Šílené záběry z francouzské ligy. Fanoušci vtrhli na hřiště, chtěli napadnout trenéra

Závěr sezony ve francouzské nejvyšší fotbalové lize poznamenal šokující incident. Utkání Nantes s Toulouse mělo být především rozloučením trenéra Vahida Halilhodžiče s dlouhou kariérou. Místo toho se změnilo ve scénu, nad níž zůstává rozum stát. Na hřiště vběhli maskovaní ultras, házeli světlice a situace musela být uklidněna až za asistence policie. Zápas byl následně ukončen.
Utkání Nantes s Toulouse skončilo po 22 minutách, kdy na hřiště vtrhli maskovaní ultras. | foto: Profimedia.cz

Na stadionu Stade de la Beaujoire v Nantes se odehrálo sotva 22 minut, když se dění vymklo kontrole. Rozzuření fanoušci Nantes nejprve začali házet pyrotechniku, poté prorazili zábrany a dostali se až na trávník. Pořadatelé je nedokázali zastavit.

Hráči obou týmů okamžitě zamířili do tunelu a na hřiště musela policie. Fanoušky se nakonec podařilo zatlačit zpět, zápas už se ale znovu nerozehrál. Rozhodčí Stéphanie Frappartová ho definitivně ukončila zhruba 40 minut po prvním přerušení.

„Rozhodnutí bylo přijato z bezpečnostních důvodů,“ uvedla.

Incident zřejmě souvisel se sestupem Nantes do nižší soutěže. Tradiční francouzský klub prožil mimořádně špatnou sezonu, v níž vyhrál jen pět ligových zápasů. Hněv fanoušků se tak v posledním utkání sezony obrátil i proti trenérovi Halilhodžičovi.

Pro něj měl být nedělní duel symbolickou tečkou za třiatřicetiletou trenérskou kariérou. Místo důstojného rozloučení ale přišel smutný závěr.

Třiasedmdesátiletého kouče chránily bezpečnostní složky, protože hrozil střet s rozlícenými fanoušky. Ze záběrů je navíc patrné, že se kouč snažil část příznivců konfrontovat, v čemž mu zabránila ochranka. Když byl posléze jeho poslední zápas definitivně zrušen, neubránil se slzám.

„Žlutozelení chtěli zakončit sezonu vítězstvím na stadionu Beaujoire – pro trenéra Vahida v jeho posledním zápase a s hrdostí. Po použití pyrotechniky v hledišti a vniknutí fanoušků na hřiště však úřady a rozhodcovský tým rozhodly o ukončení utkání,“ uvedl klub v prohlášení na svém webu.

Francouzská ministryně sportu Marina Ferrariová označila incident na síti X za „nepřijatelný“.

„Tyto činy co nejdůrazněji odsuzuji a vyjadřuji podporu hráčům i fanouškům, kteří přišli tento okamžik prožít v klidu. Definitivní přerušení zápasu, o němž rozhodl prefekt, bylo nezbytné. Podobné incidenty nelze tolerovat,“ uvedla.

Zároveň ocenila rychlý zásah pořadatelů a bezpečnostních složek. „Všichni musí převzít odpovědnost za to, aby byli pachatelé těchto násilností identifikováni a potrestáni s maximální přísností,“ dodala.

Šílené záběry z francouzské ligy. Fanoušci vtrhli na hřiště, chtěli napadnout trenéra

