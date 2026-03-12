Chelsea v té době na stadionu Parc des Princes prohrávala 4:2 a snažila se ještě vrátit do hry. Míč po jedné z akcí skončil mimo hřiště a Neto se okamžitě rozběhl k postranní čáře pro nový. Podavač míčů však podle všeho váhal a balon mu nepodal hned.
Portugalec, který chtěl rychle pokračovat ve hře, se v emocích pokusil míč získat sám a do mladého podavače strčil. Ten po kontaktu spadl na židli u postranní čáry a incident okamžitě vyvolal rozruch mezi hráči obou týmů. Na chvíli se strhla menší potyčka, do které se zapojili fotbalisté z obou stran.
Situaci následně zkoumal i systém VAR, rozhodčí však dospěli k závěru, že není důvod zasahovat a ve hře se pokračovalo. Pro Chelsea navíc závěr utkání dopadl ještě hůř. V nastaveném čase totiž Chviča Kvaracchelija zvýšil na 5:2 a pařížský celek si do odvety vytvořil výrazný náskok.
Neto se po incidentu snažil situaci uklidnit. „Chci veřejně říct, že už jsem se omluvil a mluvil s ním o tom, co se na hřišti stalo,“ uvedl později portugalský reprezentant v rozhovoru pro TNT Sports.
„Byly v tom emoce ze zápasu. Prohrávali jsme a já chtěl rychle získat míč. On ho měl u sebe a v zápalu boje jsem do něj trochu strčil. Hned jsem viděl, že jsem udělal chybu,“ přiznal.
Podle jeho slov šlo o důsledek frustrace z průběhu zápasu. „Nejsem takový člověk. Hned jsem se mu omluvil a dal mu svůj dres. Tohle by se stávat nemělo, takže mě to opravdu mrzí,“ dodal Neto.
Jestli se incidentem bude dále zabývat disciplinární komise UEFA zatím není jasné.