Sedminásobný mistr světa absolvuje svůj druhý domácí závodní víkend v barvách Ferrari se speciální výstrojí, v níž hraje výraznější roli žlutá. Při představení designu vysvětlil, že Velká cena Británie mu přišla jako ideální příležitost, jak tuto barvu výrazněji zapojit do výstroje.
„Chtěl jsem najít způsob, jak žlutou zakomponovat do některých prvků. Loni jsme měli žluté rukavice a žluté boty, ale kšiltovku ještě ne,“ uvedl Hamilton. Dodal, že žlutá je pro něj osobní barvou a zároveň odkazuje i k historii Ferrari.
Zatímco boty a kšiltovka se setkaly s pozitivními reakcemi, rukavice fanoušky spíše pobavily. „Vypadá to, že Lewis jde uklízet,“ napsal jeden z nich v komentářích pod příspěvkem Ferrari na Instagramu.
Další je přirovnávali k rukavicím na mytí nádobí, čištění koupelny nebo záchodu. Objevily se i narážky, že by posloužily jako kvalitní chňapky na vaření.
Netrvalo dlouho a přišly očekávané reakce v podobě upravených obrázků. Na sociálních sítích se například objevila AI grafika, na níž Hamilton ve svých nových žlutých rukavicích myje nádobí.
V pořadí jezdců je Hamilton na třetím místě. Před ním jsou piloti Mercedesu. Na prvního Kimiho Antonelliho ztrácí Brit 46 bodů, na druhého George Russella 6. Velká cena Velké Británie se jede o tomto víkendu.
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