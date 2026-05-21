Na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku poutají pozornost nejen zákroky brankářů, ale i jejich masky. Gólmani opět ukázali, že výstroj může být osobní vizitkou i malým uměleckým dílem. Někteří vsadili na národní barvy, jiní zvolili mnohem osobnější motivy. Na maskách tak nechybí státní znaky či výrazné odkazy na hokejovou historii, k vidění je ale i myška Minnie, podobizna Juraje Jánošíka nebo hororové výjevy. Podívejte se, s jakými originálními kousky vyjeli letos brankáři na led šampionátu.
Sandro Aeschlimann reprezentuje Švýcarsko. Na jeho masce je k vidění výjev z historie hokeje.
Bence Bálizs hájí barvy Maďarska. Na straně jeho masky můžeme vidět známou animovanou myšku Minnie s hokejkou
Britský brankář Ben Bowns vzal na šampionát masku, ve které chytá i na klubové úrovni za Cardiff Devils.
Tobias Normann reprezentuje Norsko, na čele masky má vyvedený znak norského hokejového svazu.
Philipp Grubauer je německou brankářskou oporou, i proto je jeho maska vyvedena do podoby černé německé orlice.
Jonas Stettmer reprezentuje Německo, na šampionát si přivezl masku z Ingolstadtu, kde hraje německou ligu DEL.
Adam Vay je maďarským gólmanem, znalejší fanoušci hokeje ho znají z Chomutova, kde momentálně působí.
Čech Lukáš Horák kouzlí v sestavě Slovinska, nejvýraznějším motivem na jeho masce je rys, který je i ve znaku tamní hokejové federace.
Dánský brankář Mads Søgaard chytá od sezony 21/22 v NHL za Ottawu. Na světový šampionát si dovezl masku s klubovými symboly.
Jet Greaves je kanadským gólmanem, na stranách masky má vyvedené motivy tamní přírody.
Florian Vorauer patří do rakouské sestavy, masku má vyvedenou v motivech svého klubu, kterým je Klagenfurt.
Reto Berra je brankářem Švýcarska, národní barvy a ikonický helvétský kříž na jeho masce nechybí.
Také Ital Damian Clara vsadil na minimalismus, jeho masku po středečním utkání dobře znají čeští útočníci.
