Helma pilota Red Bullu nese tradiční modrobílé motivy typické pro nizozemskou keramiku. Největší pozornost však poutá její zadní část. Na ní se objevila Hadjarova karikatura s rozbitou trofejí v rukou.
Obrázek připomíná loňskou Velkou cenu Nizozemska, která pro francouzského mladíka znamenala jeden z největších okamžiků dosavadní kariéry. Ještě jako jezdec Racing Bulls tehdy dojel třetí a vybojoval své vůbec první pódium ve formuli 1.
Oslavy ale dostaly nečekanou dohru. Hadjarovi se totiž podařilo modrobílou keramickou trofej rozbít. Svět pak obletěly záběry, jak pilot slavil se svým týmem úspěch pouze s vrchní částí poháru v rukou. Z nepříjemnosti se nyní stal jeden z hlavních motivů jeho speciální helmy.
„Barvy loňské trofeje, třetí místo, moje první pódium ve F1. Skvělá připomínka pro návrat do Zandvoortu. Je opravdu perfektní,“ zářil Hadjar ve videu zachycujícím okamžik, kdy si mohl novou helmu poprvé prohlédnout.
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Pocta Nizozemsku. Verstappen ukázal helmu pro poslední domácí závod
V podobném duchu se na svůj domácí závod připravil také Hadjarův týmový kolega Max Verstappen. I jeho speciální helma kombinuje modrou a bílou a vzorem inspirovaným delftskou keramikou vzdává hold Nizozemsku a jeho domácí velké ceně, která se letos pojede naposledy. Oba jezdci navíc obléknou speciální závodní kombinézy. Dominuje jim tmavě modrá, kterou doplňují bílé a oranžové vzory.