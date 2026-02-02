Hráči Tampy vystoupili z historické tramvaje a zamířili na stadion Raymonda Jamese, kde je čekal zápas s Bostonem. Celý nástup ještě umocnila přítomnost hvězdného quarterbacka z Tampy Bay Buccaneers Bakera Mayfielda, který měl na sobě hokejový dres Lightning a tým symbolicky vedl.
„Jsme tu propojení napříč sporty. Je to výjimečné město a všichni se navzájem podporujeme,“ popsal pro server New York Times jeden z obránců Tampy. Podle něj stačilo pár zpráv a fotbalisté se okamžitě připojili. „Že do toho šli s námi, pro nás hodně znamenalo.“
Boston zvolil úplně jiný přístup. Hráči Bruins dorazili oblečení jako vlastenci z doby americké revoluce. Inspirovali se historií města i názvem fotbalového týmu z Massachusetts. Na kostýmech spolupracovali s místním návrhářem a výsledkem byla pocta americkým dějinám i symbolické propojení hokeje s fotbalovým prostředím stadionu.
„Boston je historické město, tohle k němu patří. Chtěli jsme vzdát respekt zakladatelům země a zároveň navázat na atmosféru fotbalového stadionu,“ vysvětlil jeden z obránců Bruins.
Kapitán Tampy si při té příležitosti všiml i jednoho rozdílu mezi oběma sporty. Fotbalová výstroj je podle něj překvapivě lehká. „Když vidíte, jak proti sobě běží plnou rychlostí, získáte k nim obrovský respekt,“ poznamenal.