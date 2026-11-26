Polský kanonýr se vyfotil bez trička před zrcadlem. V domácí posilovně ukázal výsledek pravidelného tréninku a důsledné péče o tělo. Největší pozornost poutají jeho paže, hrudník a především břišní svaly.
Pod příspěvkem objevily i reakce známých jmen. Franck Ribéry, bývalý spoluhráč z Bayernu Mnichov, připojil několik ohnivých emotikonů. Ozval se také polský fotbalista Slawomir Peszko či mladý obránce Pau Cubarsí, jenž hrál s Lewandowskim v Barceloně.
Polská legenda se svou vypracovanou postavou chlubí na sociálních sítích pravidelně.
Není to přitom jen otázka hodin strávených v posilovně. Velkou roli hraje také stravování a celkový životní styl. Jeho manželka Anna Lewandowská je nutriční poradkyní, podnikatelkou a sama se dlouhodobě věnuje fitness.
Manželé jsou známí přísnou disciplínou a neobvyklým přístupem k jídlu, kterému se říká „obrácené stravování“. Místo tradičního pořadí jednotlivých chodů začínají dezertem, pokračují hlavním jídlem a končí například polévkou či salátem.
Právě důslednost v tréninku i životosprávě patří k důvodům, proč se Lewandowski i ve 38 letech udržuje ve výborné fyzické kondici.