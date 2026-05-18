Na stadionu Stade de la Beaujoire v Nantes se odehrálo sotva 22 minut, když se dění vymklo kontrole. Rozzuření fanoušci Nantes nejprve začali házet pyrotechniku, poté prorazili zábrany a dostali se až na trávník. Pořadatelé je nedokázali zastavit.
Hráči obou týmů okamžitě zamířili do tunelu a na hřiště musela policie. Fanoušky se nakonec podařilo zatlačit zpět, zápas už se ale znovu nerozehrál. Rozhodčí Stéphanie Frappartová ho definitivně ukončila zhruba 40 minut po prvním přerušení.
„Rozhodnutí bylo přijato z bezpečnostních důvodů,“ uvedla.
Chaos à Nantes. Vahid Halilodzic tente d'intervenir et est retenu. Les joueurs du @ToulouseFC et du @FCNantes rentrent aux vestiaires @ladepechedumidi #FCNATFC pic.twitter.com/gqELVHKWZq— Théo Faugère (@faugere_theo) May 17, 2026
Incident zřejmě souvisel se sestupem Nantes do nižší soutěže. Tradiční francouzský klub prožil mimořádně špatnou sezonu, v níž vyhrál jen pět ligových zápasů. Hněv fanoušků se tak v posledním utkání sezony obrátil i proti trenérovi Halilhodžičovi.
Pro něj měl být nedělní duel symbolickou tečkou za třiatřicetiletou trenérskou kariérou. Místo důstojného rozloučení ale přišel smutný závěr.
Třiasedmdesátiletého kouče chránily bezpečnostní složky, protože hrozil střet s rozlícenými fanoušky. Ze záběrů je navíc patrné, že se kouč snažil část příznivců konfrontovat, v čemž mu zabránila ochranka. Když byl posléze jeho poslední zápas definitivně zrušen, neubránil se slzám.
El Nantes descendió la semana pasada y sus aficionados invadieron el estadio— nenn (fan) (@FCB_nenn) May 17, 2026
Lo de los Franceses es una locura, nunca había visto nada parecido pic.twitter.com/EUSCePt9aK
„Žlutozelení chtěli zakončit sezonu vítězstvím na stadionu Beaujoire – pro trenéra Vahida v jeho posledním zápase a s hrdostí. Po použití pyrotechniky v hledišti a vniknutí fanoušků na hřiště však úřady a rozhodcovský tým rozhodly o ukončení utkání,“ uvedl klub v prohlášení na svém webu.
Francouzská ministryně sportu Marina Ferrariová označila incident na síti X za „nepřijatelný“.
„Tyto činy co nejdůrazněji odsuzuji a vyjadřuji podporu hráčům i fanouškům, kteří přišli tento okamžik prožít v klidu. Definitivní přerušení zápasu, o němž rozhodl prefekt, bylo nezbytné. Podobné incidenty nelze tolerovat,“ uvedla.
|
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?
Zároveň ocenila rychlý zásah pořadatelů a bezpečnostních složek. „Všichni musí převzít odpovědnost za to, aby byli pachatelé těchto násilností identifikováni a potrestáni s maximální přísností,“ dodala.