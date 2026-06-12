Britský pilot přispěchal do areálu katalánského okruhu na koloběžce a už při jeho příjezdu bylo jasné, co bude tentokrát mezi fanoušky nejvíc rezonovat. Místo tradičních zapletených copánků zvolil volně rozpuštěné kudrnaté vlasy sahající až na ramena.
Hamilton svůj nový vzhled doplnil červeným tričkem Ferrari, volnými maskáčovými kalhotami, slunečními brýlemi a výraznými šperky. Jak už bývá u britské hvězdy zvykem, jeho příchod do paddocku připomínal spíš módní přehlídku než běžný pracovní den závodníka.
To, že se Hamiltonovy outfity pravidelně stávají tématem řady diskusí, není žádnou novinkou. Velký rozruch vyvolal i minulý týden v Monaku, kde se kromě jeho extravagantního oblečení řešila také přítomnost Kim Kardashianové. Americká podnikatelka a televizní hvězda se na okruhu objevila oficiálně poprvé od chvíle, kdy se začalo spekulovat o jejich vztahu.
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Hamilton se nicméně soustředí především na dění na trati. Do Barcelony přijíždí povzbuzený nedávnými výsledky a bude se snažit navázat na pódiová umístění z posledních závodů. Ferrari navíc věří, že další technická vylepšení mu pomohou přiblížit se k boji o vítězství.
„Pro nás jako tým je to teprve začátek. Jdeme správným směrem, ale stále máme prostor ke zlepšení,“ uvedl Hamilton před víkendem v Katalánsku pro ESPN.