Hokejový duel pod širým nebem mezi Tampou a Bostonem dostal netradiční předehru. Hráči obou týmů dorazili na zápas v kostýmech inspirovaných fotbalovou ligou NFL. Zatímco hráči domácích oblékli retro dresy Tampa Bay Buccaneers, Pastrňák a spol. připomněli celek New England Patriots mnohem výstředněji.

Hráči Tampy vystoupili z historické tramvaje a zamířili na stadion Raymonda Jamese, kde je čekal zápas s Bostonem. Celý nástup ještě umocnila přítomnost hvězdného quarterbacka z Tampy Bay Buccaneers Bakera Mayfielda, který měl na sobě hokejový dres Lightning a tým symbolicky vedl.

„Jsme tu propojení napříč sporty. Je to výjimečné město a všichni se navzájem podporujeme,“ popsal pro server New York Times jeden z obránců Tampy. Podle něj stačilo pár zpráv a fotbalisté se okamžitě připojili. „Že do toho šli s námi, pro nás hodně znamenalo.“

To je snad vtip? Pastrňák se radoval z gólu, rozhodčí ho ale místo oslav vyloučil

Boston zvolil úplně jiný přístup. Hráči Bruins dorazili oblečení jako vlastenci z doby americké revoluce. Inspirovali se historií města i názvem fotbalového týmu z Massachusetts. Na kostýmech spolupracovali s místním návrhářem a výsledkem byla pocta americkým dějinám i symbolické propojení hokeje s fotbalovým prostředím stadionu.

Pastrňák v utkání pod širým nebem asistoval, Hertl překonal Dostála

„Boston je historické město, tohle k němu patří. Chtěli jsme vzdát respekt zakladatelům země a zároveň navázat na atmosféru fotbalového stadionu,“ vysvětlil jeden z obránců Bruins.

Kapitán Tampy si při té příležitosti všiml i jednoho rozdílu mezi oběma sporty. Fotbalová výstroj je podle něj překvapivě lehká. „Když vidíte, jak proti sobě běží plnou rychlostí, získáte k nim obrovský respekt,“ poznamenal.

Čtvrtkařka Manuel se vrací: Nevím přesně, jak na tom jsem. Na výkon tlačit nebudu

Tréninkové parťačky Češka Lurdes Gloria Manuel a Nizozemka Lieke Klaverová jsou...

Tréninkové parťačky Lurdes Gloria Manuel a Lieke Klaverová jsou před ostravským halovým atletickým mítinkem Czech Indoor Gala v dobré náladě. Smály se a špičkovaly. V úterý z nich budou soupeřky,...

2. února 2026  16:35

Ahoj, Yannick! Další český reprezentant v Hoffenheimu, německý klub získal Eduarda

Útočník Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Na podzim hrál za českou jedenadvacítku a teď se s několika Čechy potká i na klubové úrovni. Čerstvě dvacetiletý fotbalista Yannick Eduardo, útočník česko-nizozemského původu, přestupuje do...

2. února 2026  13:53,  aktualizováno  16:32

