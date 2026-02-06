Nevzdávám se! Zraněná Vonnová ukázala, jak v posilovně jede bomby

Nevzdávám se! Zraněná Vonnová ukázala, jak maká v posilovně

Autor:
  9:25
Vydrží zřejmě nejsledovanější koleno olympijských her? Už v 11:30 jde do prvního ostrého tréninku sjezdařka Lindsey Vonnová a ukáže, jak se vzpamatovává z týden starého pádu, kdy si v generálce na olympiádu natrhla křížový vaz v koleni.
Lindsey Vonnová při inspekci tratě před tréninkem na olympijský sjezd. (6....

Lindsey Vonnová při inspekci tratě před tréninkem na olympijský sjezd. (6. února 2026) | foto: Reuters

Lindsey Vonnová při inspekci tratě před tréninkem na olympijský sjezd. (6....
Lindsey Vonnová při inspekci tratě před tréninkem na olympijský sjezd. (6....
Lindsey Vonnová (vpravo) slaví olympijské zlato ve Vancouveru 2010.
Lindsey Vonnová na tiskové konferenci před olympijskými hrami.
24 fotografií

„Nevzdávám se,“ napsala ve čtvrtek Vonnová na svůj Instagram.

Přidala video, jak dře v posilovně. Chvíli činka, poté dřepy, výpady.

„Makám co nejvíc, aby se to povedlo. Děkuji svému týmu a všem za neuvěřitelnou podporu. Věřím,“ dodala jednačtyřicetiletá lyžařská superstar. V pátečním tréninku vyrazí na trať s číslem 10 a fanoušci věří, že těžkou zkoušku zvládne.

Olympijský sen Vonnové nekončí. Vím, jak to zvládnout, hlásí legenda po zranění

Natržení křížového vazu si způsobila před týdnem při sjezdu ve švýcarské Crans Montaně. V husté mlze a sněžení nezvládla obtížný úsek tratě a po pádu se držela za koleno. Do cílového prostoru sice dojela po svých, ovšem často zastavovala a dolní končetinu kontrolovala.

Následně ji lékaři vrtulníkem přepravili do nemocnice, kde se podrobila dalším vyšetřením.

Lindsey Vonnová při inspekci tratě před tréninkem na olympijský sjezd. (6. února 2026)

Lindsey Vonnová (vpravo) slaví olympijské zlato ve Vancouveru 2010.

Na úterní tiskovce ujistila, že se svého olympijského snu nevzdává. „Stále žiju svůj sen – v jednačtyřiceti letech, a to mě činí šťastnou,“ řekla.

Vonnová má za sebou dvě olympijské účasti, poprvé na hrách startovala už ve Vancouveru 2010. Tehdy, v pětadvaceti letech, měla na kontě dvě celková vítězství Světového poháru a titul mistryně světa v super-G i sjezdu. Právě ve sjezdu se stala v Kanadě poprvé olympijskou vítězkou.

Zvládne zraněná Lindsey Vonnová olympijský sjezd?

celkem hlasů: 12

O hry v Soči 2014 přišla kvůli zranění pravého kolene, které ji připravilo o většinu sezony. Přestože v následujících letech její dominance ustávala, na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 ve třiatřiceti letech dokázala vybojovat bronzovou medaili ve sjezdu.

Poté kariéru ukončila, ale po pěti letech do lyžařského dění se aktivně vrátila. V prosinci a lednu vyhrála dva závody Světového poháru, což jí okamžitě katapultovalo mezi favoritky olympijského sjezdu. Ten je na programu už v neděli.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Francie vs. JaponskoHokej - Skupina B - 6. 2. 2026:Francie vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 12:10
  • 9.73
  • 5.60
  • 1.26
St. Pölten vs. Č. BudějoviceFotbal - - 6. 2. 2026:St. Pölten vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
6. 2. 14:00
  • 1.39
  • 4.40
  • 5.96
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 6. 2. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 14:40
  • 1.35
  • 5.03
  • 7.26
Göteborg vs. Artis BrnoFotbal - - 6. 2. 2026:Göteborg vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
6. 2. 15:00
  • 1.58
  • 3.90
  • 4.57
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Nevzdávám se! Zraněná Vonnová ukázala, jak v posilovně jede bomby

Lindsey Vonnová při inspekci tratě před tréninkem na olympijský sjezd. (6....

Vydrží zřejmě nejsledovanější koleno olympijských her? Už v 11:30 jde do prvního ostrého tréninku sjezdařka Lindsey Vonnová a ukáže, jak se vzpamatovává z týden starého pádu, kdy si v generálce na...

6. února 2026  9:25

Lyžař z JAR zhodnotil olympijskou kantýnu. Pobavil a za odměnu dostal pizzu s vlajkou

Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...

Na startu běžeckého lyžování by Jihoafrickou republiku čekal málokdo. Matt Smith si ale účast na zimní olympiádě vybojoval a svůj netradiční příběh z Milána a Cortiny vypráví fanouškům s lehkostí a...

6. února 2026  9:01

Pizza je tu i k snídani. Nebo chcete spíš chobotnici? Jak se žije v olympijské vesnici

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Od našich zpravodajů v Itálii Ještě před rokem tu nestálo nic. Kolem obrovské plochy nevyužívaného letiště čněly jen dolomitské vrcholky, v sevřeném údolí se zelenaly stromy a po silnici tu a tam projelo auto s turisty mířícími...

6. února 2026

Davis Cup 2026 v Jihlavě, Česko vs. Švédsko: program, výsledky, kde sledovat

Tým českých tenistů pro kvalifikaci Davis Cupu proti Švédsku. Zleva Patrik...

O víkendu 7. a 8. února vstoupí čeští tenisté do letošního ročníku Davis Cupu, jejich prvním soupeřem bude Švédsko. Tým kapitána Tomáše Berdycha bude v Jihlavě velkým favoritem na postup do druhého...

6. února 2026  8:58

Hertl asistoval u výhry Vegas, Vladař byl mezi hvězdami zápasu

Tim Stützle překonává Dana Vladaře.

Poslední hrací den před olympijskou přestávkou hokejová NHL nabídla sedm zápasů. Z Čechů se bodově prosadil Tomáš Hertl, jenž asistoval u výhry Vegas 4:1 nad Los Angeles. Gólman Dan Vladař byl zvolen...

6. února 2026  7:18,  aktualizováno  8:21

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

6. února 2026  7:53

Charvátová: Kam já se to přihlásila? Bála jsem se, že jsem něco provedla

Česká biatlonistka a vlajkonoška na olympijských hrách Lucie Charvátová během...

Od našeho zpravodaje v Itálii V pátek večer ponese při paralelním zahájení her v Cortině českou vlajku, stejně jako hokejista Pastrňák v Miláně. „Ta příležitost je dechberoucí,“ říká biatlonistka Lucie Charvátová. Jak se...

6. února 2026  7:42

Tři metry od Vance s Rubiem. Jak Trumpovi věrní podporovali USA proti Češkám

Americký viceprezident J.D. Vance na hokeji mezi Českem a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii Víc než hokejový zápas připomínal čtvrteční vstup české ženské reprezentace do olympijského turnaje velkou americkou show. Favoritky na zlatou medaili při vítězství 5:1 podporovaly tisíce fanoušků....

6. února 2026  6:52

Průvodce ZOH 2026: program, Češi na ZOH, největší medailové naděje

Lyžařské centrum Bormio (trať Stelvio)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině už mají za sebou první soutěže, většina úžasných bitev však teprve přijde. Kdy jdou do akce Češi a kdo patří k největším medailovým adeptům? Kde se jednotlivé...

6. února 2026

Program her se změní a Rusové se brzy vrátí. V Itálii začíná přelomová olympiáda

Premium
Olympijské kruhy v italském Livignu.

Od našich zpravodajů v Itálii Bude to Alberto Tomba, Stefania Belmondová, Deborah Compagnoniová nebo snad legendární sáňkář Armin Zöggeler? Kdo zapálí oheň? Tradiční olympijská tajenka se už brzy dočká rozluštění. V pátek se v...

6. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

5. února 2026,  aktualizováno  23:18

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

5. února 2026  22:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.