yorku | foto: Profimedia.cz

Se spekulacemi o novém sportovním páru přišel magazín People. Podle jeho zdroje spolu Vonnová a Bailet v posledních dnech trávili čas v New Yorku. Dvojice měla společně nakupovat v Soho a v neděli 10. května také navštívit muzikál na Broadwayi.

Pozornosti fanoušků neušel ani drobný flirt na sociálních sítích. Jednačtyřicetiletá Vonnová okomentovala Bailetovu fotografii, na níž třicetiletý lyžař pózuje bez trička, emoji s významným „side-eye“ výrazem. Právě tím spekulace o jejich blízkosti ještě přiživila.

Třicetiletý Matthieu Bailet je prvním mužem, s nímž je Vonnová veřejně spojována od loňského rozchodu s podnikatelem Diegem Osoriem. Rozpad vztahu potvrdila v únoru 2025 s nadhledem, když uvedla, že Valentýn pro ni bude tentokrát vypadat trochu jinak, ale společnost jí budou dělat její dva psi.

Americká lyžařka se navíc v poslední době netají tím, že její životní styl není pro každého snadné pochopit. Podle Vonnové lidé mimo vrcholový sport jen těžko rozumějí tlaku, kterému sportovci čelí, zvlášť během návratu k závodění po zranění.

Trojnásobná olympijská medailistka se od února zotavuje z vážného zranění levé nohy, které si přivodila během olympijského sjezdu. Podstoupila už pět náročných operací a na podzim ji čeká další zákrok. Své pokroky v léčbě pravidelně sdílí na sociálních sítích. Začátkem května se poprvé objevila ve společnosti bez berlí, když se bez opory prošla po červeném koberci na Met Gala.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

12. května 2026  10:54

Hledá se šéf, značka: Honem! Pátrá se i po dalších srdcařích do vedení. Hokejový Litvínov chce pod budoucími majiteli Robertem Kyselou a Jiřím Šlégrem sázet i mezi funkcionáři na místní DNA, ale...

12. května 2026  10:53

V předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace ČR (FAČR) o tom...

12. května 2026  10:15,  aktualizováno  10:39

Více než rok po rozchodu s podnikatelem Diegem Osoriem je Lindsey Vonnová podle všeho znovu zamilovaná. Americká hvězda alpského lyžování má tvořit pár s o jedenáct let mladším francouzským lyžařem...

12. května 2026  10:28

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

12. května 2026  9:57

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

12. května 2026  9:36,  aktualizováno  9:53

Basketbalisté Oklahomy City postoupili do finále Západní konference NBA. Sérii druhého kola play off proti Los Angeles Lakers ovládli 4:0 na zápasy, poslední duel vyhráli 115:110. Připojili se k New...

12. května 2026  8:10,  aktualizováno  9:16

Un hecho histórico para Uruguay, nadšeně sděluje titulek listu Montevideo Portal, že došlo k „historické události pro Uruguay". I v zemi zcela omámené fotbalem, která v letech 1930 a 1950 dokonce...

12. května 2026

Oslavy zlaté Prahy, extraligový titul s Litvínovem i medailové úspěchy s juniory. Tím vším se může chlubit reprezentační kouč Radim Rulík, pro kterého bude květnové mistrovství světa posledním...

12. května 2026  8:59

Pořád to zní hodně bláznivě, ale už to není jen čirá utopie. Fotbalový Viagem, nováček druhé ligy, je ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Na jaře vyhrál osm z dvanácti zápasů a dvě kola před koncem...

12. května 2026

Hokejisté Colorada i díky dvěma asistencím českého útočníka Martina Nečase porazili 5:2 domácí Minnesotu a za stavu série 3:1 na zápasy jsou krok od postupu do finále Západní konference.

12. května 2026  7:15,  aktualizováno  7:34

V posledních letech bývali hokejoví fanoušci zvyklí, že na velké akce ty nejvýraznější hvězdy přijíždějí. Však trenérský štáb pod vedením Radima Rulíka dokonce ani nezažil situaci, že by mu na...

12. května 2026  7:20

