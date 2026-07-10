Nosková se narodila ve Vsetíně a vyrůstala nedaleko v obci Bystřička. Tenis začala hrát v šesti letech a postupně se vypracovala mezi světovou špičku. Ale velkým tématem je pro ni i životní prostředí.
„Vyrůstala jsem v malé vesnici, v podstatě v lese, takže jsem velký milovník přírody. V nejbližší době bych se ráda zapojila do nějakého dobrovolničení,“ prozradila česká tenistka po postupu do finále Wimbledonu.
Dobrovolnictví pro ni přitom není jen vzdálený plán. Loni na podzim vyrazila na Zanzibar, kde pomáhala v místní škole. O svou zkušenost se podělila s fanoušky na sociálních sítích.
Tam se Nosková prezentuje hlavně jako profesionální sportovkyně, na osobním účtu My life as Linda ale sledujícím nabízí i střípky ze soukromí a aktivit mimo tenis. Loni o sobě například prozradila, že ráda cestuje, miluje knihy, preferuje spíše klidnější prostředí před ruchem a považuje se za „zvířecí mámu“.
Oficiální profil WTA zmiňuje také její oblibu hudby. Nosková poslouchá zpěvačku Lizzo, rappera Lil Nas X či kapelu Maneskin, letos si udělala radost koncertem zpěváka Yungbluda.
Dále uvádí, že ráda sleduje wrestling a seriály na Netflixu, chodí plavat a běhat.