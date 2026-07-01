Chystá se mýt nádobí? Nové rukavice Lewise Hamiltona jsou terčem vtipů

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  15:30
Lewis Hamilton odpovídá na otázky novinářů.

Lewis Hamilton odpovídá na otázky novinářů. | foto: Reuters

Lewis Hamilton slaví třetí místo v Číně s mechaniky Ferrari a maminkou Carmen...
Pilot F1 Lewis Hamilton
Lewis Hamilton zdraví fanoušky před startem Velké ceny Barcelony-Katalánska.
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.
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Lewis Hamilton přidá v domácím závodu v Silverstonu do výstroje trochu více žluté barvy. Pilot Ferrari nastoupí do nadcházející Velké ceny Velké Británie ve své ikonické žluté helmě, kterou doplní ladícími botami, kšiltovkou a rukavicemi. Právě poslední část výstroje ale na internetu vyvolala vlnu vtipů. Fanouškům totiž zářivě žluté rukavice připomínají spíš úklidovou výbavu než závodní doplněk.

Sedminásobný mistr světa absolvuje svůj druhý domácí závodní víkend v barvách Ferrari se speciální výstrojí, v níž hraje výraznější roli žlutá. Při představení designu vysvětlil, že Velká cena Británie mu přišla jako ideální příležitost, jak tuto barvu výrazněji zapojit do výstroje.

„Chtěl jsem najít způsob, jak žlutou zakomponovat do některých prvků. Loni jsme měli žluté rukavice a žluté boty, ale kšiltovku ještě ne,“ uvedl Hamilton. Dodal, že žlutá je pro něj osobní barvou a zároveň odkazuje i k historii Ferrari.

Zatímco boty a kšiltovka se setkaly s pozitivními reakcemi, rukavice fanoušky spíše pobavily. „Vypadá to, že Lewis jde uklízet,“ napsal jeden z nich v komentářích pod příspěvkem Ferrari na Instagramu.

Další je přirovnávali k rukavicím na mytí nádobí, čištění koupelny nebo záchodu. Objevily se i narážky, že by posloužily jako kvalitní chňapky na vaření.

Netrvalo dlouho a přišly očekávané reakce v podobě upravených obrázků. Na sociálních sítích se například objevila AI grafika, na níž Hamilton ve svých nových žlutých rukavicích myje nádobí.

V pořadí jezdců je Hamilton na třetím místě. Před ním jsou piloti Mercedesu. Na prvního Kimiho Antonelliho ztrácí Brit 46 bodů, na druhého George Russella 6. Velká cena Velké Británie se jede o tomto víkendu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Aue vs. JihlavaFotbal - - 1. 7. 2026:Aue vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.14
  • 6.60
  • 12.00
Krejčíková vs. AndrejevováTenis - 2. kolo dvouhry - 1. 7. 2026:Krejčíková vs. Andrejevová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.66
  • -
  • 1.53
Siniaková vs. BartůňkováTenis - 2. kolo dvouhry - 1. 7. 2026:Siniaková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
1. 7. 17:00
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Pardubice vs. ŽilinaFotbal - - 1. 7. 2026:Pardubice vs. Žilina //www.idnes.cz/sport
1. 7. 17:00
  • 1.90
  • 4.10
  • 2.96
Anglie vs. DR KongoFotbal - 1/32 finále - 1. 7. 2026:Anglie vs. DR Kongo //www.idnes.cz/sport
1. 7. 18:00
  • 1.29
  • 5.24
  • 15.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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