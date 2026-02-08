Líbí se jim tak moc, že je nechtějí sundat. Biatlonistky chválí nové kombinézy

Autor:
  10:32
Čeští biatlonisté se v Anterselvě chystají na svůj první olympijský start. Do nedělní smíšené štafety nastoupí vůbec poprvé v nových kombinézách a podle reakcí samotných olympioniček je zřejmé, že si je rychle oblíbily. Ostatně i video, které v posledních dnech sdílely na sociálních sítích, mluví za vše.
Biatlonistka Markéta Davidová při tréninku na střelnici.

Biatlonistka Markéta Davidová při tréninku na střelnici. | foto: Igor Stančík

Biatlonista Michal Krčmář se účastní tréninku biatlonu na zimních olympijských...
Trénink biatlonistů na zimních olympijských hrách v Miláně. Na snímku Markéta...
Trénink biatlonistů. Na snímku Tereza Voborníková z Česka (7. února 2026)
Markéta Davidová trénuje v biatlonovém areálu v Anterselvě.
41 fotografií

Záběry, které biatlonistka Jessica Jislová sdílela na svém Instagramu, s nadhledem ukazují české reprezentantky přímo na ubytování, jak v nových kombinézách tráví běžný olympijský den. Čistí si zuby, sprchují se, hrají deskové hry, dokonce krmí alpské krávy, a to všechno bez převlékání.

jess.jislova

POV: když se ti nová olympijská kombinéza líbí tak moc, že ji vlastně nechceš sundat

7. února 2026 v 18:15, příspěvek archivován: 8. února 2026 v 9:13
oblíbit odpovědět uložit

„Když se ti nová olympijská kombinéza líbí tak moc, že ji vlastně nechceš sundat,“ připsala Jislová k videu, které okamžitě pobavilo fanoušky.

Pozitivní reakce však nepřicházejí jen z týmu. Pod zveřejněným videem se rychle objevily desítky pochvalných komentářů. „Kombinéza je krásná, budete středem pozornosti,“ píší někteří, další přidávají přání úspěchu pod pěti kruhy.

Hlava neví, co bude druhý den, říká Davidová. Trenéři s ní počítají do štafety

Nové olympijské kombinézy biatlonisté představili už během domácího Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Červeno-bílo-modrá kolekce vychází z národních barev a sází na výrazný detail na břiše, kde se barvy potkávají do podoby české vlajky.

Za krkem i na lýtkách pak nechybí nápis „CZE“. O výrobu se postarala česká značka ATEX Sportswear, která s biatlonovou reprezentací dlouhodobě spolupracuje.

Charvátová: Kam já se to přihlásila? Bála jsem se, že jsem něco provedla

Olympijský biatlonový program odstartuje smíšenou štafetou v neděli ve 14:05. Češi do ní nastoupí ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová, která se vrací po pauze způsobené zdravotními potížemi po loňské operaci vyhřezlé ploténky.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. KarvináHázená - 18. kolo - 8. 2. 2026:Plzeň vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě17:17
  • 1.75
  • 5.40
  • 2.90
Nouza, Rikl vs. Göransson, GreveliusTenis - Kvalifikace - 8. 2. 2026:Nouza, Rikl vs. Göransson, Grevelius //www.idnes.cz/sport
8. 2. 12:00
  • 1.22
  • -
  • 4.26
Boloňa vs. ParmaFotbal - 24. kolo - 8. 2. 2026:Boloňa vs. Parma //www.idnes.cz/sport
8. 2. 12:30
  • 1.68
  • 3.95
  • 5.51
Hradec Kr. vs. DuklaFotbal - 21. kolo - 8. 2. 2026:Hradec Kr. vs. Dukla //www.idnes.cz/sport
8. 2. 13:00
  • 1.63
  • 3.86
  • 5.72
Alavés vs. GetafeFotbal - 23. kolo - 8. 2. 2026:Alavés vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
8. 2. 14:00
  • 2.36
  • 2.75
  • 4.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Sjezd na ZOH 2026 ONLINE: Dotáhne Vonnová svůj příběh k medailovému konci?

Lindsey Vonnová během tréninku na olympijský sjezd v Cortině.

Bude třináctka šťastná, nebo přinese své nositelce smůlu? Lyžařku s tímto startovním číslem bude sledovat celý svět, ale rozhodně to nebude kvůli pověrčivosti. Americká hvězda Lindsey Vonnová...

8. února 2026

Od času dopředu po ukazatel střel. Takhle vypadaly olympijské hokejové časomíry

Kristýna Kaltounková se raduje po gólu se spoluhráčkami v utkání proti...

Jako se vyvíjí samotná sportovní disciplína, tak se také upravují a vyvíjejí televizní časomíry. Diváci chtějí mít přehled o dění na hřišti a na obrazovce si při samotném přenosu často chtějí přečíst...

8. února 2026

2. den ZOH ONLINE: Snowboardistky ovládly kvalifikaci, v akci Jílek i biatlonisté

Sledujeme online
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Velmi nabitý program českých sportovců ve druhém soutěžním dni zimních olympijských her začal skvěle. V kvalifikaci paralelního obřího slalomu byly Ester Ledecká a Zuzana Maděrová nejrychlejší ze...

8. února 2026  10:11,  aktualizováno  10:56

Snowboarding ONLINE: 1. Ledecká, 2. Maděrová. Češky ovládly kvalifikaci

Ester Ledecká v kvalifikaci paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Český uragán ovládl kvalifikaci olympijského závodu snowboardistek v paralelním obřím slalomu. Ester Ledecká byla v obou jízdách ze všech nejrychlejší, Zuzana Maděrová zajela vždy druhý nejlepší čas....

8. února 2026  10:41,  aktualizováno  10:49

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

8. února 2026  10:38

Líbí se jim tak moc, že je nechtějí sundat. Biatlonistky chválí nové kombinézy

Biatlonistka Markéta Davidová při tréninku na střelnici.

Čeští biatlonisté se v Anterselvě chystají na svůj první olympijský start. Do nedělní smíšené štafety nastoupí vůbec poprvé v nových kombinézách a podle reakcí samotných olympioniček je zřejmé, že si...

8. února 2026  10:32

Mamma mia! Sensazionale Lollobrigida! O zlatém scénáři na filmový trhák

Italská rychlobruslařka Francesca Lollobrigidová vyhrála závod na trati 3 000...

Od našeho zpravodaje v Itálii Vyrůstala s vědomím slávy své příbuzné Giny Lollobrigidy, filmové ikony padesátých a šedesátých let. Francesca je praneteří legendární herečky. A teď říká: „Gina by na mě dnes byla opravdu pyšná....

8. února 2026

Kapitán Litoměřic o krizi: Už jsme bouchli do stolu. Musíme zahodit ega

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

Jestli se rozzlobíme, budeme zlí! Anebo hodní. Cukrem i bičem se snaží hokejové Litoměřice znovu nastartovat lepší časy, v první lize totiž aktuálně chřadnou: šest porážek z posledních sedmi zápasů...

8. února 2026  9:56

Krejčího nejlepší zápas za Portland. Pomohl k další výhře nad Memphisem

Vít Krejčí z Portlandu se žene mezi dva protihráč z Memphisu. Vlevo je Taylor...

Jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí pomohl Portlandu 10 body k druhému vítězství nad Memphisem během dvou dnů. Trail Blazers druhý domácí zápas nad Grizzlies vyhráli 122:115, i když v průběhu...

8. února 2026  9:31

Olympionička v balíku. Číňanka vládne na sněhu, královský příjem ale získala jinde

Eileen Guová, USA a Čína – Olympijská šampionka ve freestyle lyžování je jednou...

Když se mluví o nejvýdělečnějších sportovkyních současnosti, většinou se skloňují tenisové hvězdy nebo jména z populárních profesionálních lig. Prostředí akrobatického lyžování takové možnosti...

8. února 2026  9:30

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20,  aktualizováno  8. 2. 8:59

Snové dny slávisty Suleimana: po Benfice gól i v lize. A to ho rozhodčí nechtěl pustit

Premiérový gól slávistického záložníka Mubaraka Suleimana, který se trefil...

Pokud si neřekl o větší prostor na hřišti, tak aspoň o jmenovku na dres určitě. Slávistické číslo 45. Mubarak Suleiman. Střelec závěrečné branky v sobotním utkání s Mladou Boleslaví (4:0). „Za osm...

8. února 2026  8:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.