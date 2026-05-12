Se spekulacemi o novém sportovním páru přišel magazín People. Podle jeho zdroje spolu Vonnová a Bailet v posledních dnech trávili čas v New Yorku. Dvojice měla společně nakupovat v Soho a v neděli 10. května také navštívit muzikál na Broadwayi.
Pozornosti fanoušků neušel ani drobný flirt na sociálních sítích. Jednačtyřicetiletá Vonnová okomentovala Bailetovu fotografii, na níž třicetiletý lyžař pózuje bez trička, emoji s významným „side-eye“ výrazem. Právě tím spekulace o jejich blízkosti ještě přiživila.
Třicetiletý Matthieu Bailet je prvním mužem, s nímž je Vonnová veřejně spojována od loňského rozchodu s podnikatelem Diegem Osoriem. Rozpad vztahu potvrdila v únoru 2025 s nadhledem, když uvedla, že Valentýn pro ni bude tentokrát vypadat trochu jinak, ale společnost jí budou dělat její dva psi.
Americká lyžařka se navíc v poslední době netají tím, že její životní styl není pro každého snadné pochopit. Podle Vonnové lidé mimo vrcholový sport jen těžko rozumějí tlaku, kterému sportovci čelí, zvlášť během návratu k závodění po zranění.
Trojnásobná olympijská medailistka se od února zotavuje z vážného zranění levé nohy, které si přivodila během olympijského sjezdu. Podstoupila už pět náročných operací a na podzim ji čeká další zákrok. Své pokroky v léčbě pravidelně sdílí na sociálních sítích. Začátkem května se poprvé objevila ve společnosti bez berlí, když se bez opory prošla po červeném koberci na Met Gala.
