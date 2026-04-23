„Byly to opravdu náročné dva měsíce, ale mám pocit, že jsem v poslední době zvládla několik důležitých milníků. Blížím se zpět svému běžnému životu. Mám pocit, že získávám svůj život zpátky,“ uvedla americký hvězda pro magazín People.
Přiznává však, že po sérii pěti operací a nekončící rehabilitaci už nutně potřebuje na chvíli vypnout a odjet k moři. „Pojedu na dovolenou, letenka už je koupená! Potřebuji léto a hlavně se na chvíli odstřihnout od všeho, co se stalo. Navíc během příštích šesti týdnů už budu moct fungovat mnohem normálněji než doposud,“ řekla.
Kdo by čekal, že Vonnová stráví dovolenou jen na lehátku u bazénu s knihou v ruce, ten by se hodně spletl. „Chystám se potápět. A moje kamarádka mě chce naučit kitesurfing (jízda po vodě na speciálním prkně za využití tažného draka, pozn. red.). Jsem prostě adrenalinový typ,“ poznamenala s úsměvem.
Ani během volna ale nebude moci rehabilitaci úplně vypustit. Na podzim ji totiž čeká šestá operace, která by podle jejích slov měla být snad už poslední.
Návrat k závodění mnohonásobná lyžařská šampionka nevylučuje. „Ať už to bude na závodní trati, nebo mimo ni, k lyžování se určitě vrátím. Miluji rychlost, takže si možná k tomu přidám ještě závodění v autech,“ řekla s nadsázkou.
Jednu hranici ale milovnice adrenalinu přece jen překročit nechce: nehodlá prý absolvovat seskok padákem. „Bungee jumping už jsem zkusila, ale seskok padákem si nechám opravdu jen pro krizovou situaci,“ dodala.