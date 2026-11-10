Nezvaný návštěvník se k Lewandowskému dostal poměrně blízko, aniž by mu v tom pořadatelé okamžitě zabránili. Fotbalista si všiml, že se k němu někdo blíží, a začal se rozhlížet, kde je ochranka. Ta nakonec zareagovala a mladíka odvedla mimo hrací plochu.
Událost se odehrála přímo během zápasu, který jinak nabídl pořádnou přestřelku. Chicago před vlastními fanoušky podlehlo Columbusu 3:4 a Lewandowski se na skóre podílel dvěma přesnými zásahy. Oba přitom zaznamenal z pokutového kopu.
Jenže pozornost tentokrát nepatřila pouze jeho výkonu. Ze záběrů na sociálních sítích však není jasné, zda si mladík vytouženou fotografii odnesl.